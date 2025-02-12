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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/almanya-sinyaller-geldi-diyerek-acikladi-kiev-toprak-tavizi-vermeye-hazir-1093614385.html
Almanya, 'sinyaller geldi' diyerek açıkladı: 'Kiev toprak tavizi vermeye hazır'
Almanya, 'sinyaller geldi' diyerek açıkladı: 'Kiev toprak tavizi vermeye hazır'
Sputnik Türkiye
Almanya Savunma Bakanı Pistorius yaptığı açıklamada, Kiev'in taviz vermeye hazır olduğunu belirterek bu hususta sinyaller aldıklarını dile getirdi. 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T22:41+0300
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'dan çatışmaya bir çözüm getirmek için toprak tavizleri vermeye istekli olduğuna dair sinyaller geldiğini ancak bu haftaki Münih Güvenlik Konferansı'nda kapsamlı bir barış planı ya da ateşkes sunulacağından şüphe duyduğunu söyledi.Pistorius, Table.Briefings podcast'inde Ukrayna'da barış ya da ateşkes için umut olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: Pistorius ayrıca Donald Trump yönetiminin üyelerine atıfta bulunanlar da dahil olmak üzere ABD medyasında yer alan ve Ukrayna'nın topraklarını bırakmadan ateşkesi sonuçlandıramayacağı yönündeki haberleri de yorumlayarak açıklamasına, "Hiç kimsenin Ukrayna'nın arkasından, bu ABD yönetimi için de geçerli, Ukrayna'nın hangi koşullarda ateşkes yapması gerektiğine karar verme hakkı yoktur. Ancak öte yandan Ukrayna'dan belli koşullar altında buna hazır olunduğuna dair sinyaller geliyor. Ancak bunun, her şeyden önce Ukrayna'nın oturacağı müzakere masasında görüşülmesi gerekecek" sözlerini de ekledi.Daha önce Vladimir Zelenskiy The Guardian'a verdiği bir röportajda Rusya ile belirli bir toprak değişimini göz ardı etmediğini söylemiş ancak herhangi bir ayrıntı vermemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya'nın toprak değişimi konusunu hiçbir zaman tartışmadığını ve tartışmayacağını belirtmişti.Münih, 14-16 Şubat tarihlerinde farklı ülkelerden üst düzey hükümet yetkililerinin Ukrayna ve Ortadoğu çatışmaları da dahil olmak üzere dış politika alanındaki güncel zorlukları ve sorunları tartışacağı 61. Güvenlik Konferansına ev sahipliği yapacak. Kiev tarafından teyit edilen foruma Zelenskiy ve ABD Başkanı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un katılması bekleniyor. Konferans çerçevesinde G7 Dışişleri Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-baskani-trump-putin-ile-ukraynadaki-catismanin-durdurulmasi-gerektigi-konusunda-mutabik-kaldik-1093612640.html
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ukrayna, kiev, abd, g7, donald trump, vladimir zelenskiy, keith kellogg, almanya, boris pistorius, the guardian
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Almanya, 'sinyaller geldi' diyerek açıkladı: 'Kiev toprak tavizi vermeye hazır'

22:41 12.02.2025
© AP Photo / Kin CheungVladimir Zelenskiy
Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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Almanya Savunma Bakanı Pistorius yaptığı açıklamada, Kiev'in taviz vermeye hazır olduğunu belirterek bu hususta sinyaller aldıklarını dile getirdi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'dan çatışmaya bir çözüm getirmek için toprak tavizleri vermeye istekli olduğuna dair sinyaller geldiğini ancak bu haftaki Münih Güvenlik Konferansı'nda kapsamlı bir barış planı ya da ateşkes sunulacağından şüphe duyduğunu söyledi.
Pistorius, Table.Briefings podcast'inde Ukrayna'da barış ya da ateşkes için umut olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:
Perşembe gecesi gayri resmi olarak bazı etkinliklerle başlayacak olan Münih Güvenlik Konferansı'na birkaç gün kala, bu umut ışığını göremiyorsunuz. Ancak tüm bu yaşananlarda bir hareketlenme olacağına kesinlikle inanıyorum.
Pistorius ayrıca Donald Trump yönetiminin üyelerine atıfta bulunanlar da dahil olmak üzere ABD medyasında yer alan ve Ukrayna'nın topraklarını bırakmadan ateşkesi sonuçlandıramayacağı yönündeki haberleri de yorumlayarak açıklamasına, "Hiç kimsenin Ukrayna'nın arkasından, bu ABD yönetimi için de geçerli, Ukrayna'nın hangi koşullarda ateşkes yapması gerektiğine karar verme hakkı yoktur. Ancak öte yandan Ukrayna'dan belli koşullar altında buna hazır olunduğuna dair sinyaller geliyor. Ancak bunun, her şeyden önce Ukrayna'nın oturacağı müzakere masasında görüşülmesi gerekecek" sözlerini de ekledi.
Daha önce Vladimir Zelenskiy The Guardian'a verdiği bir röportajda Rusya ile belirli bir toprak değişimini göz ardı etmediğini söylemiş ancak herhangi bir ayrıntı vermemişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya'nın toprak değişimi konusunu hiçbir zaman tartışmadığını ve tartışmayacağını belirtmişti.
Münih, 14-16 Şubat tarihlerinde farklı ülkelerden üst düzey hükümet yetkililerinin Ukrayna ve Ortadoğu çatışmaları da dahil olmak üzere dış politika alanındaki güncel zorlukları ve sorunları tartışacağı 61. Güvenlik Konferansına ev sahipliği yapacak. Kiev tarafından teyit edilen foruma Zelenskiy ve ABD Başkanı'nın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un katılması bekleniyor. Konferans çerçevesinde G7 Dışişleri Bakanları toplantısı da gerçekleştirilecek.
Vladimir Putin-Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
POLİTİKA
ABD Başkanı Trump: Putin ile Ukrayna'daki çatışmanın durdurulması gerektiği konusunda mutabık kaldık
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