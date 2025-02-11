https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/uber-ve-bitaksi-hizmet-bedeline-zam-geldi-sessizce-yapilan-artisa-sikayet-yagdi-1093578914.html

Uber ve BiTaksi 'hizmet bedeline' zam geldi: 'Sessizce' yapılan artışa şikayet yağdı

Uber ve BiTaksi 'hizmet bedeline' zam geldi: 'Sessizce' yapılan artışa şikayet yağdı

Sputnik Türkiye

Uber ve BiTaksi'de müşterilerden alınan hizmet bedeline zam yapıldı. Müşteriler ise haber verilmeden yapılan zamma sosyal medyada tepki gösterdi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T17:37+0300

2025-02-11T17:37+0300

2025-02-11T17:37+0300

ekonomi

bitaksi

uber

hizmet bedeli

fiyat artışı

taksi

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Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için alınan sabit hizmet bedeli 45 TL’ye, BiTaksi’de ise 40 TL’ye çıkarıldı. Yol ücretine eklenen ücretler tepki çekerken, özellikle sosyal medya ve şikayet sitelerine çok sayıda yorum geldi. Çok sayıda kullanıcı yapılan 'zamlarla' ilgili bir bilgilendirme yapılmadığını belirtirken hizmet bedeli ücretinin kaldırılmasını istedi. Herhangi bir açıklama yapılmadan zam geldiEkonomim'in haberine göre, ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında alınan hizmet bedeline zam geldi. Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için alınan sabit hizmet bedeline 45 TL’ye çıkardı. Kullanıcılara fiyat artışıyla ilgili bir açıklama yapılmazken, uygulamayı kullanan müşteriler zamdan ödeme yaparken haberdar oldu.Uber ücreti ile birlikte kısa mesafede yolcuya 135 liralık indi bindi ücretine ayrıca uygulama komisyonu yansıtılıyor. Müşteri kısa mesafede taksiye komisyonla birlikte 180 lira ödüyor.Bitaksi'de de fiyat artışıBiTaksi’de ise hizmet bedeli 40 TL olarak uygulanmaya başlandı. Buna göre, kısa mesafe ücreti ile birlikte kullanıcılar 175 TL ödeme yapacak.Zamlara tepki yağdıSosyal medyada ve şikayet sitelerinde ise alınan ücretlerle ilgili çok sayıda şikayet yapıldı. Çok sayıda kullanıcı taksi ücretini zaten ödediklerini ama neden kendilerinden 'hizmet bedeli' alındığını sorarak bu ücretin kaldırılmasını istedi.

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bitaksi, uber, hizmet bedeli, fiyat artışı, taksi