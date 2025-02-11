https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/hirvatistanda-52-buyuklugunde-deprem-1093584658.html
Hırvatistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Hırvatistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Hırvatistan'ın Zadar kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, komşu ülke Bosna Hersek'te de hissedilirken, halkın panikle... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T22:29+0300
2025-02-11T22:29+0300
2025-02-11T23:03+0300
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boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)
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Doğu Avrupa ülkesi Hırvatistan'ın Zadar kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Zadar ve çevre kentlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Sarsıntı, komşu ülke Bosna Hersek'te de etkili oldu. Ulusal basın, depremin ardından Hırvatistan'da halkın panikle evlerinden çıkarak güvenli açık alanlara yöneldiğini bildirdi.EMSC, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirtti. Ancak şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya büyük çaplı hasar ihbarı alınmadığı ifade edildi. Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürürken, halkın olası artçı depremlere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/prof-dr-naci-gorur-kapiyi-caliyor-diyerek-deprem-riskli-yerleri-acikladi-76-buyuklugunde-uyari-1093576182.html
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deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), hırvatistan, avrupa, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), hırvatistan, avrupa, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
Hırvatistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
22:29 11.02.2025 (güncellendi: 23:03 11.02.2025)
Hırvatistan'ın Zadar kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, komşu ülke Bosna Hersek'te de hissedilirken, halkın panikle evlerinden çıktığı bildirildi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), artçı sarsıntıların yaşandığını ancak şu ana kadar hasar veya can kaybına dair bir ihbar alınmadığını açıkladı.
Doğu Avrupa ülkesi Hırvatistan'ın Zadar kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Zadar ve çevre kentlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Sarsıntı, komşu ülke Bosna Hersek'te de etkili oldu. Ulusal basın, depremin ardından Hırvatistan'da halkın panikle evlerinden çıkarak güvenli açık alanlara yöneldiğini bildirdi.
EMSC, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirtti. Ancak şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya büyük çaplı hasar ihbarı alınmadığı ifade edildi. Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürürken, halkın olası artçı depremlere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.