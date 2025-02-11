https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/pentagon-abd-ukraynaya-asker-gondermeyecek-1093582172.html
Pentagon: ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek
Pentagon: ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek
Sputnik Türkiye
ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini söyledi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T19:50+0300
2025-02-11T19:50+0300
2025-02-11T19:50+0300
ukrayna krizi
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abd ordusu
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Pentagon şefi Pete Hegseth Almanya'daki Afrika Komutanlığı karargahında gazetecilere yaptığı açıklamada “Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz” dedi.Hegseth ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna konusunda 'yakında' bir barış anlaşmasına varılmasını beklediğini, oradaki durumu çözdükten sonra devletlerin dünyadaki güçlerinin konuşlandırılmasını yeniden değerlendirmeyi bitireceğini de belirtti.Hegseth, Almanya'daki Afrika Komutanlığı karargahında gazetecilere yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:'ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmaya yönelik bir planı yok'Pentagon şefi Hegseth, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmaya yönelik henüz bir planı olmadığını söyledi.Hegseth, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı planlayıp planlamadığına ilişkin bir soruya, “Herhangi bir azaltma planımız yok” şeklinde yanıt verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/usaid-lagvedilmisti-ingiltere-ve-fransanin-usaidi-hakkinda-neler-biliniyor-1093577699.html
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abd, pentagon, pete hegseth, abd askeri, abd ordusu, ukrayna, donald trump, avrupa
abd, pentagon, pete hegseth, abd askeri, abd ordusu, ukrayna, donald trump, avrupa
Pentagon: ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek
ABD Savunma Bakanı Hegseth, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini söyledi.
Pentagon şefi Pete Hegseth Almanya'daki Afrika Komutanlığı karargahında gazetecilere yaptığı açıklamada “Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz” dedi.
Hegseth ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna konusunda 'yakında' bir barış anlaşmasına varılmasını beklediğini, oradaki durumu çözdükten sonra devletlerin dünyadaki güçlerinin konuşlandırılmasını yeniden değerlendirmeyi bitireceğini de belirtti.
Hegseth, Almanya'daki Afrika Komutanlığı karargahında gazetecilere yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
İsrail'in güvenliğini, Ukrayna'daki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulunmasını sağlamalıyız. Ancak kendimizi nasıl yönlendireceğimizi bu belirlememeli. Umarım Başkan'ın taahhüt ettiği Ukrayna'daki barış anlaşmasıyla birlikte kuvvet konuşlandırma değerlendirmesini tamamlayabiliriz.
'ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmaya yönelik bir planı yok'
Pentagon şefi Hegseth, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmaya yönelik henüz bir planı olmadığını söyledi.
Hegseth, ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmayı planlayıp planlamadığına ilişkin bir soruya, “Herhangi bir azaltma planımız yok” şeklinde yanıt verdi.