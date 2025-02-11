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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ukraynada-enerji-tesisleri-viruldu-donbassta-bir-yerlesim-daha-rusya-kontrolune-gecti-1093571130.html
Ukrayna'da enerji tesisleri vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya kontrolüne geçti
Ukrayna'da enerji tesisleri vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya kontrolüne geçti
Sputnik Türkiye
Ukrayna’da silah üretim sanayisini besleyen enerji tesislerinin vurulduğunu duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta bir yerleşimin daha Rus ordusunun... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T14:05+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yasenovoye köyünün kontrolünü ele geçirdi.Son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık bin 160 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, İHA ürerim yerlei ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, üç adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 128 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/rus-buyukelci-mirosnik-kiev-rejimi-siviller-uzerinde-tibbi-deneyler-yurutuyor-1093558993.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, rus ordusu, ukrayna ordusu, himars

Ukrayna'da enerji tesisleri vuruldu: Donbass'ta bir yerleşim daha Rusya kontrolüne geçti

14:05 11.02.2025 (güncellendi: 14:31 11.02.2025)
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovÖzel askeri harekat bölgesindeki Rus asker
Özel askeri harekat bölgesindeki Rus asker - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Ukrayna’da silah üretim sanayisini besleyen enerji tesislerinin vurulduğunu duyuran Rusya Savunma Bakanlığı, Donbass’ta bir yerleşimin daha Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus ordu birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Yasenovoye köyünün kontrolünü ele geçirdi.
Son bir gün içinde yaşanan çatışmalar sonucunda yaklaşık bin 160 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu Ukrayna’nın silah sanayisini besleyen enerji tesisleri, hava üslerinin altyapısı, İHA ürerim yerlei ve depoları ile Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, üç adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, bir adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 128 insansız hava aracını engelledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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