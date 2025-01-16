https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bulent-ersoydan-galada-buyuk-surpriz-herkesi-saskina-cevirdi-makyaji-8-saat-surdu-1092740057.html

Bülent Ersoy'dan galada büyük sürpriz: Herkesi şaşkına çevirdi, makyajı 8 saat sürdü

Bülent Ersoy'dan galada büyük sürpriz: Herkesi şaşkına çevirdi, makyajı 8 saat sürdü

Sputnik Türkiye

Türk sanat müziğinin "Divası" Bülent Ersoy, "Kutsal Damacana 5 - Zombi" filminin galasında zombi kılığıyla herkesi şaşkına çevirdi. 72 yaşındaki sanatçının 7-8... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T10:56+0300

2025-01-16T10:56+0300

2025-01-16T10:56+0300

yaşam

bülent ersoy

kostüm

gala

kutsal damacana 5

film

makyaj

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Türk sanat müziğinin unutulmaz ismi Bülent Ersoy, "Kutsal Damacana 5 - Zombi" filminin galasına zombi kılığıyla katılarak dikkatleri üzerine çekti. 72 yaşındaki sanatçının gala için yapılan özel zombi makyajı tam 7-8 saat sürdü. Ersoy’un bu hali, galadaki davetliler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.Galada basın mensuplarına konuşan Bülent Ersoy, filmde sadece bir sahnede oynadığını belirtti. Zombi makyajlı pozunu sosyal medya hesabında paylaşan Ersoy, fotoğrafına esprili bir şekilde “Zombiyken ben” notunu ekledi.Sosyal medyada gündem olduErsoy’un zombi kılığındaki görüntüleri, sosyal medya platformlarında kısa sürede viral oldu. Kullanıcılar, “Divayı böyle görmeye alışık değiliz” ve “Her haliyle efsane” gibi yorumlarla ünlü sanatçının cesaretine övgüler yağdırdı.Kutsal Damacana 5 ne zaman vizyona giriyorŞafak Sezer’in başrolünde olduğu "Kutsal Damacana 5 - Zombi", 17 Ocak 2025’te sinemaseverlerle buluşacak. Filmin senaryosunu da yazan Sezer, serinin ikonik karakteri "Papaz Fikret"e yeniden hayat veriyor. Ona filmde, Ersin Korkut’un canlandırdığı "Asım" ve diğer karakterlerle birlikte zombi ordusuna karşı verilen mücadelede eşlik ediliyor.Film, Papaz Fikret, Asım ve Artin’in ezeli düşmanları İblis’in oluşturduğu zombi ordusuna karşı mücadelesini konu alıyor. Eğlenceli ve aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çeken filmin galası, ünlü isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi.7-8 saatlik makyaj: Diva’nın zombi haliFilmin galasında rol gereği zombi makyajı yapılan Bülent Ersoy, bu süreçteki deneyimini şöyle anlattı: “Saatler sürdü ama çok keyif aldım. Farklı bir şey denemek istedim ve sonuçtan oldukça memnunum.”

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bülent ersoy, kostüm, gala, kutsal damacana 5, film, makyaj