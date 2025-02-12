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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-savunma-bakanligi-eski-analisti-kwiatkowski-trump-rusyanin-kazandigini-coktan-anladi-1093614226.html
ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Kwiatkowski: Trump Rusya'nın kazandığını çoktan anladı
ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Kwiatkowski: Trump Rusya'nın kazandığını çoktan anladı
Sputnik Türkiye
ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Kwiatkowski, Trump'ın Ukrayna-Rusya ve ABD/NATO ile Rusya arasındaki çatışmanın... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-12T22:41+0300
2025-02-12T22:41+0300
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ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Karen Kwiatkowski Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Şimdi önemli, çünkü Kongre Ukrayna'ya daha fazla para göndermek için yakında harekete geçecek, zira şu anki yetkili harcama Mart ayında sona erecek. Trump'ın iç programı için istikrarlı bir dizi 'başarıya' ve 'tutulan sözlere' ihtiyacı var" dedi.Trump'ın tıpkı dünyanın geri kalanı gibi Zelenskiy'den rahatsız olduğunu düşündüğünü söyleyen Kwiatkowski, "DOGE projesi, Biden'ın Ukrayna projesinin sahtekarlığını ve yolsuzluğunu ortaya çıkarıyor. Bunun daha uzun süre gizli tutulamayacağından şüpheleniyorum, bu da bir anlaşmanın aciliyetini açıklayabilir" cümlelerini zikretti.'Trump Rusya'nın kazandığını çoktan anladı'Kwiatkowski açıklamasında, "Trump'ın Rusya'dan istediği anlaşmayı alıp alamayacağı belli değil ama bence Trump Rusya'nın kazandığını ve Avrupa/NATO'nun uzun ve masraflı bir savaş için kışkırttığı şeylerle uğraşmaya başlaması gerektiğini çoktan anladı" cümlesini kaydetti.Bire bir esir değişimi çok iyi niyetli bir jest olduğunu vurgulayan Kwiatkowski, söz konusu bu hadisenin daha büyük bir çatışmayı çözmek için profesyonel ve diplomatik bir yaklaşım gibi göründüğünü belirterek bu jestin önceki Trump yönetiminde bile 4 yıldan fazla bir süredir tanık olunmayan bir şey olduğunu dile getirdi.'Trump, Ukrayna-Rusya ve ABD/NATO ile Rusya arasındaki çatışmanın nedenlerini ve koşullarını daha iyi anlamış görünüyor'Trump'ın Ukrayna-Rusya ve ABD/NATO ile Rusya arasındaki çatışmanın nedenlerini ve koşullarını daha iyi anlamış göründüğünü ifade eden Kwiatkowski, pratik olma eğiliminin (İsrail-Gazze politikasında görmediğimiz bir şey) burada açıkça görüldüğünün altını çizerek görüşmenin sinyalinin anlaşma yapma ve pratiklik üzerine olduğunu vurguladı.ABD Başkanı Trump’ın Rusya-Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha güvenilir bir sözcü olduğunu belirten Kwiatkowski, "Adı geçen elçi tarafından yapılan çeşitli koşuşturmaların bir kısmı bilgi toplamaktan ibaret ve gerçek müzakereler Trump tarafından yürütülüyor" diyerek şu cümleleri kaydetti:Son olarak Polonya'dan gelen açıklamalara da değinen Kwiatkowski, "Ukraynalı mülteci nüfusunun Avrupa'daki kalıcılığı ve maliyeti ile Ukrayna çatışmasında zihinsel ve fiziksel olarak yara almış askerlerin ve suçluların Polonya'ya doğru gelme olasılığı, eskiden Zelenskiy yanlısı olan birçok ajitatörün iç kargaşasına katkıda bulunuyor" cümlelerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/putin-trump-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-15-saat-surdu-1093611759.html
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ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Kwiatkowski: Trump Rusya'nın kazandığını çoktan anladı

22:41 12.02.2025
© AA / Celal GüneşABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© AA / Celal Güneş
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ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Kwiatkowski, Trump'ın Ukrayna-Rusya ve ABD/NATO ile Rusya arasındaki çatışmanın nedenlerini ve koşullarını daha iyi anlamış göründüğünü belirterek Trump tarafından Rusya'nın kazandığının çoktan anlaşıldığını dile getirdi.
ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Karen Kwiatkowski Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Şimdi önemli, çünkü Kongre Ukrayna'ya daha fazla para göndermek için yakında harekete geçecek, zira şu anki yetkili harcama Mart ayında sona erecek. Trump'ın iç programı için istikrarlı bir dizi 'başarıya' ve 'tutulan sözlere' ihtiyacı var" dedi.
Trump'ın tıpkı dünyanın geri kalanı gibi Zelenskiy'den rahatsız olduğunu düşündüğünü söyleyen Kwiatkowski, "DOGE projesi, Biden'ın Ukrayna projesinin sahtekarlığını ve yolsuzluğunu ortaya çıkarıyor. Bunun daha uzun süre gizli tutulamayacağından şüpheleniyorum, bu da bir anlaşmanın aciliyetini açıklayabilir" cümlelerini zikretti.

'Trump Rusya'nın kazandığını çoktan anladı'

Kwiatkowski açıklamasında, "Trump'ın Rusya'dan istediği anlaşmayı alıp alamayacağı belli değil ama bence Trump Rusya'nın kazandığını ve Avrupa/NATO'nun uzun ve masraflı bir savaş için kışkırttığı şeylerle uğraşmaya başlaması gerektiğini çoktan anladı" cümlesini kaydetti.
Bire bir esir değişimi çok iyi niyetli bir jest olduğunu vurgulayan Kwiatkowski, söz konusu bu hadisenin daha büyük bir çatışmayı çözmek için profesyonel ve diplomatik bir yaklaşım gibi göründüğünü belirterek bu jestin önceki Trump yönetiminde bile 4 yıldan fazla bir süredir tanık olunmayan bir şey olduğunu dile getirdi.

'Trump, Ukrayna-Rusya ve ABD/NATO ile Rusya arasındaki çatışmanın nedenlerini ve koşullarını daha iyi anlamış görünüyor'

Trump'ın Ukrayna-Rusya ve ABD/NATO ile Rusya arasındaki çatışmanın nedenlerini ve koşullarını daha iyi anlamış göründüğünü ifade eden Kwiatkowski, pratik olma eğiliminin (İsrail-Gazze politikasında görmediğimiz bir şey) burada açıkça görüldüğünün altını çizerek görüşmenin sinyalinin anlaşma yapma ve pratiklik üzerine olduğunu vurguladı.
ABD Başkanı Trump’ın Rusya-Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha güvenilir bir sözcü olduğunu belirten Kwiatkowski, "Adı geçen elçi tarafından yapılan çeşitli koşuşturmaların bir kısmı bilgi toplamaktan ibaret ve gerçek müzakereler Trump tarafından yürütülüyor" diyerek şu cümleleri kaydetti:

Witkoff'un Rus tarafını dinlediğine inanıyorum.Buna ek olarak Witkoff'un Ukrayna'nın mevcut durumunun doğası gereği Zelenskiy'in güvenilmezliği ve çaresizliği hakkında çok daha olumsuz bir değerlendirmeye sahip olduğuna inanıyorum.

Son olarak Polonya'dan gelen açıklamalara da değinen Kwiatkowski, "Ukraynalı mülteci nüfusunun Avrupa'daki kalıcılığı ve maliyeti ile Ukrayna çatışmasında zihinsel ve fiziksel olarak yara almış askerlerin ve suçluların Polonya'ya doğru gelme olasılığı, eskiden Zelenskiy yanlısı olan birçok ajitatörün iç kargaşasına katkıda bulunuyor" cümlelerini dile getirdi.
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