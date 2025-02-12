https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-savunma-bakanligi-eski-analisti-kwiatkowski-trump-rusyanin-kazandigini-coktan-anladi-1093614226.html

ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Kwiatkowski: Trump Rusya'nın kazandığını çoktan anladı

ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Kwiatkowski: Trump Rusya'nın kazandığını çoktan anladı

Sputnik Türkiye

ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Kwiatkowski, Trump'ın Ukrayna-Rusya ve ABD/NATO ile Rusya arasındaki çatışmanın... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T22:41+0300

2025-02-12T22:41+0300

2025-02-12T22:41+0300

ukrayna krizi

abd

karen kwiatkowski

abd

nato

ukrayna

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abd hükümet verimliliği bakanlığı (doge)

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ABD Hava Kuvvetleri'nden emekli Yarbay ve ABD Savunma Bakanlığı eski analisti Karen Kwiatkowski Sputnik'e yaptığı açıklamada, “Şimdi önemli, çünkü Kongre Ukrayna'ya daha fazla para göndermek için yakında harekete geçecek, zira şu anki yetkili harcama Mart ayında sona erecek. Trump'ın iç programı için istikrarlı bir dizi 'başarıya' ve 'tutulan sözlere' ihtiyacı var" dedi.Trump'ın tıpkı dünyanın geri kalanı gibi Zelenskiy'den rahatsız olduğunu düşündüğünü söyleyen Kwiatkowski, "DOGE projesi, Biden'ın Ukrayna projesinin sahtekarlığını ve yolsuzluğunu ortaya çıkarıyor. Bunun daha uzun süre gizli tutulamayacağından şüpheleniyorum, bu da bir anlaşmanın aciliyetini açıklayabilir" cümlelerini zikretti.'Trump Rusya'nın kazandığını çoktan anladı'Kwiatkowski açıklamasında, "Trump'ın Rusya'dan istediği anlaşmayı alıp alamayacağı belli değil ama bence Trump Rusya'nın kazandığını ve Avrupa/NATO'nun uzun ve masraflı bir savaş için kışkırttığı şeylerle uğraşmaya başlaması gerektiğini çoktan anladı" cümlesini kaydetti.Bire bir esir değişimi çok iyi niyetli bir jest olduğunu vurgulayan Kwiatkowski, söz konusu bu hadisenin daha büyük bir çatışmayı çözmek için profesyonel ve diplomatik bir yaklaşım gibi göründüğünü belirterek bu jestin önceki Trump yönetiminde bile 4 yıldan fazla bir süredir tanık olunmayan bir şey olduğunu dile getirdi.'Trump, Ukrayna-Rusya ve ABD/NATO ile Rusya arasındaki çatışmanın nedenlerini ve koşullarını daha iyi anlamış görünüyor'Trump'ın Ukrayna-Rusya ve ABD/NATO ile Rusya arasındaki çatışmanın nedenlerini ve koşullarını daha iyi anlamış göründüğünü ifade eden Kwiatkowski, pratik olma eğiliminin (İsrail-Gazze politikasında görmediğimiz bir şey) burada açıkça görüldüğünün altını çizerek görüşmenin sinyalinin anlaşma yapma ve pratiklik üzerine olduğunu vurguladı.ABD Başkanı Trump’ın Rusya-Ukrayna Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un daha güvenilir bir sözcü olduğunu belirten Kwiatkowski, "Adı geçen elçi tarafından yapılan çeşitli koşuşturmaların bir kısmı bilgi toplamaktan ibaret ve gerçek müzakereler Trump tarafından yürütülüyor" diyerek şu cümleleri kaydetti:Son olarak Polonya'dan gelen açıklamalara da değinen Kwiatkowski, "Ukraynalı mülteci nüfusunun Avrupa'daki kalıcılığı ve maliyeti ile Ukrayna çatışmasında zihinsel ve fiziksel olarak yara almış askerlerin ve suçluların Polonya'ya doğru gelme olasılığı, eskiden Zelenskiy yanlısı olan birçok ajitatörün iç kargaşasına katkıda bulunuyor" cümlelerini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/putin-trump-ile-bir-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-15-saat-surdu-1093611759.html

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abd, karen kwiatkowski, abd, nato, ukrayna, donald trump, doge, abd hükümet verimliliği bakanlığı (doge)