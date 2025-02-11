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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trumptan-hamasa-buyuk-tehdit-cumartesiye-kadar-sure-verdi-dedigimi-yapmazsaniz-kiyamet-kopar-dedi-1093555284.html
Trump’tan Hamas’a büyük tehdit: Cumartesi'ye kadar süre verdi, 'Dediğimi yapmazsanız kıyamet kopar' dedi
Trump’tan Hamas’a büyük tehdit: Cumartesi'ye kadar süre verdi, 'Dediğimi yapmazsanız kıyamet kopar' dedi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de esir takasının ertelenmesi üzerine sert açıklamalarda bulundu. Hamas’ın rehineleri serbest bırakması için 15 Şubat Cumartesi... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T08:04+0300
2025-02-11T08:04+0300
israil- filistin çatışması
donald trump
gazze
ortadoğu
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir imza töreninde, İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takasının ertelenmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas’ın takas işlemlerini bir sonraki duyuruya kadar erteleme kararını kabul edilemez olarak nitelendirdi.Cumartesi günü öğleye kadar esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edileceğini belirten Trump, “Gazze’de esirler serbest bırakılmazsa, ateşkesi iptal ederim. Sonra kıyamet kopsun” diyerek sürecin ciddiyetini vurguladı.Hamas ve Netanyahu’dan karşılıklı talepler15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takası, Hamas tarafından ertelendi. İsrail medyasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ateşkesin ikinci aşaması için üç ana talepte bulundu:Hamas’ın, bu talepler karşısında süreci durdurduğu ve İsrail ile yapılan müzakerelerde gerilim yaşandığı bildirildi.Gazze’de ateşkes ve esir takası kriziGazze’de süren ateşkesin ardından İsrail ve Hamas arasında gerçekleştirilen esir takası, bölgedeki tansiyonu düşürmeyi hedefliyordu. Ancak sürecin ertelenmesi, taraflar arasındaki güvensizliği derinleştirdi.ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, ateşkes sürecinin geleceği konusunda belirsizlik yarattı. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun talepleri ve Hamas’ın geri adım atmaması, bölgede yeni bir kriz ihtimalini gündeme taşıyor.
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donald trump, gazze, ortadoğu, israil, hamas
donald trump, gazze, ortadoğu, israil, hamas

Trump’tan Hamas’a büyük tehdit: Cumartesi'ye kadar süre verdi, 'Dediğimi yapmazsanız kıyamet kopar' dedi

08:04 11.02.2025
© AP Photo / Evan VucciDonald Trump - Benyamin Netanyahu
Donald Trump - Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’de esir takasının ertelenmesi üzerine sert açıklamalarda bulundu. Hamas’ın rehineleri serbest bırakması için 15 Şubat Cumartesi günü saat 12.00’ye kadar süre veren Trump, bu şartın yerine getirilmemesi durumunda ateşkesi iptal edeceğini söyledi. Trump, “Sonra kıyamet kopsun” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen bir imza töreninde, İsrail ile Hamas arasında yapılan esir takasının ertelenmesi üzerine açıklamalarda bulundu. Trump, Hamas’ın takas işlemlerini bir sonraki duyuruya kadar erteleme kararını kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Cumartesi günü öğleye kadar esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edileceğini belirten Trump, “Gazze’de esirler serbest bırakılmazsa, ateşkesi iptal ederim. Sonra kıyamet kopsun” diyerek sürecin ciddiyetini vurguladı.

Hamas ve Netanyahu’dan karşılıklı talepler

15 Şubat’ta yapılması planlanan esir takası, Hamas tarafından ertelendi. İsrail medyasına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ateşkesin ikinci aşaması için üç ana talepte bulundu:
1.
Hamas lider kadrosunun Gazze’den çıkarılması,
2.
Hamas’ın askeri yapılanması İzzeddin el-Kassam Tugaylarının dağıtılması,
3.
Gazze’deki tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması.
Hamas’ın, bu talepler karşısında süreci durdurduğu ve İsrail ile yapılan müzakerelerde gerilim yaşandığı bildirildi.

Gazze’de ateşkes ve esir takası krizi

Gazze’de süren ateşkesin ardından İsrail ve Hamas arasında gerçekleştirilen esir takası, bölgedeki tansiyonu düşürmeyi hedefliyordu. Ancak sürecin ertelenmesi, taraflar arasındaki güvensizliği derinleştirdi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları, ateşkes sürecinin geleceği konusunda belirsizlik yarattı. İsrail Başbakanı Netanyahu’nun talepleri ve Hamas’ın geri adım atmaması, bölgede yeni bir kriz ihtimalini gündeme taşıyor.
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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