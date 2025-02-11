https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/hirvatistanda-52-buyuklugunde-deprem-1093584658.html

Hırvatistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Hırvatistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Hırvatistan'ın Zadar kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, komşu ülke Bosna Hersek'te de hissedilirken, halkın panikle... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T22:29+0300

2025-02-11T22:29+0300

2025-02-11T23:03+0300

son depremler

deprem

boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae)

hırvatistan

avrupa

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Doğu Avrupa ülkesi Hırvatistan'ın Zadar kenti yakınlarında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Zadar ve çevre kentlerde güçlü bir şekilde hissedildi. Sarsıntı, komşu ülke Bosna Hersek'te de etkili oldu. Ulusal basın, depremin ardından Hırvatistan'da halkın panikle evlerinden çıkarak güvenli açık alanlara yöneldiğini bildirdi.EMSC, depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini belirtti. Ancak şu ana kadar deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya büyük çaplı hasar ihbarı alınmadığı ifade edildi. Yetkililer, bölgede incelemelerini sürdürürken, halkın olası artçı depremlere karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/prof-dr-naci-gorur-kapiyi-caliyor-diyerek-deprem-riskli-yerleri-acikladi-76-buyuklugunde-uyari-1093576182.html

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Sputnik Türkiye

deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), hırvatistan, avrupa, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)