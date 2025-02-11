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Malezya Cumhurbaşkanı, Erdoğan ile fotoğraf paylaştı: 'Bu şarkı kalbimin tek sahibine'
Malezya Cumhurbaşkanı, Erdoğan ile fotoğraf paylaştı: 'Bu şarkı kalbimin tek sahibine'
Sputnik Türkiye
Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığı fotoğraflarını İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' adlı şarkısıyla paylaştı... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
recep tayyip erdoğan
enver ibrahim
malezya
irem derici
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi görüşmeler kapsamında Malezya'daki Malezya-Türkiye İş Forumu'nda Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.Görüşmelerin ardından İbrahim, sosyal medya hesabından Erdoğan ile fotoğraflarını paylaştı. Yaptığı paylaşımlarda İbrahim, ünlü şarkıcı İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' isimli şarkısını kullandı.Şarkılı paylaşımında İbrahim, şu ifadeleri kullandı:
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malezya cumhurbaşkanı, malezya, kalbimin tek sahibine, irem derici, enver ibrahim, anwar ibrahim,

Malezya Cumhurbaşkanı, Erdoğan ile fotoğraf paylaştı: 'Bu şarkı kalbimin tek sahibine'

21:02 11.02.2025 (güncellendi: 21:07 11.02.2025)
© Sosyal MedyaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© Sosyal Medya
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Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığı fotoğraflarını İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' adlı şarkısıyla paylaştı. İbrahim'in paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi görüşmeler kapsamında Malezya'daki Malezya-Türkiye İş Forumu'nda Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.
Görüşmelerin ardından İbrahim, sosyal medya hesabından Erdoğan ile fotoğraflarını paylaştı. Yaptığı paylaşımlarda İbrahim, ünlü şarkıcı İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' isimli şarkısını kullandı.
Şarkılı paylaşımında İbrahim, şu ifadeleri kullandı:
Bu akşam, iki günlük resmi ziyareti kapsamında Malezya-Türkiye İş Forumu'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldim.
Konuşmamda ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım.
Bu iş forumunun Erdoğan'ın ziyaretinin son programı olduğunu göz önünde bulundurarak, kendisinin ve heyetin katılımından duyduğum memnuniyeti ifade ederek, kurulan ilişkinin gelecekteki iş birliğine geniş bir etki yapacağını belirttim.
Teşekkür ederim, görüşmek üzere!!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Enver İbrahim - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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