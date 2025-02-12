https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/almanya-sinyaller-geldi-diyerek-acikladi-kiev-toprak-tavizi-vermeye-hazir-1093614385.html

Almanya, 'sinyaller geldi' diyerek açıkladı: 'Kiev toprak tavizi vermeye hazır'

Almanya, 'sinyaller geldi' diyerek açıkladı: 'Kiev toprak tavizi vermeye hazır'

Sputnik Türkiye

Almanya Savunma Bakanı Pistorius yaptığı açıklamada, Kiev'in taviz vermeye hazır olduğunu belirterek bu hususta sinyaller aldıklarını dile getirdi. 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T22:41+0300

2025-02-12T22:41+0300

2025-02-12T22:41+0300

ukrayna krizi

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keith kellogg

almanya

boris pistorius

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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'dan çatışmaya bir çözüm getirmek için toprak tavizleri vermeye istekli olduğuna dair sinyaller geldiğini ancak bu haftaki Münih Güvenlik Konferansı'nda kapsamlı bir barış planı ya da ateşkes sunulacağından şüphe duyduğunu söyledi.Pistorius, Table.Briefings podcast'inde Ukrayna'da barış ya da ateşkes için umut olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: Pistorius ayrıca Donald Trump yönetiminin üyelerine atıfta bulunanlar da dahil olmak üzere ABD medyasında yer alan ve Ukrayna'nın topraklarını bırakmadan ateşkesi sonuçlandıramayacağı yönündeki haberleri de yorumlayarak açıklamasına, "Hiç kimsenin Ukrayna'nın arkasından, bu ABD yönetimi için de geçerli, Ukrayna'nın hangi koşullarda ateşkes yapması gerektiğine karar verme hakkı yoktur. Ancak öte yandan Ukrayna'dan belli koşullar altında buna hazır olunduğuna dair sinyaller geliyor. Ancak bunun, her şeyden önce Ukrayna'nın oturacağı müzakere masasında görüşülmesi gerekecek" sözlerini de ekledi.Daha önce Vladimir Zelenskiy The Guardian'a verdiği bir röportajda Rusya ile belirli bir toprak değişimini göz ardı etmediğini söylemiş ancak herhangi bir ayrıntı vermemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya'nın toprak değişimi konusunu hiçbir zaman tartışmadığını ve tartışmayacağını belirtmişti.Münih, 14-16 Şubat tarihlerinde farklı ülkelerden üst düzey hükümet yetkililerinin Ukrayna ve Ortadoğu çatışmaları da dahil olmak üzere dış politika alanındaki güncel zorlukları ve sorunları tartışacağı 61. Güvenlik Konferansına ev sahipliği yapacak. Kiev tarafından teyit edilen foruma Zelenskiy ve ABD Başkanı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un katılması bekleniyor. Konferans çerçevesinde G7 Dışişleri Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-baskani-trump-putin-ile-ukraynadaki-catismanin-durdurulmasi-gerektigi-konusunda-mutabik-kaldik-1093612640.html

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ukrayna, kiev, abd, g7, donald trump, vladimir zelenskiy, keith kellogg, almanya, boris pistorius, the guardian