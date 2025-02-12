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Altın bilezik kum gibi dağılmıştı: 'İçine zift ve kum koyuyorlar'
Altın bilezik kum gibi dağılmıştı: 'İçine zift ve kum koyuyorlar'
Sputnik Türkiye
Birçok üründe sahtecilik olduğu gibi altında da sahteciliğe başvuranlar var. Altın ustası Ergin Daşdemir, altının içine kum ve zift doldurması yapan işletmeler... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T09:40+0300
2025-02-12T09:41+0300
türkiye
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sahte
sahte altın
kuyumcu
altın bilezik
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Sosyal medyada paylaşılan bir videoda altın bilezik alan bir kadın, bileziğin içinden kum çıktığını gösteriyor. Kuyumcular son dönemde altın bileziklerin içine kum benzeri taneciklerin doldurulduğunu söyledi ve tüketicinin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı:Özgül ağırlığı 19.32 olan altın, özgül ağırlığı 7.03 olan demirden neredeyse 3 kat daha ağırdır. Yani aynı türden 2 kaba demir tozu ve altın tozu doldurulduğunda, altın tozuyla dolu olan kap, demirden 3 kat daha ağır gelir. Altın yerine başka madenlerle yapılmış ve ‘altın’ diye satılan ürünlerde bu fark sayesinde hile anlaşılabilir. Hileli altın satan ve müşteriyi dolandıran kişiler de bu yöntemi kullanarak, altından daha değersiz metallerin, altın kaplanarak altın gibi satılmasında rol oynuyor. Günümüzde çok fazla değersiz metalin ve takı üretiminde en çok kullanılan madenlerden biri olan gümüşün üzeri ‘mikron kaplama’ diye isimlendirilen altın kaplama teknolojisiyle, altın görünümü verilip sahte bilezikler üretiliyor. Mikron kaplama hilesinde dolandırıcılar tarafından gümüşün tercih edilmesininse bir sebebi var. Gümüşün 10,5 olan özgül ağırlığının demirden daha yüksek olması, dolandırıcılara avantaj sağlıyor. Bu nedenle de gümüş, ‘içi dolu’ bileziklerde hilenin anlaşılmasını zorlaştırıyor. 'Tartıda yüksek geliyor'En fazla yapılan 2 hileden biri olan ‘mikron kaplamayı’, kum ve zift dolgusu takip ediyor. Milliyet'e konuşan Ergin Daşdemir, altında yapılan hileleri ve ‘içi boş’ bileziklere doldurulan tozun ne olduğunu anlattı:'Kuyumcuları bile kandırıyorlar'Altın bileziklerde yapıla tek hile, içi boş takılara kum ve ziftle yapılan dolgu da değildi. Altın ustası Ergin Daşdemir’in “Eskiden ayarına bile bakılmazdı” dediği altından üretilen takılarda şimdilerde usta kuyumcuların bile anlamasının zor olduğu bir hile geliştirildi. Usta kuyumcuların bile dikkatle inceledikleri ve anlaşılması son derece zor olan hile, 22 ayar yerine 21 ayar ya da 18 ayar altının, 22 ayar altınla kaplanmasıydı. Ergin Daşdemir altının renginden bile zor anlaşılan hileleri şöyle anlattı:'Güvenilir yerden alın'Ergin Daşdemir, hilelerin her geçen gün arttığını belirterek müşterilere uyarılarda bulundu.
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altın, sahte, sahte altın, kuyumcu, altın bilezik

Altın bilezik kum gibi dağılmıştı: 'İçine zift ve kum koyuyorlar'

