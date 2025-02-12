https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/balikesirde-muhimmat-fabrikasindaki-patlamayla-ilgili-4-kisinin-hapsi-istendi-1093586592.html
Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili 4 kişinin hapsi istendi
Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili 4 kişinin hapsi istendi
Sputnik Türkiye
Balıkesir'de 24 Aralık 2024'te yaşanan mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Patlamada 11 kişi... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T01:38+0300
2025-02-12T01:38+0300
2025-02-12T01:52+0300
türkiye
balıkesir
patlama
fabrika
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.Ağır ceza mahkemesine sunulan iddianamede 4 şüpheli hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianamede patlamanın dış etken kaynaklı yaşanmadığı belirtildi ve alınan numunelerin kriminal laboratuvarı incelemelerinde ise PETN, sülfat, sodyum ve klorit iyonları dışında herhangi patlayıcı artığına rastlanmadığı ifade edildi.Patlamada yaralı kurtulan işçilerin ifadeleri de iddianamede yer aldı. İşçiler, olay günü rutin mesailerine başladıklarını, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını bir anda kendilerini moloz yığınlarının içinde bulduklarını anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/uskudarda-bir-avmde-yangin-cikti--1093583637.html
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balıkesir, patlama, fabrika
balıkesir, patlama, fabrika
Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili 4 kişinin hapsi istendi
01:38 12.02.2025 (güncellendi: 01:52 12.02.2025)
Balıkesir'de 24 Aralık 2024'te yaşanan mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Patlamada 11 kişi hayatını kaybetmişti.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Ağır ceza mahkemesine sunulan iddianamede 4 şüpheli hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede patlamanın dış etken kaynaklı yaşanmadığı belirtildi ve alınan numunelerin kriminal laboratuvarı incelemelerinde ise PETN, sülfat, sodyum ve klorit iyonları dışında herhangi patlayıcı artığına rastlanmadığı ifade edildi.
Patlamada yaralı kurtulan işçilerin ifadeleri de iddianamede yer aldı. İşçiler, olay günü rutin mesailerine başladıklarını, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını bir anda kendilerini moloz yığınlarının içinde bulduklarını anlattı.