https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/akomdan-istanbulda-yogun-kar-yagisi-icin-saatli-alarm-ekrem-imamoglundan-uyari-1093595899.html

AKOM'dan İstanbul'da yoğun kar yağışı için 'saatli' alarm: Ekrem İmamoğlu'ndan uyarı

AKOM'dan İstanbul'da yoğun kar yağışı için 'saatli' alarm: Ekrem İmamoğlu'ndan uyarı

Sputnik Türkiye

İstanbul’da kar yağışı ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor! AKOM ve Meteoroloji uyardı: Kar ne zaman bitecek? İşte İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı

2025-02-12T11:32+0300

2025-02-12T11:32+0300

2025-02-12T11:36+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

anadolu yakası

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hava durumu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, 12 Şubat 2025 Çarşamba tarihli hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, İstanbul’da dondurucu soğuklar ve kar yağışı hafta sonuna kadar devam edecek.Anadolu Yakası'na kar yağışı uyarısıGece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı, ara ara etkisini kaybetse de şehrin kuzey ilçelerinde yağış geçişleri sürdü. Sabah saatlerinde Avrupa Yakası’nda görülen yağış, öğleden sonra Anadolu Yakası’nda kar şeklinde etkisini artıracak.Perşembe günü isınma başlıyorMeteoroloji uzmanlarına göre, Şubat ayı başından itibaren etkili olan soğuk hava dalgası hafta sonuna kadar sürecek. Ancak perşembe gününden itibaren sıcaklıkların artmaya başlamasıyla hava koşullarının mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor.Yetkililer, özellikle buzlanma ve ulaşım aksaklıklarına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırdı. AKOM ve BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) verileri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak trafikte aksama yaşanmaması için çalışmalar sürüyor.Ekrem İmamoğlu'ndan uyarıİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ekiplerin sahada çalışmalara devam ettiğini belirtti.İmamoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:"Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut değil."İmamoğlu, İstanbullulara yaptığı uyarıda şunlara yer verdi:📌"11.916 personel 3375 araçla devamlı sahadayız📌Solüsyon çalışmaları gerekli noktalarda devam ediyor📌Evsiz vatandaşlarımız için barınma, beslenme ve bakım desteği veriyoruz, dün geceden beri 626 vatandaşımızı misafir ediyoruz.📌520 noktada da sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıyoruz📌Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz📌Sıcaklığın düşmesi sebebiyle yer yer buzlanma görülüyor, kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/meteoroloji-ve-akom-istanbul-icin-saat-verdi--yeni-kar-yagisi-icin-tarih-isaret-edildi-firtinaya-1093592426.html

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ekrem imamoğlu, anadolu yakası, akom, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), kar yağışı, istanbul kar yağışı, yoğun kar yağışı, hava durumu