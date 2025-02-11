https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ukraynali-bir-asker-silah-arkadaslari-tarafindan-agaca-bagli-sekilde-katledildi-1093562510.html

Ukraynalı bir asker, silah arkadaşları tarafından ağaca bağlı şekilde katledildi

Ukraynalı bir asker, silah arkadaşları tarafından ağaca bağlı şekilde katledildi

Sputnik Türkiye

Donbass'taki cephe hattında sivilleri ve silah arkadaşlarını çeşitli acımasız yöntemler kullanarak öldüren Ukrayna askerlerinin yeni bir vakası daha... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T11:19+0300

2025-02-11T11:19+0300

2025-02-11T11:19+0300

ukrayna krizi

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donbass

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Rusya'nın Kursk Bölgesi'nde varlığını sürdüren Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 21. Münferit Mekanize Tugayı'na bağlı askerlerin bir silah arkadaşını ağaca bağlayarak öldürdüğü öğrenildi.Rus güvenlik güçlerin bir yetkili, Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rus 'Sever' (Kuzey) askeri grubundaki askerlerin Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nde terk ettiği mevzilerin birinde, silah arkadaşları tarafından ağaca bağlanmış şekilde can veren Ukraynalı bir asker tespit ettiğini söyledi.Rus yetkili, ağaca bağlı şekilde hayatını kaybeden askerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 21. Münferit Mekanize Tugayı'na bağlı olduğunu kaydetti.Kursk Bölgesi'nde terk edilen bir mevziye ulaşan Rus askerler, kayda aldıkları o anlarda ağaca bağlı Ukraynalı askerin yanı sıra çatışma sırasında etkisiz hale getirilen üç silah arkadaşını görüntüledi.Ukraynalı askerler, Donbass'ta devam eden silahlı çatışmalarda bugüne dek çok sayıda sivili ve silah arkadaşını çok acımasız yöntemlerle katletti. Bölge sakinleri ve esir düşen askerler, Ukrayna ordusunun gerçekleştirdiği birçok acımasız katliamı Sputnik'e anlattı.

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