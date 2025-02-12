https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-baskani-trump-devlet-sozlesmelerindeki-rusvetler-1-trilyon-dolari-bulabilir-1093602358.html
ABD Başkanı Trump: Devlet sözleşmelerindeki rüşvetler 1 trilyon doları bulabilir
ABD Başkanı Trump: Devlet sözleşmelerindeki rüşvetler 1 trilyon doları bulabilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında basın sorularını yanıtladı. Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) lideri Elon... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T14:23+0300
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donald trump
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doge
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında, ABD'li yetkililerin, hükümet sözleşmeleri imzalarken yaklaşık 1 trilyon dolar tutarında rüşvet almış olabileceğini belirtti. Trump, SpaceX'in milyarder CEO'su Elon Musk'ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile halihazırda yürütülen federal hükümetin boyutunu küçültme çabalarını hızlandırmak için tasarlanmış olan bir yürütme emrini imzaladı. Trump Oval Ofis'te muhabirlere, "Zaten milyarlarca dolarlık suistimal, yetersizlik ve yolsuzluk bulduk" dedi. ABD Başkanı Trump, "Burada büyük rüşvetler görüyorum, çünkü hiç kimse böyle sözleşmeleri imzalayacak kadar aptal olamaz. Bu yüzden bazı yetkililer bunun için rüşvet almış olmalı" dedi.
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abd, donald trump, elon musk, doge, rüşvet
abd, donald trump, elon musk, doge, rüşvet
ABD Başkanı Trump: Devlet sözleşmelerindeki rüşvetler 1 trilyon doları bulabilir
ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında basın sorularını yanıtladı. Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) lideri Elon Musk'ta Trump'ın yanındaydı. Trump, konuşmasında, hükümet sözleşmelerini imzalayan bazı yetkililerin 1 trilyon dolara yakın rüşvet almış olabileceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te basın mensuplarıyla bir araya geldi. Konuşmasında, ABD'li yetkililerin, hükümet sözleşmeleri imzalarken yaklaşık 1 trilyon dolar tutarında rüşvet almış olabileceğini belirtti.
Trump, SpaceX'in milyarder CEO'su Elon Musk'ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) ile halihazırda yürütülen federal hükümetin boyutunu küçültme çabalarını hızlandırmak için tasarlanmış olan bir yürütme emrini imzaladı.
Trump Oval Ofis'te muhabirlere, "Zaten milyarlarca dolarlık suistimal, yetersizlik ve yolsuzluk bulduk" dedi.
ABD Başkanı Trump, "Burada büyük rüşvetler görüyorum, çünkü hiç kimse böyle sözleşmeleri imzalayacak kadar aptal olamaz. Bu yüzden bazı yetkililer bunun için rüşvet almış olmalı" dedi.