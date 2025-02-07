https://anlatilaninotesi.com.tr/20250207/bakan-uraloglu-sosyal-medyaya-16-yas-siniri-bu-yil-icinde-gelecek-1093477691.html

Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya 16 yaş sınırı bu yıl içinde gelecek

Bakan Uraloğlu: Sosyal medyaya 16 yaş sınırı bu yıl içinde gelecek

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber Özel Röportajında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deprem bölgesine yönelik çalışmalara... 07.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-07T21:22+0300

2025-02-07T21:22+0300

2025-02-07T22:13+0300

türkiye

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

ulaştırma bakanlığı

sosyal medya

sosyal medya fenomeni

6 şubat kahramanmaraş depremi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/1b/1082141041_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e13e1664f774ba4ee22fe188bfddb8a7.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.6 Şubat 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler hakkında konuşan Bakan Uraloğlu ''Bölgeye ilk etapta 13 bin 693 araç yönlendirdik. İletişimi mobil baz istasyonlarıyla sürdürdük'' dedi.Sosyal medyaya yaş sınırlaması gelecekSosyal medya yaş kısıtlaması hakkında konuşan Bakan Uraloğlu ''16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz'' açıklamasında bulundu. Erişime kapanan Roblox ve Discord'un ise gerekli çalışmaları yapması durumunda açılacağını söyledi.'5G, 2026 yılında hizmete girecek'Türkiye'nin 5G teknolojisi hakkında değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu ''5G bize yaklaşık 10 kat daha hız sağlayacak. Bu sene içerisinde ihalesini yapacağız, 2026’da da kullanmaya başlayacağız. Türksat 6A tüm testleri geçti. Muhtemelen bu ayın sonunda tam anlamıyla hizmete geçecek'' şeklinde konuştu.'Süper Hızlı Tren Projesi geliyor'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın projeleri hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu ''Ulaştırma projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa edildi. Süper Hızlı Tren 350 km hızla gidecek. Ankara-İstanbul 80 dakikaya inecek'' dedi.Kalkınma Yolu Projesi Kalkınma Yolu Projeleri hakkında konuşan Bakan Uraloğlu ''Irak, Türkiye, Katar ve BAE 4'lü mutabakatımız söz konusu. 4'lü Bakanlar Komitesi toplanacak. Finansman modelini ortaya koyduktan sonra yapımıyla ilgili aşamaya geçeriz'' şeklinde konuştu.'Aile Yılı'nda ulaşım müjdesi'Ailesiyle seyahat edenler hakkında müjde veren Bakan Uraloğlu ''Bu sene 'Aile Yılı' ilan edildi. Biz de aileleriyle seyahat edenlere belli bir düzenleme yapacağız, bunun üzerinde çalışıyoruz'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/bakan-uraloglu-16-yas-alti-sosyal-medyaya-girmesin-istiyoruz-1093218229.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abdulkadir uraloğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ulaştırma bakanlığı, sosyal medya, sosyal medya fenomeni, 6 şubat kahramanmaraş depremi