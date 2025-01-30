https://anlatilaninotesi.com.tr/20250130/pankreas-kanseri-tedavisi-goren-tanyelinin-son-hali-korkuttu-canimin-derdindeyim-dua-edin-1093210476.html

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli'nin son hali korkuttu: 'Canımın derdindeyim, dua edin'

Pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli'nin son hali korkuttu: 'Canımın derdindeyim, dua edin'

Sputnik Türkiye

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, domuz gribi olduğunu söyledi ve hayranlarından dua istedi. 30.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-30T16:06+0300

2025-01-30T16:06+0300

2025-01-30T16:06+0300

yaşam

tanyeli

pankreas kanseri

domuz gribi

oryantal

oryantal tanyeli

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Türkiye'nin en ünlü oryantallerinden biri olan ve uzun süredir pankreas kanseri tedavisi gören Tanyeli'nin son hali hayranlarını korkuttu. Sosyal medyasından bir video yayımlayan Tanyeli, domuz gribi olduğunu anlatırken, "Canımın derdine düştüm. Domuz gribiyim. Dua edin bana bol bol" dedi. Ziyaretçilerini 'ne olur gelmeyin' diyerek uyarmıştıUzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli , Altunizade’deki özel bir hastanede tedavi görüyor. Sağlık durumuna ilişkin sık sık paylaşımlar yapan Tanyeli geçtiğimiz günlerde ziyaretçi yasağına uymayanlara sert tepki göstermişti. Tanyeli, “Lütfen gelmeyin. Ailem dışında kimseyi almıyorlar. Ben de size mahcup oluyorum. Yasak kalkınca buradan bildireceğim. Sevgiler, hayırlı günler…” diyerek açıklamalarda bulunmuştu. Hastanedeki ziyaretçi akınının ardından grip olan Tanyeli bu defa son haliyle korkuttu.Dua edin bana bol bolSedyede video çeken Tanyeli, 'Canımın derdine düştüm. Domuz gribiyim. Karantinadayım. Çok ağır ilaçlar alıyorum. Sizi habersiz bıraktım. Dua edin bana bol bol.' ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250123/ziyaretci-yasak-demisti-tedavisi-suren-tanyeli-influenza-oldu-1092970117.html

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