https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ukraynada-enerji-tesisleri-viruldu-donbassta-bir-yerlesim-daha-rusya-kontrolune-gecti-1093571130.html

Ukrayna'da enerji tesisleri vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya kontrolüne geçti

Ukrayna'da enerji tesisleri vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya kontrolüne geçti

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da silah üretim sanayisini besleyen enerji tesislerinin vurulduğunu duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta bir yerleşimin daha Rus ordusunun... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T14:05+0300

2025-02-11T14:05+0300

2025-02-11T14:31+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

ukrayna

donbass

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rus ordusu

ukrayna ordusu

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yasenovoye köyünün kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık bin 160 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, İHA ürerim yerlei ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, üç adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 128 insansız hava aracını engelledi.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, ukrayna ordusu, himars