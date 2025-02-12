https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/abd-savunma-bakani-hegseth-ukraynanin-2014-oncesi-sinirlarina-geri-donmesi-gercekci-olmayan-bir-1093609129.html

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Ukrayna'nın, 2014 öncesi sınırlarına geri dönmesi gerçekçi olmayan bir hedef

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Ukrayna'nın, 2014 öncesi sınırlarına geri dönmesi gerçekçi olmayan bir hedef

Sputnik Türkiye

ABD'nin yeni Savunma Bakanı Hegseth, Ukrayna meselesini diplomasi yoluyla sonlandırmayı amaçladıklarını ve Kiev'in NATO'ya üye olmasının gerçekçi bir hedef... 12.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-12T18:46+0300

2025-02-12T18:46+0300

2025-02-12T18:46+0300

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Brüksel'de Ukrayna'ya silah sevkiyatını koordine eden Batılı temas grubunun toplantısında yaptığı konuşmasında, "ABD hükümeti krizin çözümü sonucunda Ukrayna'nın NATO'ya katılmasını gerçekçi bulmuyor" dedi.Pentagon şefi Hegseth, “ABD, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin müzakere edilmiş bir çözüm için gerçekçi bir sonuç olduğuna inanmıyor” cümlesinin altını çizdi.'Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesi gerçekçi değil'ABD Savunma Bakanı Hegseth Ukrayna temas grubu toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya ile çatışmanın kritik bir noktaya ulaşması nedeniyle Ukrayna'nın 2014 öncesi sınırlarına dönmesinin gerçekçi bir hedef olmadığını söyledi.Hegseth, “Savaş üçüncü yıldönümüne yaklaşırken kritik bir andayız. Mesajımız net: Akan kan durmalı ve bu savaş sona ermeli” dedi.Savunma Bakanı Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın çatışmayı sona erdirmeye kararlı olduğunu vurguladı.'Ukrayna'daki barış gücü askerleri NATO himayesinde olmamalı'ABD Savunma Bakanı Hegseth, "Ukrayna'daki uluslararası barış gücü NATO himayesi altında konuşlandırılmamalıdır ve bu nedenle ittifakın kolektif savunma anlaşmasının beşinci maddesine tabi olmayacaktır" dedi.Hegseth açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Hükümetimiz müttefiklerin bağımlılığına müsamaha göstermeyecek'Pentagon şefi Hegseth yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin müttefiklerle tek taraflı bağımlılık yaratan dengesiz ilişkilere müsamaha göstermeyeceğini söyledi.Ukrayna savunma temas grubunun bir toplantısında konuşan Hegseth, “ABD artık bağımlılığı teşvik eden dengesiz bir ilişkiye müsamaha göstermeyecektir” dedi.Hegseth, ABD müttefiklerini Avrupa'nın güvenliğine daha fazla dahil olmaya çağırdı.'Pekin'e etkisine aktif bir şekilde karşı koyma niyetindeyiz'Pentagon şefi Hegseth, Ukrayna'ya yardım konulu bir temas grubu toplantısının açılışında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Çin'i Hint-Pasifik bölgesinde kontrol altına almayı savunma stratejisinin temel önceliklerinden biri olarak gördüğünü söyledi.“Komünist Çin gibi anavatanımızı ve Hint-Pasifik'teki kilit ulusal çıkarlarımızı tehdit etme kabiliyetine ve niyetine sahip eşit bir rakiple karşı karşıyayız” cümlesini öne süren Hegseth, bölgesel istikrarı sağlamak için ABD askeri varlığını güçlendirmenin önemini vurguladı.Hegseth Washington'un bölgedeki müttefik ve ortaklarıyla işbirliğini güçlendirerek Pekin'in etkisine aktif bir şekilde karşı koyma niyetinde olduğunu da sözlerine ekledi.Yüzde 5'lik hedefKonuşmasında Avrupa'nın savunma harcamalarını artırması gerektiğini vurgulayan Hegseth,"(Gayrisafi Yurt İçi Hasıladan) Yüzde 2'lik pay yeterli değildir. Başkan Trump yüzde 5 çağrısında bulundu ve ben de katılıyorum" dedi.Hegseth, bu anlamda halihazırda yüzde 5'lik katkıda bulunan Polonya'nın 'Avrupa için bir örnek' olduğunu söyledi.

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abd, donald trump, ukrayna, nato, pekin, pete hegseth, ukrayna krizi, kiev, avrupa, polonya, nato üyeliği, çin