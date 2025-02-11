https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/yunan-sismolog-ulusal-sismik-risk-degerlendirme-komitesinden-istifa-etti-1093582678.html
Yunan sismolog Ulusal Sismik Risk Değerlendirme Komitesi'nden istifa etti
Yunan sismolog Ulusal Sismik Risk Değerlendirme Komitesi'nden istifa etti
Sputnik Türkiye
Ege Denizi'nde hareketlilik devam ederken, Yunan sismolog Çelentis, ulusal sismik komiteden istifa etti. Çelentis istifa nedeni olarak komiteye siyasi müdahale... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T20:13+0300
2025-02-11T20:13+0300
2025-02-11T20:13+0300
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Santorini Adası'nda devam eden sismik hareketlilik dikkatleri Yunanistan'a çevirdi. Ülkenin önde gelen sismologlarından olarak kabul edilen Profesör Akis Çelentis, Ulusal Sismik Risk Değerlendirme Komitesin'den istifa ettiğini duyurdu.Sismolog Çelentis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, komiteye siyasi müdahale yapıldığını öne sürerek; resmi atama kararı olmadan yeni üyelerin dahil edilmesini eleştirdi.Ancak, siyasi kararlarla yeni üyelerin usulsüz şekilde komiteye dahil edildiğini belirten Çelentis, bunun komitenin bağımsızlığını zedelediğini ifade etti.Çelentis, "Ancak son dönemde, siyasi kararlarla gelen yeni isimler, komitenin rolünü ve işleyişini ciddi şekilde zayıflatıyor" ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/egedeki-depremler-sonrasi-kiyilarda-urkuten-goruntu-cesmede-deniz-yaklasik-300-metre-cekildi-1093572159.html
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ege denizi, santorini adası, deprem, istifa
ege denizi, santorini adası, deprem, istifa
Yunan sismolog Ulusal Sismik Risk Değerlendirme Komitesi'nden istifa etti
Ege Denizi'nde hareketlilik devam ederken, Yunan sismolog Çelentis, ulusal sismik komiteden istifa etti. Çelentis istifa nedeni olarak komiteye siyasi müdahale yapıldığı iddiasını gösterdi.
Santorini Adası'nda devam eden sismik hareketlilik dikkatleri Yunanistan'a çevirdi. Ülkenin önde gelen sismologlarından olarak kabul edilen Profesör Akis Çelentis, Ulusal Sismik Risk Değerlendirme Komitesin'den istifa ettiğini duyurdu.
Sismolog Çelentis, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, komiteye siyasi müdahale yapıldığını öne sürerek; resmi atama kararı olmadan yeni üyelerin dahil edilmesini eleştirdi.
Ancak, siyasi kararlarla yeni üyelerin usulsüz şekilde komiteye dahil edildiğini belirten Çelentis, bunun komitenin bağımsızlığını zedelediğini ifade etti.
Çelentis, "Ancak son dönemde, siyasi kararlarla gelen yeni isimler, komitenin rolünü ve işleyişini ciddi şekilde zayıflatıyor" ifadesini kullandı.