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Milletvekili Ümit Dikbayır’dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu
Milletvekili Ümit Dikbayır’dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Vaiz Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dikbayır, Konakçı’yı... 30.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-30T18:37+0300
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türkiye
ümit dikbayır
sakarya
milletvekili
bağımsız
şikayet
şikayet dilekçesi
şikayet başvurusu
şikayetçi
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
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Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'milli değerleri aşağılama' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama suçlarından Halil Konakçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu coğrafyanın Şeyh Said’leri, Fetö’leri, Lawrence’ları bitmez. Ancak bu memleketin de Talat’ları, Enver’leri, Mustafa Kemal’leri bitmez" ifadelerini kullandı.Halil Konakçı kimdir?1980 yılında İzmir'in Eşrefpaşa semtinde doğan Halil Konakçı, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilahiyat eğitimi alarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve vaiz olarak görev yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hizmet veren Konakçı, Ankara Melike Hatun Camii ve Bursa Mihraplı Camii'nde vaazlar verdi. Sosyal medyada aktif olan Halil Konakçı, dini konulardaki açık sözlü üslubu ve etkili konuşmalarıyla dikkat çekti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230814/diyanet-halil-konakci-hakkinda-inceleme-baslatti-1074630581.html
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ümit dikbayır, sakarya, milletvekili, bağımsız, şikayet, şikayet dilekçesi, şikayet başvurusu, şikayetçi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, savcılık
ümit dikbayır, sakarya, milletvekili, bağımsız, şikayet, şikayet dilekçesi, şikayet başvurusu, şikayetçi, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, savcılık

Milletvekili Ümit Dikbayır’dan Halil Konakçı hakkında suç duyurusu

18:37 30.01.2025
© Fotoğraf : Sosyal medyaHalil Konakçı
Halil Konakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2025
© Fotoğraf : Sosyal medya
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Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, sosyal medyadaki açıklamalarıyla tepki çeken Vaiz Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulundu. Dikbayır, Konakçı’yı 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'milli değerleri aşağılama' suçlarından savcılığa şikayet etti.
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Vaiz Halil Konakçı hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'milli değerleri aşağılama' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve milli değerlerimizi aşağılama suçlarından Halil Konakçı hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bu coğrafyanın Şeyh Said’leri, Fetö’leri, Lawrence’ları bitmez. Ancak bu memleketin de Talat’ları, Enver’leri, Mustafa Kemal’leri bitmez" ifadelerini kullandı.

Halil Konakçı kimdir?

1980 yılında İzmir'in Eşrefpaşa semtinde doğan Halil Konakçı, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilahiyat eğitimi alarak Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam-hatip ve vaiz olarak görev yaptı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hizmet veren Konakçı, Ankara Melike Hatun Camii ve Bursa Mihraplı Camii'nde vaazlar verdi. Sosyal medyada aktif olan Halil Konakçı, dini konulardaki açık sözlü üslubu ve etkili konuşmalarıyla dikkat çekti.
Halil Konakçı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2023
TÜRKİYE
Diyanet, Halil Konakçı hakkında inceleme başlattı
14 Ağustos 2023, 13:59
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