https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/unlu-televizyoncu-reha-muhtar-hizmetcisini-hirsizlikla-sucladi-ozel-belge-ve-kiymetli-evraklarimi-1093566498.html

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, hizmetçisini hırsızlıkla suçladı: 'Özel belge ve kıymetli evraklarımı çaldı'

Ünlü televizyoncu Reha Muhtar, hizmetçisini hırsızlıkla suçladı: 'Özel belge ve kıymetli evraklarımı çaldı'

Sputnik Türkiye

Ünlü gazeteci ve televizyoncu Reha Muhtar, evinde çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin özel belge ve kıymetli evraklarını çaldığını iddia ederek savcılığa... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T13:09+0300

2025-02-11T13:09+0300

2025-02-11T13:18+0300

yaşam

reha muhtar

deniz uğur

hırsızlık

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Evinde geçirdiği kaza sonrasında uzun süre yoğun bakımda tedavi gören usta televizyoncu Reha Muhtar, evinde çalışan yabancı uyruklu hizmetçisinin kıymetli evraklarını ve özel belgelerini çaldığını iddia etti. Muhtar, 'başıma büyük işler açacak' dediği hizmetçisi hakkında savcılığa şikayette bulundu. Sabah'ın haberine göre, gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar'ın başı, evinde görevli olan yabancı uyruklu hizmetçisiyle derde girdi. İddiaya göre yabancı uyruklu görevli D.S., Reha Muhtar'ın evinde bulunan özel belge ve kıymetli evraklarını çalıp kaçtı. Muhtar, "Tapu kayıtlarımı, özel belge ve kıymetli eşyalarımı çalıp kaçtı. Başıma büyük işler açıp zarara uğramaktan endişe duyuyorum" diyerek hizmetçisi D.S.'den şikayetçi oldu. Bütün kişisel bilgilerimi ele geçirdiUsta televizyoncu savcılığa sunduğu diekçede, hizmetçisinin kendisi açısından çok önemli bir öneme sahip evraklarını, tapu kayıtlarını, özel belge ve kıymetli eşyalarını çalıp kaçtığını ifade etti. Bütün kişisel bilgilerinin D.S. tarafından ele geçirildiğini, şüpheli kişinin başına büyük işler açıp kendisini zarara uğratmasından endişe duyduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavçılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Eski eşi Deniz Uğur'dan da şikayetçi olmuştuReha Muhtar, iki çocuğunun annesi olan Deniz Uğur hakkında da oturduğu yalıyı ve çocuklarını elinden almak istediği iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Ferdi Tayfur'un ölümün ardından yaptığı paylaşımda, "Ferdi Tayfur’un annesinin etkisindeki kızıyla hayatta görüşememesi, öldükten sonra cenazesindeki olaylar umarım benim başıma gelmez. Bütün mücadelem o…” ifadelerini kullanmıştı. Reha Muhtar paylaşımında "Sevenlerime vasiyetimdir Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/reha-muhtar-vasiyetini-acikladi-ferdi-tayfurun-cenazesini-hatirlatti-deniz-uguru-isaret-etti-1092413303.html

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