https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/aldigi-altin-bilezik-kum-gibi-dagildi-zift-ve-kum-koyuyorlar-1093591890.html

Altın bilezik kum gibi dağılmıştı: 'İçine zift ve kum koyuyorlar'

Altın bilezik kum gibi dağılmıştı: 'İçine zift ve kum koyuyorlar'

Sputnik Türkiye

Birçok üründe sahtecilik olduğu gibi altında da sahteciliğe başvuranlar var. Altın ustası Ergin Daşdemir, altının içine kum ve zift doldurması yapan işletmeler... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T09:40+0300

2025-02-12T09:40+0300

2025-02-12T09:41+0300

türkiye

altın

sahte

sahte altın

kuyumcu

altın bilezik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/02/1092275157_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_838807b84b336afddcd7d7f8ca8ee9df.jpg

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda altın bilezik alan bir kadın, bileziğin içinden kum çıktığını gösteriyor. Kuyumcular son dönemde altın bileziklerin içine kum benzeri taneciklerin doldurulduğunu söyledi ve tüketicinin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı:Özgül ağırlığı 19.32 olan altın, özgül ağırlığı 7.03 olan demirden neredeyse 3 kat daha ağırdır. Yani aynı türden 2 kaba demir tozu ve altın tozu doldurulduğunda, altın tozuyla dolu olan kap, demirden 3 kat daha ağır gelir. Altın yerine başka madenlerle yapılmış ve ‘altın’ diye satılan ürünlerde bu fark sayesinde hile anlaşılabilir. Hileli altın satan ve müşteriyi dolandıran kişiler de bu yöntemi kullanarak, altından daha değersiz metallerin, altın kaplanarak altın gibi satılmasında rol oynuyor. Günümüzde çok fazla değersiz metalin ve takı üretiminde en çok kullanılan madenlerden biri olan gümüşün üzeri ‘mikron kaplama’ diye isimlendirilen altın kaplama teknolojisiyle, altın görünümü verilip sahte bilezikler üretiliyor. Mikron kaplama hilesinde dolandırıcılar tarafından gümüşün tercih edilmesininse bir sebebi var. Gümüşün 10,5 olan özgül ağırlığının demirden daha yüksek olması, dolandırıcılara avantaj sağlıyor. Bu nedenle de gümüş, ‘içi dolu’ bileziklerde hilenin anlaşılmasını zorlaştırıyor. 'Tartıda yüksek geliyor'En fazla yapılan 2 hileden biri olan ‘mikron kaplamayı’, kum ve zift dolgusu takip ediyor. Milliyet'e konuşan Ergin Daşdemir, altında yapılan hileleri ve ‘içi boş’ bileziklere doldurulan tozun ne olduğunu anlattı:'Kuyumcuları bile kandırıyorlar'Altın bileziklerde yapıla tek hile, içi boş takılara kum ve ziftle yapılan dolgu da değildi. Altın ustası Ergin Daşdemir’in “Eskiden ayarına bile bakılmazdı” dediği altından üretilen takılarda şimdilerde usta kuyumcuların bile anlamasının zor olduğu bir hile geliştirildi. Usta kuyumcuların bile dikkatle inceledikleri ve anlaşılması son derece zor olan hile, 22 ayar yerine 21 ayar ya da 18 ayar altının, 22 ayar altınla kaplanmasıydı. Ergin Daşdemir altının renginden bile zor anlaşılan hileleri şöyle anlattı:'Güvenilir yerden alın'Ergin Daşdemir, hilelerin her geçen gün arttığını belirterek müşterilere uyarılarda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/tarihte-bir-ilk-cumhuriyet-altini-ilk-kez-asgari-ucreti-gecti-1093574541.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, sahte, sahte altın, kuyumcu, altın bilezik