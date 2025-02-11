https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/egedeki-depremler-sonrasi-kiyilarda-urkuten-goruntu-cesmede-deniz-yaklasik-300-metre-cekildi-1093572159.html

Ege'deki depremler sonrası kıyılarda ürküten görüntü: Çeşme'de deniz yaklaşık 300 metre çekildi, depremle ilgisi var mı?

Ege'deki depremler sonrası kıyılarda ürküten görüntü: Çeşme'de deniz yaklaşık 300 metre çekildi, depremle ilgisi var mı?

Sputnik Türkiye

Ege'de sonu gelmeye depremler sonrası deniz çekilmeye devam ediyor. Çeşme'de deniz suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T14:40+0300

2025-02-11T14:40+0300

2025-02-11T14:40+0300

türkiye

türkiye

türkoğlu

çanakkale

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Aydın'ın Didim ve İzmir'in Çeşme ilçelerinde deniz suyu kıyıdan çekildi.Kuvvetli poyrazın etkili olduğu Didim'de Mavişehir ile ve Martı Sitesi ve Balıkçı Barınağı mevkilerindeki bazı noktalarda deniz suyu kıyıdan yaklaşık 300 metre çekildi. Çekilmenin olduğu yerlerde bataklık ve adacıklar oluştu.'Böylesini görmedim'Bölgede yaşayan Hüseyin Uslu, 41 yıldır ilçede yaşadığını, kuvvetli poyrazın olduğu dönemlerde suda zaman zaman çekilmenin olduğunu fakat böylesi bir tabloyu uzun zamandır görmediğini söyledi.Çeşme'de deniz çekildiİzmir'in Çeşme ilçesinde de bir süredir etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle kıyı kesimlerde suların çekildiği görüldü. Alaçatı Port mevkisindeki çekilme yaklaşık 300 metreye ulaştı.Birçok kuşa ev sahipliği yapan Karşıyaka Azmağı'nda da suların çekildiği gözlendi.Alaçatı Mahallesinde sörf eğitmeni Çağla Kubat, her yıl yaşanan su çekilmesinin bu kez daha fazla gözlendiğini söyledi.Bu hafta su çekilmesi nedeniyle antrenmanları iptal ettiklerini aktaran Kubat, suyun yeniden eski seviyeye gelmesini beklediklerini ifade etti.Amatör balıkçı Serhat Atlamaz ise çekilmenin ciddi boyuta ulaştığını ve bu durumun tekne balıkçılığını olumsuz etkilediğini dile getirdi.Çanakkale'nin merkeze bağlı Güzelyalı ve Dardanos sahillerinde deniz suyunun çekildiği gözlendi.Deniz kıyısında yaşanan su çekilmesiyle sahil kesimlerinde küçük adacıklar oluştu.Deniz neden çekiliyor?Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Türkoğlu, Ege ve Marmara kıyılarında meydana gelen su çekilmesine ilişkin, açıklamalarda bulundu.Çanakkale Boğazı ve Anadolu kıyılarında deniz suyunun çekilmesinin nedeninin kuvvetli rüzgar ve poyraz olduğuna dikkati çeken Türkoğlu, yüksek basıncın suda ağırlık oluşturduğunu ifade etti.Karadeniz ile Ege Denizi arasındaki su seviyesinin farklı olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şöyle konuştu:Depremlerle su çekilmesi arasında bağ var mı?Türkoğlu, Yunanistan'ın Santorini Adası açıklarında meydana gelen depremlerin su çekilmesiyle alakası olmadığını savunarak, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/ege-denizinde-52-buyuklugunde-deprem-1093549058.html

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