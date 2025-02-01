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Martı TAG'in kurucusu Oğuz Alper Öktem: Ankara’da bir sürücümüz daha taksiciler tarafından kaçırıldı
Martı TAG'in kurucusu Oğuz Alper Öktem: Ankara’da bir sürücümüz daha taksiciler tarafından kaçırıldı
Sputnik Türkiye
Ankara’da bir Martı TAG sürücüsü daha taksiciler tarafından alıkonuldu. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Taksiciler... 01.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-01T16:23+0300
2025-02-01T16:24+0300
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Son dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu.📌 Sürücü araçtan zorla indirildi.📌 Aracı teşhir edilerek ifşa edildi.📌 Taksiciler, "Oğuz gelsin kurtarsın!" diyerek meydan okudu.Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak, bu tür olayların "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" çıkana kadar bitmeyeceğini ifade etti. Öktem, yönetmeliğin 198 ülkede uygulandığını ve Türkiye’de de düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.Oğuz Alper Öktem: Bu i̇ş yönetmelik çıkana kadar bitmezAnkara’da bir Martı TAG sürücüsü daha taksiciler tarafından alıkonuldu. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Taksiciler bir sürücümüzü daha yakaladı ve zorla araçtan indirdi. Aracını ifşa ediyorlar” dedi. Daha önce de benzer olaylar yaşanmış, bir Martı sürücüsü darp edilerek tehdit edilmişti.Martı TAG sürücüsüne zorla müdahaleSon dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu.📌 Sürücü araçtan zorla indirildi.📌 Aracı teşhir edilerek ifşa edildi.📌 Taksiciler, "Oğuz gelsin kurtarsın!" diyerek meydan okudu.Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak, bu tür olayların "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" çıkana kadar bitmeyeceğini ifade etti. Öktem, yönetmeliğin 198 ülkede uygulandığını ve Türkiye’de de düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.Daha önce ne olmuştu?Ankara’da dün de benzer bir olay yaşanmıştı. Bir Martı TAG sürücüsü, taksiciler tarafından alıkonulmuş, sert müdahaleye maruz kalmış ve ölümle tehdit edilmişti. Olay anlarına ait görüntülerde, taksicilerin sürücüye:➡️ “Apo, sen ekibi çağır! Kaçamaz bu!”➡️ “Bu işi yapmayacaksın! Tut yakala, al şunu aşağı!”➡️ “Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?”şeklinde tehditler savurduğu duyulmuştu.Çağresiz kalan Martı TAG sürücüsü ise, “Yapmayın be kardeşim! Çoluk çocuk için çalışıyorum. Allah rızası için bırakın!” diyerek taksicilere yalvarmıştı.Taksiciler ve Martı TAG Sürücüleri Arasındaki Gerilim Artıyor!Son olay, taksiciler ile paylaşımlı yolculuk uygulamaları arasındaki tansiyonun giderek yükseldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde Martı TAG sürücülerine yönelik tehdit ve saldırı olayları artıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250131/ankarada-marti-tag-surucusu-alikonuldu-darbedildi-taksicilerden-sok-eden-tehdit-1093234156.html
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martı, oğuz alper öktem, ankara, istanbul, taksi, sarı taksi, kaçırma, kaçırılma, adam kaçırma

Martı TAG'in kurucusu Oğuz Alper Öktem: Ankara’da bir sürücümüz daha taksiciler tarafından kaçırıldı

16:23 01.02.2025 (güncellendi: 16:24 01.02.2025)
© AAMartı CEO'su Oğuz Alper Öktem
Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2025
© AA
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Ankara’da bir Martı TAG sürücüsü daha taksiciler tarafından alıkonuldu. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Taksiciler bir sürücümüzü daha yakaladı ve zorla araçtan indirdi. Aracını ifşa ediyorlar” dedi. Daha önce de benzer olaylar yaşanmış, bir Martı sürücüsü darp edilerek tehdit edilmişti.
Son dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu.
📌 Sürücü araçtan zorla indirildi.
📌 Aracı teşhir edilerek ifşa edildi.
📌 Taksiciler, "Oğuz gelsin kurtarsın!" diyerek meydan okudu.
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak, bu tür olayların "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" çıkana kadar bitmeyeceğini ifade etti. Öktem, yönetmeliğin 198 ülkede uygulandığını ve Türkiye’de de düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Oğuz Alper Öktem: Bu i̇ş yönetmelik çıkana kadar bitmez

Ankara’da bir Martı TAG sürücüsü daha taksiciler tarafından alıkonuldu. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, “Taksiciler bir sürücümüzü daha yakaladı ve zorla araçtan indirdi. Aracını ifşa ediyorlar” dedi. Daha önce de benzer olaylar yaşanmış, bir Martı sürücüsü darp edilerek tehdit edilmişti.

Martı TAG sürücüsüne zorla müdahale

Son dönemde taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Ankara’da yaşanan olayda, bir Martı TAG sürücüsü, müşteri kılığına giren taksiciler tarafından alıkonuldu.
📌 Sürücü araçtan zorla indirildi.
📌 Aracı teşhir edilerek ifşa edildi.
📌 Taksiciler, "Oğuz gelsin kurtarsın!" diyerek meydan okudu.
Martı TAG kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak, bu tür olayların "Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği" çıkana kadar bitmeyeceğini ifade etti. Öktem, yönetmeliğin 198 ülkede uygulandığını ve Türkiye’de de düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Daha önce ne olmuştu?

Ankara’da dün de benzer bir olay yaşanmıştı. Bir Martı TAG sürücüsü, taksiciler tarafından alıkonulmuş, sert müdahaleye maruz kalmış ve ölümle tehdit edilmişti. Olay anlarına ait görüntülerde, taksicilerin sürücüye:
➡️ “Apo, sen ekibi çağır! Kaçamaz bu!”
➡️ “Bu işi yapmayacaksın! Tut yakala, al şunu aşağı!”
➡️ “Ölürsün lan burada, sen kafayı mı yedin?”
şeklinde tehditler savurduğu duyulmuştu.
Çağresiz kalan Martı TAG sürücüsü ise, “Yapmayın be kardeşim! Çoluk çocuk için çalışıyorum. Allah rızası için bırakın!” diyerek taksicilere yalvarmıştı.

Taksiciler ve Martı TAG Sürücüleri Arasındaki Gerilim Artıyor!

Son olay, taksiciler ile paylaşımlı yolculuk uygulamaları arasındaki tansiyonun giderek yükseldiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde Martı TAG sürücülerine yönelik tehdit ve saldırı olayları artıyor.
Martı sürücü darp - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2025
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Ankara’da Martı TAG sürücüsü alıkonuldu, darbedildi: 4 taksici tutuklandı
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