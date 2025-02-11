https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/uber-ve-bitaksi-hizmet-bedeline-zam-geldi-sessizce-yapilan-artisa-sikayet-yagdi-1093578914.html
Uber ve BiTaksi 'hizmet bedeline' zam geldi: 'Sessizce' yapılan artışa şikayet yağdı
Uber ve BiTaksi 'hizmet bedeline' zam geldi: 'Sessizce' yapılan artışa şikayet yağdı
Sputnik Türkiye
Uber ve BiTaksi'de müşterilerden alınan hizmet bedeline zam yapıldı. Müşteriler ise haber verilmeden yapılan zamma sosyal medyada tepki gösterdi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T17:37+0300
2025-02-11T17:37+0300
2025-02-11T17:37+0300
ekonomi
bitaksi
uber
hizmet bedeli
fiyat artışı
taksi
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Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için alınan sabit hizmet bedeli 45 TL’ye, BiTaksi’de ise 40 TL’ye çıkarıldı. Yol ücretine eklenen ücretler tepki çekerken, özellikle sosyal medya ve şikayet sitelerine çok sayıda yorum geldi. Çok sayıda kullanıcı yapılan 'zamlarla' ilgili bir bilgilendirme yapılmadığını belirtirken hizmet bedeli ücretinin kaldırılmasını istedi. Herhangi bir açıklama yapılmadan zam geldiEkonomim'in haberine göre, ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında alınan hizmet bedeline zam geldi. Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için alınan sabit hizmet bedeline 45 TL’ye çıkardı. Kullanıcılara fiyat artışıyla ilgili bir açıklama yapılmazken, uygulamayı kullanan müşteriler zamdan ödeme yaparken haberdar oldu.Uber ücreti ile birlikte kısa mesafede yolcuya 135 liralık indi bindi ücretine ayrıca uygulama komisyonu yansıtılıyor. Müşteri kısa mesafede taksiye komisyonla birlikte 180 lira ödüyor.Bitaksi'de de fiyat artışıBiTaksi’de ise hizmet bedeli 40 TL olarak uygulanmaya başlandı. Buna göre, kısa mesafe ücreti ile birlikte kullanıcılar 175 TL ödeme yapacak.Zamlara tepki yağdıSosyal medyada ve şikayet sitelerinde ise alınan ücretlerle ilgili çok sayıda şikayet yapıldı. Çok sayıda kullanıcı taksi ücretini zaten ödediklerini ama neden kendilerinden 'hizmet bedeli' alındığını sorarak bu ücretin kaldırılmasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/marti-tagin-kurucusu-oguz-alper-oktem-ankarada-bir-surucu-daha-taksiciler-tarafindan-kacirildi-1093263977.html
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bitaksi, uber, hizmet bedeli, fiyat artışı, taksi
bitaksi, uber, hizmet bedeli, fiyat artışı, taksi
Uber ve BiTaksi 'hizmet bedeline' zam geldi: 'Sessizce' yapılan artışa şikayet yağdı
Uber ve BiTaksi'de müşterilerden alınan hizmet bedeline zam yapıldı. Müşteriler ise haber verilmeden yapılan zamma sosyal medyada tepki gösterdi.
Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için alınan sabit hizmet bedeli 45 TL’ye, BiTaksi’de ise 40 TL’ye çıkarıldı. Yol ücretine eklenen ücretler tepki çekerken, özellikle sosyal medya ve şikayet sitelerine çok sayıda yorum geldi. Çok sayıda kullanıcı yapılan 'zamlarla' ilgili bir bilgilendirme yapılmadığını belirtirken hizmet bedeli ücretinin kaldırılmasını istedi.
Herhangi bir açıklama yapılmadan zam geldi
Ekonomim'in haberine göre, ticari taksilerde kullanılan Uber uygulamasında alınan hizmet bedeline zam geldi. Uber uygulaması üzerinden gerçekleştirilen yolculuklar için alınan sabit hizmet bedeline 45 TL’ye çıkardı. Kullanıcılara fiyat artışıyla ilgili bir açıklama yapılmazken, uygulamayı kullanan müşteriler zamdan ödeme yaparken haberdar oldu.
Uber ücreti ile birlikte kısa mesafede yolcuya 135 liralık indi bindi ücretine ayrıca uygulama komisyonu yansıtılıyor. Müşteri kısa mesafede taksiye komisyonla birlikte 180 lira ödüyor.
Bitaksi'de de fiyat artışı
BiTaksi’de ise hizmet bedeli 40 TL olarak uygulanmaya başlandı. Buna göre, kısa mesafe ücreti ile birlikte kullanıcılar 175 TL ödeme yapacak.
Sosyal medyada ve şikayet sitelerinde ise alınan ücretlerle ilgili çok sayıda şikayet yapıldı. Çok sayıda kullanıcı taksi ücretini zaten ödediklerini ama neden kendilerinden 'hizmet bedeli' alındığını sorarak bu ücretin kaldırılmasını istedi.
Taksilerin tariflerine zam yapılmıştı
Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 40 zamla 30 liradan 42'ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına yüzde 40 zamla 20 liradan 28'e, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik yüzde 48,9 zamla 235 liradan 350'ye çıktı. Sarı taksi indi-bindi ücreti ise yüzde 35 zamla 100 liradan 135'e yükseldi.