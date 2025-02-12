ABD Başkanı Trump: Devlet sözleşmelerindeki rüşvetler 1 trilyon doları bulabilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
ABD’de USAID skandalı: Günlük 1.4 milyar dolar kayıp
06:31
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'deki müzik tercihleri: Gelir seviyesi ve siyasi tercihlerle ilişkisi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat: 'CHP'de adaylık için başka isimler de gündeme gelebilir'
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Mustafa Hoş: 'Gazeteciler, ya hakikatin bekçisi olacaklar ya da hakikatin celladı olacaklar'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:01
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
SGK'dan ağrı kesici ve iltihap önleyici ilaçların kutu sayısı kısıtlaması
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:27
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Dünyada kendini yere en çok bırakan futbolcular
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: Trump, Hamas’a değil İsrail’e baskı yapmalı
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Kariyeri ile rekorlara imza atmış bir diva: Whitney Houston
19:15
6 dk
ÖZEL HABER
Gazeteci Karan USAID fonlamalarını anlattı: ‘ABD’de küresel hegemonya araçları çöküyor’
06:43
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Donald Trump, Ukrayna'dan yardımları karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istedi
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
4 dk
YERİ VE ZAMANI
TFF eski başkanı Büyükekşi hakkında suç duyurusu
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Prof. Dr. Nerses Bebek: 'Beyni etkileyen her türlü hadise epilepsi nöbetine yol açabilir'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Geçmişten geleceğe uzanan ülkemizdeki geleneksel kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gelişen tarım teknolojileri ve kenevir ekimi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-baskani-trump-devlet-sozlesmelerindeki-rusvetler-1-trilyon-dolari-bulabilir-1093602358.html
ABD Başkanı Trump: Devlet sözleşmelerindeki rüşvetler 1 trilyon doları bulabilir
ABD Başkanı Trump: Devlet sözleşmelerindeki rüşvetler 1 trilyon doları bulabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında basın sorularını yanıtladı. Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) lideri Elon... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T14:23+0300
2025-02-12T14:23+0300
dünya
abd
donald trump
elon musk
doge
rüşvet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093600395_0:161:3068:1887_1920x0_80_0_0_14618813a17fa6b34fe744c254f0dc23.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında, ABD'li yetkililerin, hükümet sözleşmeleri imzalarken yaklaşık 1 trilyon dolar tutarında rüşvet almış olabileceğini belirtti. Trump, SpaceX'in milyarder CEO'su Elon Musk'ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile halihazırda yürütülen federal hükümetin boyutunu küçültme çabalarını hızlandırmak için tasarlanmış olan bir yürütme emrini imzaladı. Trump Oval Ofis'te muhabirlere, "Zaten milyarlarca dolarlık suistimal, yetersizlik ve yolsuzluk bulduk" dedi. ABD Başkanı Trump, "Burada büyük rüşvetler görüyorum, çünkü hiç kimse böyle sözleşmeleri imzalayacak kadar aptal olamaz. Bu yüzden bazı yetkililer bunun için rüşvet almış olmalı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-basini-avrupa-ulkelerinin-ukrayna-meselesindeki-tutumu-degismeye-basladi-1093598884.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0c/1093600395_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_56a377739357ffddbc42962d380edd5c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, elon musk, doge, rüşvet
abd, donald trump, elon musk, doge, rüşvet

ABD Başkanı Trump: Devlet sözleşmelerindeki rüşvetler 1 trilyon doları bulabilir

14:23 12.02.2025
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump ve Elon Musk
Donald Trump ve Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında basın sorularını yanıtladı. Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) lideri Elon Musk'ta Trump'ın yanındaydı. Trump, konuşmasında, hükümet sözleşmelerini imzalayan bazı yetkililerin 1 trilyon dolara yakın rüşvet almış olabileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında, ABD'li yetkililerin, hükümet sözleşmeleri imzalarken yaklaşık 1 trilyon dolar tutarında rüşvet almış olabileceğini belirtti.
Trump, SpaceX'in milyarder CEO'su Elon Musk'ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile halihazırda yürütülen federal hükümetin boyutunu küçültme çabalarını hızlandırmak için tasarlanmış olan bir yürütme emrini imzaladı.
Trump Oval Ofis'te muhabirlere, "Zaten milyarlarca dolarlık suistimal, yetersizlik ve yolsuzluk bulduk" dedi.
ABD Başkanı Trump, "Burada büyük rüşvetler görüyorum, çünkü hiç kimse böyle sözleşmeleri imzalayacak kadar aptal olamaz. Bu yüzden bazı yetkililer bunun için rüşvet almış olmalı" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Fransız askerlerle - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
Ukrayna krizi
ABD basını: Avrupa ülkelerinin Ukrayna meselesindeki tutumu değişmeye başladı
12:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала