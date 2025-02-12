https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/balikesirde-muhimmat-fabrikasindaki-patlamayla-ilgili-4-kisinin-hapsi-istendi-1093586592.html

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili 4 kişinin hapsi istendi

Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamayla ilgili 4 kişinin hapsi istendi

Sputnik Türkiye

Balıkesir'de 24 Aralık 2024'te yaşanan mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 4 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Patlamada 11 kişi... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T01:38+0300

2025-02-12T01:38+0300

2025-02-12T01:52+0300

türkiye

balıkesir

patlama

fabrika

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/18/1091976589_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_5758897db8c85d5e7fe3b32e56dedc7c.jpg

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.Ağır ceza mahkemesine sunulan iddianamede 4 şüpheli hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.İddianamede patlamanın dış etken kaynaklı yaşanmadığı belirtildi ve alınan numunelerin kriminal laboratuvarı incelemelerinde ise PETN, sülfat, sodyum ve klorit iyonları dışında herhangi patlayıcı artığına rastlanmadığı ifade edildi.Patlamada yaralı kurtulan işçilerin ifadeleri de iddianamede yer aldı. İşçiler, olay günü rutin mesailerine başladıklarını, herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadıklarını bir anda kendilerini moloz yığınlarının içinde bulduklarını anlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/uskudarda-bir-avmde-yangin-cikti--1093583637.html

türkiye

balıkesir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

balıkesir, patlama, fabrika