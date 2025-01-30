https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/milletvekili-umit-dikbayirdan-halil-konakci-hakkinda-suc-duyurusu-1093214818.html

Milletvekili Ümit Dikbayır’dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu

Milletvekili Ümit Dikbayır’dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu

Sputnik Türkiye

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Vaiz Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dikbayır, Konakçı’yı... 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T18:37+0300

2025-01-30T18:37+0300

2025-01-30T18:37+0300

türkiye

ümit dikbayır

sakarya

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şikayet

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Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'milli değerleri aşağılama' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama suçlarından Halil Konakçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu coğrafyanın Şeyh Said’leri, Fetö’leri, Lawrence’ları bitmez. Ancak bu memleketin de Talat’ları, Enver’leri, Mustafa Kemal’leri bitmez" ifadelerini kullandı.Halil Konakçı kimdir?1980 yılında İzmir'in Eşrefpaşa semtinde doğan Halil Konakçı, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilahiyat eğitimi alarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve vaiz olarak görev yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hizmet veren Konakçı, Ankara Melike Hatun Camii ve Bursa Mihraplı Camii'nde vaazlar verdi. Sosyal medyada aktif olan Halil Konakçı, dini konulardaki açık sözlü üslubu ve etkili konuşmalarıyla dikkat çekti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230814/diyanet-halil-konakci-hakkinda-inceleme-baslatti-1074630581.html

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