Hırvatistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ya yönelik operasyon
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hukuk fakültesini okumak için şartlar değişti: İlk 100 bine girme şartı geldi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 'Erken seçim beklemiyorum'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kripto varlıklarda son durum
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
Hasan Erel: ‘Donald Trump, kendi kıtasına sahip çıkma üzerinde politikasını kurguluyor’
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
ABD’de USAID skandalı: Günlük 1.4 milyar dolar kayıp
06:31
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki müzik tercihleri: Gelir seviyesi ve siyasi tercihlerle ilişkisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat: 'CHP'de adaylık için başka isimler de gündeme gelebilir'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Gazeteciler, ya hakikatin bekçisi olacaklar ya da hakikatin celladı olacaklar'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
SGK'dan ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların kutu sayısı kısıtlaması
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Dünyada kendini yere en çok bırakan futbolcular
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Trump, Hamas’a değil İsrail’e baskı yapmalı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Kariyeri ile rekorlara imza atmış bir diva: Whitney Houston
19:15
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/hirvatistanda-52-buyuklugunde-deprem-1093584658.html
Hırvatistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Hırvatistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Hırvatistan'ın Zadar kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, komşu ülke Bosna Hersek'te de hissedilirken, halkın panikle... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T22:29+0300
2025-02-11T23:03+0300
son depremler
deprem
boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
hırvatistan
avrupa
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077430_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9bbc9527dc553f4e07d26ffb40467503.jpg
Doğu Avrupa ülkesi Hırvatistan'ın Zadar kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Zadar ve çevre kentlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Sarsıntı, komşu ülke Bosna Hersek'te de etkili oldu. Ulusal basın, depremin ardından Hırvatistan'da halkın panikle evlerinden çıkarak güvenli açık alanlara yöneldiğini bildirdi.EMSC, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirtti. Ancak şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya büyük çaplı hasar ihbarı alınmadığı ifade edildi. Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürürken, halkın olası artçı depremlere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/prof-dr-naci-gorur-kapiyi-caliyor-diyerek-deprem-riskli-yerleri-acikladi-76-buyuklugunde-uyari-1093576182.html
hırvatistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077430_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5b5cfbc5a43b6ef0e185d22e8845c756.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), hırvatistan, avrupa, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), hırvatistan, avrupa, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

Hırvatistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem

22:29 11.02.2025 (güncellendi: 23:03 11.02.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
Abone ol
Hırvatistan'ın Zadar kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, komşu ülke Bosna Hersek'te de hissedilirken, halkın panikle evlerinden çıktığı bildirildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), artçı sarsıntıların yaşandığını ancak şu ana kadar hasar veya can kaybına dair bir ihbar alınmadığını açıkladı.
Doğu Avrupa ülkesi Hırvatistan'ın Zadar kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Zadar ve çevre kentlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Sarsıntı, komşu ülke Bosna Hersek'te de etkili oldu. Ulusal basın, depremin ardından Hırvatistan'da halkın panikle evlerinden çıkarak güvenli açık alanlara yöneldiğini bildirdi.
EMSC, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirtti. Ancak şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya büyük çaplı hasar ihbarı alınmadığı ifade edildi. Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürürken, halkın olası artçı depremlere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
TÜRKİYE
Prof. Dr. Naci Görür 'kapıyı çalıyor' diyerek deprem riskli yerleri açıkladı: 7.6 büyüklüğünde uyarı
16:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала