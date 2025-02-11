https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/pentagon-abd-ukraynaya-asker-gondermeyecek-1093582172.html

Pentagon: ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek

Pentagon: ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini söyledi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T19:50+0300

2025-02-11T19:50+0300

2025-02-11T19:50+0300

ukrayna krizi

abd

pentagon

pete hegseth

abd askeri

abd ordusu

ukrayna

donald trump

avrupa

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Pentagon şefi Pete Hegseth Almanya'daki Afrika Komutanlığı karargahında gazetecilere yaptığı açıklamada “Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz” dedi.Hegseth ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna konusunda 'yakında' bir barış anlaşmasına varılmasını beklediğini, oradaki durumu çözdükten sonra devletlerin dünyadaki güçlerinin konuşlandırılmasını yeniden değerlendirmeyi bitireceğini de belirtti.Hegseth, Almanya'daki Afrika Komutanlığı karargahında gazetecilere yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:'ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmaya yönelik bir planı yok'Pentagon şefi Hegseth, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmaya yönelik henüz bir planı olmadığını söyledi.Hegseth, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı planlayıp planlamadığına ilişkin bir soruya, “Herhangi bir azaltma planımız yok” şeklinde yanıt verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/usaid-lagvedilmisti-ingiltere-ve-fransanin-usaidi-hakkinda-neler-biliniyor-1093577699.html

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abd, pentagon, pete hegseth, abd askeri, abd ordusu, ukrayna, donald trump, avrupa