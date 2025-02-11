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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/emekli-bayram-ikramiyeleri-zamlanacak-mi-bakan-isikhandan-aciklama-1093576270.html
Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama
Sputnik Türkiye
Emekliler, 2025 bayram ikramiyesi zammını merakla bekliyor. Bakan Işıkhan'dan son dakika emekli ikramiyesi açıklaması geldi. 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
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ekonomi
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Emekliler, 2025 bayram ikramiyesi için zam beklentisi içinde. İlk olarak 2018’de her bayramda 1.000 TL olarak verilen ikramiye, 2021’de 1.100 TL'ye, 2023’te ise 2.000 TL'ye yükseltildi. 2024 yılı itibarıyla ise yüzde 50 artış yapılarak 3.000 TL seviyesine çıkarıldı. 2025 yılında ikramiyeye yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı ise henüz netleşmedi.Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Emekli ikramiyesi için çalışma yapacağız. Ancak rakam konusunda konuşmak için henüz erken" açıklamasını yaptı.Ramazan Bayramı öncesinde gözler zam açıklamasında2025 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı öncesinde, ikramiyelere zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 30 Mart’ta başlayacak olan bayram öncesinde hükümetin bir karar alıp almayacağı, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ssk-ve-bag-kur-emeklilerine-ek-odeme-sgk-tarihi-acikladi-maas-zam-farki-ne-zaman-odenecek-1093556883.html
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bayram ikramiyesi, vedat ışıkhan, emekli, ikramiye, emekli ikramiyesi, ikramiye, son dakika

Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama

15:51 11.02.2025 (güncellendi: 16:04 11.02.2025)
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Ayrıntılar geliyor
2025 emekli bayram ikramiyesi zammına yönelik beklentiler artarken, hükümetin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Bayram ikramiyesi, 2024’te 3 bin liraya yükselmişti. Peki, emekli bayram ikramiyeleri aratacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika bayram ikramiyesi açıklaması geldi.
Emekliler, 2025 bayram ikramiyesi için zam beklentisi içinde. İlk olarak 2018’de her bayramda 1.000 TL olarak verilen ikramiye, 2021’de 1.100 TL'ye, 2023’te ise 2.000 TL'ye yükseltildi. 2024 yılı itibarıyla ise yüzde 50 artış yapılarak 3.000 TL seviyesine çıkarıldı. 2025 yılında ikramiyeye yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı ise henüz netleşmedi.

Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Emekli ikramiyesi için çalışma yapacağız. Ancak rakam konusunda konuşmak için henüz erken" açıklamasını yaptı.

Ramazan Bayramı öncesinde gözler zam açıklamasında

2025 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı öncesinde, ikramiyelere zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 30 Mart’ta başlayacak olan bayram öncesinde hükümetin bir karar alıp almayacağı, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor.
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