https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/usaid-lagvedilmisti-ingiltere-ve-fransanin-usaidi-hakkinda-neler-biliniyor-1093577699.html

USAID lağvedilmişti: İngiltere ve Fransa'nın USAID'i hakkında neler biliniyor?

USAID lağvedilmişti: İngiltere ve Fransa'nın USAID'i hakkında neler biliniyor?

Sputnik Türkiye

ABD'nin bir numaralı yumuşak güç aracı olarak kabul edilen Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın lağvedilmesi, müttefik yardım kuruluşlarını Batı'nın küresel... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T17:22+0300

2025-02-11T17:22+0300

2025-02-11T17:22+0300

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İngiltere'nin Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi (FCDO) 2020 yılında Boris Johnson'ın Uluslararası Kalkınma Departmanını (DFID) kapatıp Dışişleri ve Milletler Topluluğu Ofisi ile birleştirmesinin ardından kurulmuştu.FCDO'nun selefi, ajansın performans, etki ve 'paranın karşılığını' değerlendirmedeki 'zorlukları' raporları da dahil olmak üzere yoğun parlamento ve denetçi incelemesi sonucunda kapatılmıştı.DFID'in kapatılmasına giden süreçte neler yaşandı?Dışişleri Bakanlığı ve Yardım Ofisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu beş yıllık bir geçmişe sahip FCDO da kendi içinde bir dizi tartışmaya yol yaşamıştı:Fransız Kalkınma Ajansı: Fransa'nın kılık değiştirmiş USAID'i mi?1941 yılında Charles de Gaulle tarafından Ekvator Afrika'sını desteklemek amacıyla kurulan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Paris'in denetimi altında faaliyet göstermekte; hükümet ödenekleri, tahviller ve yeniden yatırılan kazançlar yoluyla projeleri finanse etmekte, resmi olarak dünya çapında yoksullukla mücadele etmekte ve sürdürülebilirliği teşvik ettiği gayesiyle çalışmalarını sürdürmektedir.Ancak tüm bu 'yardımsever' faaliyetlerin 'buz dağının görünmeyen yüzü' olduğuna dair algı da oldukça yüksek. Fransız Kalkınma Ajansı hakkında neler biliyor?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/ria-novosti-rt-ve-diger-rus-medya-kuruluslarinin-basarisiyla-usaid-mucadeleetmeyecalisti-1093478877.html

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abd, mark lowcock, fransa, ukrayna, abd, uluslararası kalkınma departmanı (dfid), oxfam, afd, usaid, abd uluslararası kalkınma ajansı (usaid), charles de gaulle