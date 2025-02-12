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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250212/14-subat-sevgililer-gunu-oncesi-turkiyenin-ask-analizi-belli-oldu--1093613476.html
14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Türkiye'nin aşk analizi belli oldu
14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Türkiye'nin aşk analizi belli oldu
Sputnik Türkiye
Gezici Araştırma Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Türkiye genelinde aşk, evlilik ve sevgililer gününe dair toplumsal algıyı ortaya koyan kapsamlı... 12.02.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
aşk
14 şubat sevgililer günü
evlilik
evlilik masrafları
ikinci evlilik
görücü usulü evlilik
evlilik dışı ilişki
zorla evlilik
nişan töreni
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Türk halkının aşka, evliliğe ve romantizme bakışını ölçen araştırma sosyal medyada gündem oldu.Gezici Araştırma Merkezi tarafından Türkiye genelinde yapılan 'aşk analizi' raporuna göre, katılımcıların yüzde 68'i aşka inandığını belirtirken, yüzde 58'i Sevgililer Günü'nü kutlayacağını açıkladı. İstanbul ise araştırmada (yüzde 38) en romantik şehir olarak ön plana çıktı.Aşka inanç ve evlilik algısıAraştırmaya göre, katılımcıların yüzde 68'i aşka inandığını belirtirken, yüzde 25'i inanmadığını ifade etti. İlk görüşte aşka inananların oranı yüzde 41 olurken, yüzde 49'u bu fikre katılmadı. Evlilikle ilgili sorularda ise katılımcıların yüzde 54'ü evliliğin aşkı öldürdüğünü düşünürken, yüzde 32'si evliliğin aşkı güçlendirdiğine inandı. Ayrıca, evlenen kadının bakire olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 61 olarak öne çıktı.Mutlu aşkın sırları ve aldatmaMutlu bir aşk için en önemli unsurlar sorulduğunda, katılımcıların yüzde 55'i güven, saygı ve anlayışı öne çıkarırken, yüzde 35'i iletişim ve empatiyi vurguladı. Aldatmanın en yaygın nedenleri arasında yüzde 37 ile ilgisizlik/sevgisizlik ilk sırada yer alırken, yüzde 35 ile ekonomik nedenler ikinci sırada geldi. Katılımcıların yüzde 43'ü evliyken başka birini sevmenin mümkün olduğunu düşünürken, yüzde 57'si bu fikre karşı çıktı.Sevgililer Günü'ne bakış14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlamayı planlayanların oranı yüzde 58 olurken, yüzde 35'i kutlamayacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 61'i sevgililer günü için özel plan yaptığını, yüzde 65'i ise hediye almayı düşündüğünü ifade etti. Türkiye’de en romantik şehir sorusuna ise yüzde 38 ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İzmir (yüzde 28) ve Antalya (yüzde 26) da en romantik şehirler olarak öne çıktı.Aşkın zamana yenilip yenilmediğiAşkın zamana yenilip yenilmediği sorusuna katılımcıların yüzde 59'u 'Evet, zamanla aşk azalır' yanıtını verirken, yüzde 30'u aşkın her zaman canlı kalabileceğini savundu. Aşkın her şeyi affedip affetmeyeceği sorusunda ise yüzde 64'lük çoğunluk 'Bazı şeyler affedilemez' derken, yüzde 33'ü aşkın her şeyi affedeceğini düşündüğünü belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/14-subat-sevgililer-gunu-oncesi-cicek-fiyatlari-belli-oldu-gul-fiyatina-zam-geldi-1093547049.html
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aşk, 14 şubat sevgililer günü, evlilik, evlilik masrafları, ikinci evlilik, görücü usulü evlilik, evlilik dışı ilişki, zorla evlilik, nişan töreni, nişan yüzüğü, nişanlı, boşanma, boşanma davası, boşanmak
aşk, 14 şubat sevgililer günü, evlilik, evlilik masrafları, ikinci evlilik, görücü usulü evlilik, evlilik dışı ilişki, zorla evlilik, nişan töreni, nişan yüzüğü, nişanlı, boşanma, boşanma davası, boşanmak

