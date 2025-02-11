https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/emekli-bayram-ikramiyeleri-zamlanacak-mi-bakan-isikhandan-aciklama-1093576270.html

Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Emekli bayram ikramiyeleri zamlanacak mı? Bakan Işıkhan'dan açıklama

Sputnik Türkiye

Emekliler, 2025 bayram ikramiyesi zammını merakla bekliyor. Bakan Işıkhan'dan son dakika emekli ikramiyesi açıklaması geldi. 3 bin lira olan emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?

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2025-02-11T15:51+0300

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ekonomi

bayram ikramiyesi

vedat ışıkhan

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ikramiye

emekli ikramiyesi

ikramiye

son dakika

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Emekliler, 2025 bayram ikramiyesi için zam beklentisi içinde. İlk olarak 2018’de her bayramda 1.000 TL olarak verilen ikramiye, 2021’de 1.100 TL'ye, 2023’te ise 2.000 TL'ye yükseltildi. 2024 yılı itibarıyla ise yüzde 50 artış yapılarak 3.000 TL seviyesine çıkarıldı. 2025 yılında ikramiyeye yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı ise henüz netleşmedi.Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bakan Işıkhan, "Emekli ikramiyesi için çalışma yapacağız. Ancak rakam konusunda konuşmak için henüz erken" açıklamasını yaptı.Ramazan Bayramı öncesinde gözler zam açıklamasında2025 yılının ilk bayramı olan Ramazan Bayramı öncesinde, ikramiyelere zam gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 30 Mart’ta başlayacak olan bayram öncesinde hükümetin bir karar alıp almayacağı, milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor.

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