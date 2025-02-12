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Elon Musk: Savunmaya çok para harcıyoruz, böyle giderse ABD iflas eder
Elon Musk: Savunmaya çok para harcıyoruz, böyle giderse ABD iflas eder
Sputnik Türkiye
ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk, savunmaya çok para harcandığını ve devam edilirse ABD'nin iflas edebileceğini... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T04:59+0300
2025-02-12T04:59+0300
dünya
abd
elon musk
doge
senato
temsilciler meclisi
musk
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ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk, Oval Ofis'te DOGE'nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.DOGE'nin amacının demokrasiyi yeniden tesis etmek olduğunu belirten Musk, "Eğer insanlar oy kullanamıyor ve iradelerinin Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi gibi seçilmiş temsilcileri tarafından belirlenmesini sağlayamıyorlarsa, o zaman demokraside değil, bürokraside yaşıyoruz demektir" dedi.Bürokrasinin halka karşı sorumlu olması gerektiğini savunan Musk, bütçe açığının ele alınması gerektiğini ifade etti. Musk, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin 'iflas edeceğini' dile getirdi.'Savunmaya çok para harcıyoruz, böyle giderse ABD iflas eder'Sadece 'ulusal borcun faiz ödemelerinin Savunma Bakanlığının bütçesini aştığına' işaret eden Musk, "Savunmaya çok para harcıyoruz. Ancak bu böyle devam ederse, ülkeyi iflas ettireceğiz" dedi.Ayrıca Musk, "Federal harcamaları azaltmak bizim için isteğe bağlı değil, zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.'Bir şekilde on milyonlarca dolarlık servet oluşturan epeyce insan olması tuhaf'DOGE'nin bazı bulgularına da değinen Musk, bürokraside görünüşte birkaç yüz bin dolar maaş alan ancak bulunduğu pozisyondayken bir şekilde on milyonlarca dolarlık servet biriktirmeyi başaran epeyce insan olmasının kendilerine tuhaf geldiğini anlattı.ABD Hazinesi'nde temel kontrollere ihtiyaç olduğunu belirten Musk, ödemelerin bir kategorizasyona sahip olmaması nedeniyle bakanlıkların denetimden geçemediğini kaydetti.'Sosyal Güvenlik ödemesi alanlar 150 yaşında'Ayrıca Musk, Sosyal Güvenlik ödemesi alan bazı kişilerin ise 150 yaşında olduğunu iddia etti.Hükümetin 'düşmanca bir şekilde ele geçirilmesini organize ettiğini' ve bunu şeffaf olmayan bir şekilde yaptığı yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine ise Musk, "İnsanlar büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek" dedi.
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abd, elon musk, doge, senato, temsilciler meclisi, musk

Elon Musk: Savunmaya çok para harcıyoruz, böyle giderse ABD iflas eder

04:59 12.02.2025
© AP Photo / Toby MelvilleElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Toby Melville
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ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk, savunmaya çok para harcandığını ve devam edilirse ABD'nin iflas edebileceğini söyledi.
ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk, Oval Ofis'te DOGE'nin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
DOGE'nin amacının demokrasiyi yeniden tesis etmek olduğunu belirten Musk, "Eğer insanlar oy kullanamıyor ve iradelerinin Başkan, Senato ve Temsilciler Meclisi gibi seçilmiş temsilcileri tarafından belirlenmesini sağlayamıyorlarsa, o zaman demokraside değil, bürokraside yaşıyoruz demektir" dedi.
Bürokrasinin halka karşı sorumlu olması gerektiğini savunan Musk, bütçe açığının ele alınması gerektiğini ifade etti. Musk, bütçe açığı konusunda bir şey yapılmaması halinde ülkenin 'iflas edeceğini' dile getirdi.

'Savunmaya çok para harcıyoruz, böyle giderse ABD iflas eder'

Sadece 'ulusal borcun faiz ödemelerinin Savunma Bakanlığının bütçesini aştığına' işaret eden Musk, "Savunmaya çok para harcıyoruz. Ancak bu böyle devam ederse, ülkeyi iflas ettireceğiz" dedi.
Ayrıca Musk, "Federal harcamaları azaltmak bizim için isteğe bağlı değil, zorunluluk." değerlendirmesinde bulundu.

'Bir şekilde on milyonlarca dolarlık servet oluşturan epeyce insan olması tuhaf'

DOGE'nin bazı bulgularına da değinen Musk, bürokraside görünüşte birkaç yüz bin dolar maaş alan ancak bulunduğu pozisyondayken bir şekilde on milyonlarca dolarlık servet biriktirmeyi başaran epeyce insan olmasının kendilerine tuhaf geldiğini anlattı.
ABD Hazinesi'nde temel kontrollere ihtiyaç olduğunu belirten Musk, ödemelerin bir kategorizasyona sahip olmaması nedeniyle bakanlıkların denetimden geçemediğini kaydetti.

'Sosyal Güvenlik ödemesi alanlar 150 yaşında'

Ayrıca Musk, Sosyal Güvenlik ödemesi alan bazı kişilerin ise 150 yaşında olduğunu iddia etti.
Hükümetin 'düşmanca bir şekilde ele geçirilmesini organize ettiğini' ve bunu şeffaf olmayan bir şekilde yaptığı yönündeki eleştirilerin sorulması üzerine ise Musk, "İnsanlar büyük bir hükümet reformu için oy kullandı ve bunu elde edecek" dedi.
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