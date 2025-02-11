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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ukraynali-bir-asker-silah-arkadaslari-tarafindan-agaca-bagli-sekilde-katledildi-1093562510.html
Ukraynalı bir asker, silah arkadaşları tarafından ağaca bağlı şekilde katledildi
Ukraynalı bir asker, silah arkadaşları tarafından ağaca bağlı şekilde katledildi
Sputnik Türkiye
Donbass'taki cephe hattında sivilleri ve silah arkadaşlarını çeşitli acımasız yöntemler kullanarak öldüren Ukrayna askerlerinin yeni bir vakası daha... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T11:19+0300
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Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde varlığını sürdüren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 21. Münferit Mekanize Tugayı'na bağlı askerlerin bir silah arkadaşını ağaca bağlayarak öldürdüğü öğrenildi.Rus güvenlik güçlerin bir yetkili, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rus 'Sever' (Kuzey) askeri grubundaki askerlerin Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde terk ettiği mevzilerin birinde, silah arkadaşları tarafından ağaca bağlanmış şekilde can veren Ukraynalı bir asker tespit ettiğini söyledi.Rus yetkili, ağaca bağlı şekilde hayatını kaybeden askerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 21. Münferit Mekanize Tugayı'na bağlı olduğunu kaydetti.Kursk Bölgesi'nde terk edilen bir mevziye ulaşan Rus askerler, kayda aldıkları o anlarda ağaca bağlı Ukraynalı askerin yanı sıra çatışma sırasında etkisiz hale getirilen üç silah arkadaşını görüntüledi.Ukraynalı askerler, Donbass'ta devam eden silahlı çatışmalarda bugüne dek çok sayıda sivili ve silah arkadaşını çok acımasız yöntemlerle katletti. Bölge sakinleri ve esir düşen askerler, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği birçok acımasız katliamı Sputnik'e anlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/rus-buyukelci-mirosnik-kiev-rejimi-siviller-uzerinde-tibbi-deneyler-yurutuyor-1093558993.html
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ukrayna, donbass, kursk bölgesi, sputnik, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rus askerler, rusya ordusu, ağaç
ukrayna, donbass, kursk bölgesi, sputnik, ukrayna silahlı kuvvetleri, rus ordusu, rus askerler, rusya ordusu, ağaç

Ukraynalı bir asker, silah arkadaşları tarafından ağaca bağlı şekilde katledildi

11:19 11.02.2025
© AP Photo / LIBKOSUkrayna ordusu askeri
Ukrayna ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / LIBKOS
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Donbass'taki cephe hattında sivilleri ve silah arkadaşlarını çeşitli acımasız yöntemler kullanarak öldüren Ukrayna askerlerinin yeni bir vakası daha görüntülerle ortaya çıktı.
Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde varlığını sürdüren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 21. Münferit Mekanize Tugayı'na bağlı askerlerin bir silah arkadaşını ağaca bağlayarak öldürdüğü öğrenildi.

Rus güvenlik güçlerin bir yetkili, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rus 'Sever' (Kuzey) askeri grubundaki askerlerin Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde terk ettiği mevzilerin birinde, silah arkadaşları tarafından ağaca bağlanmış şekilde can veren Ukraynalı bir asker tespit ettiğini söyledi.

Rus yetkili, ağaca bağlı şekilde hayatını kaybeden askerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 21. Münferit Mekanize Tugayı'na bağlı olduğunu kaydetti.

Kursk Bölgesi'nde terk edilen bir mevziye ulaşan Rus askerler, kayda aldıkları o anlarda ağaca bağlı Ukraynalı askerin yanı sıra çatışma sırasında etkisiz hale getirilen üç silah arkadaşını görüntüledi.

Ukraynalı askerler, Donbass'ta devam eden silahlı çatışmalarda bugüne dek çok sayıda sivili ve silah arkadaşını çok acımasız yöntemlerle katletti. Bölge sakinleri ve esir düşen askerler, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği birçok acımasız katliamı Sputnik'e anlattı.
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