09:40 12.02.2025 (güncellendi: 09:41 12.02.2025)
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA
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Birçok üründe sahtecilik olduğu gibi altında da sahteciliğe başvuranlar var. Altın ustası Ergin Daşdemir, altının içine kum ve zift doldurması yapan işletmeler olduğunu söyledi ve 'güvenilir yerden altın almak gerekli' dedi.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda altın bilezik alan bir kadın, bileziğin içinden kum çıktığını gösteriyor. Kuyumcular son dönemde altın bileziklerin içine kum benzeri taneciklerin doldurulduğunu söyledi ve tüketicinin nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı:
Özgül ağırlığı 19.32 olan altın, özgül ağırlığı 7.03 olan demirden neredeyse 3 kat daha ağırdır. Yani aynı türden 2 kaba demir tozu ve altın tozu doldurulduğunda, altın tozuyla dolu olan kap, demirden 3 kat daha ağır gelir. Altın yerine başka madenlerle yapılmış ve ‘altın’ diye satılan ürünlerde bu fark sayesinde hile anlaşılabilir. Hileli altın satan ve müşteriyi dolandıran kişiler de bu yöntemi kullanarak, altından daha değersiz metallerin, altın kaplanarak altın gibi satılmasında rol oynuyor. Günümüzde çok fazla değersiz metalin ve takı üretiminde en çok kullanılan madenlerden biri olan gümüşün üzeri ‘mikron kaplama’ diye isimlendirilen altın kaplama teknolojisiyle, altın görünümü verilip sahte bilezikler üretiliyor. Mikron kaplama hilesinde dolandırıcılar tarafından gümüşün tercih edilmesininse bir sebebi var. Gümüşün 10,5 olan özgül ağırlığının demirden daha yüksek olması, dolandırıcılara avantaj sağlıyor. Bu nedenle de gümüş, ‘içi dolu’ bileziklerde hilenin anlaşılmasını zorlaştırıyor.

'Tartıda yüksek geliyor'

En fazla yapılan 2 hileden biri olan ‘mikron kaplamayı’, kum ve zift dolgusu takip ediyor. Milliyet'e konuşan Ergin Daşdemir, altında yapılan hileleri ve ‘içi boş’ bileziklere doldurulan tozun ne olduğunu anlattı:
"Altında ve altın takılarda pek çok hile yapılıyor. İçi boş dediğimiz, yani dolgusu olmayan ya da döküm olmayan bileziklerde zift ve kum doldurması yapılıyor. Bu da ürünün gramajını ciddi şekilde değiştiriyor ve tartıda yüksek gelen ölçümlerle daha yüksek fiyatlara satılmasına zemin hazırlıyor” dedi.

'Kuyumcuları bile kandırıyorlar'

Altın bileziklerde yapıla tek hile, içi boş takılara kum ve ziftle yapılan dolgu da değildi. Altın ustası Ergin Daşdemir’in “Eskiden ayarına bile bakılmazdı” dediği altından üretilen takılarda şimdilerde usta kuyumcuların bile anlamasının zor olduğu bir hile geliştirildi. Usta kuyumcuların bile dikkatle inceledikleri ve anlaşılması son derece zor olan hile, 22 ayar yerine 21 ayar ya da 18 ayar altının, 22 ayar altınla kaplanmasıydı. Ergin Daşdemir altının renginden bile zor anlaşılan hileleri şöyle anlattı:
“Eski yıllarda altının ayarına bile bakılmazdı. Bazı dolandırıcılar 14 ayar yapıp 22 ayar diye satıyorlardı ürünleri. Bunu da altını bilmeyenler pek anlamaz. Altının rengiyle biraz anlayabiliriz ayarını. Bu devirde pazarlama, ürün tanıtımı yapan ve siparişi alan ‘çantacı’ dediğimiz kişileri bile kandırıyorlar. Demo ürünler kaplama yapılıyor, ‘mikron kaplama’ deniyor. Vatandaşın anlaması imkânsız.”

'Güvenilir yerden alın'

Ergin Daşdemir, hilelerin her geçen gün arttığını belirterek müşterilere uyarılarda bulundu.
"Altın almak isteyenlerin, güvenilir ve bildikleri yerden almalarını tavsiye ederim. Çok işçilikli ve içi boş ürünleri tavsiye etmem, ya ayarı düşük olur ya da çok kaynaklı olur. Bu da sıkıntı çıkarır. Fazla gösterişli ve taşlı ürün almalarını da tavsiye etmem. Ayarı yüksek olan ve taşsız ürün her zaman daha iyidir. En azından satıldığında para eder."
Altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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