14 Şubat Sevgililer Günü öncesi Türkiye'nin aşk analizi belli oldu

21:43 12.02.2025
© Sputnik / Evgeny Biyatov / Multimedya arşivine gidinSokolniki'de buz kalbının açılışında Moskova sakinleri
Sokolniki'de buz kalbının açılışında Moskova sakinleri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.02.2025
© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Gezici Araştırma Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde Türkiye genelinde aşk, evlilik ve sevgililer gününe dair toplumsal algıyı ortaya koyan kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. 25 Ocak-2 Şubat 2025 tarihleri arasında 38 ilde 18 yaş üstü 5 bin 276 kişiyle yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma Türklerin aşk analizini çıkardı.
Türk halkının aşka, evliliğe ve romantizme bakışını ölçen araştırma sosyal medyada gündem oldu.
Gezici Araştırma Merkezi tarafından Türkiye genelinde yapılan 'aşk analizi' raporuna göre, katılımcıların yüzde 68'i aşka inandığını belirtirken, yüzde 58'i Sevgililer Günü'nü kutlayacağını açıkladı. İstanbul ise araştırmada (yüzde 38) en romantik şehir olarak ön plana çıktı.

Aşka inanç ve evlilik algısı

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 68'i aşka inandığını belirtirken, yüzde 25'i inanmadığını ifade etti. İlk görüşte aşka inananların oranı yüzde 41 olurken, yüzde 49'u bu fikre katılmadı. Evlilikle ilgili sorularda ise katılımcıların yüzde 54'ü evliliğin aşkı öldürdüğünü düşünürken, yüzde 32'si evliliğin aşkı güçlendirdiğine inandı. Ayrıca, evlenen kadının bakire olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 61 olarak öne çıktı.

Mutlu aşkın sırları ve aldatma

Mutlu bir aşk için en önemli unsurlar sorulduğunda, katılımcıların yüzde 55'i güven, saygı ve anlayışı öne çıkarırken, yüzde 35'i iletişim ve empatiyi vurguladı. Aldatmanın en yaygın nedenleri arasında yüzde 37 ile ilgisizlik/sevgisizlik ilk sırada yer alırken, yüzde 35 ile ekonomik nedenler ikinci sırada geldi. Katılımcıların yüzde 43'ü evliyken başka birini sevmenin mümkün olduğunu düşünürken, yüzde 57'si bu fikre karşı çıktı.

Sevgililer Günü'ne bakış

14 Şubat Sevgililer Günü’nü kutlamayı planlayanların oranı yüzde 58 olurken, yüzde 35'i kutlamayacağını belirtti. Katılımcıların yüzde 61'i sevgililer günü için özel plan yaptığını, yüzde 65'i ise hediye almayı düşündüğünü ifade etti. Türkiye’de en romantik şehir sorusuna ise yüzde 38 ile İstanbul birinci sırada yer aldı. İzmir (yüzde 28) ve Antalya (yüzde 26) da en romantik şehirler olarak öne çıktı.

Aşkın zamana yenilip yenilmediği

Aşkın zamana yenilip yenilmediği sorusuna katılımcıların yüzde 59'u 'Evet, zamanla aşk azalır' yanıtını verirken, yüzde 30'u aşkın her zaman canlı kalabileceğini savundu. Aşkın her şeyi affedip affetmeyeceği sorusunda ise yüzde 64'lük çoğunluk 'Bazı şeyler affedilemez' derken, yüzde 33'ü aşkın her şeyi affedeceğini düşündüğünü belirtti.
Sevgililer Günü - çiçek - çiçekçi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
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14 Şubat Sevgililer Günü öncesi çiçek fiyatları belli oldu: Gül fiyatına zam geldi
10 Şubat, 21:11
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