https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trumpin-ukrayna-ve-rusya-ozel-temsilcisi-keith-kellogg-secenekleri-aciklamayi-planliyor-1093551640.html

Trump'ın Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg seçenekleri açıklamayı planlıyor

Trump'ın Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg seçenekleri açıklamayı planlıyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg'un Ukrayna'daki çatışmanın sonlanması için olası seçeneklerini açıklaması... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T05:11+0300

2025-02-11T05:11+0300

2025-02-11T05:11+0300

ukrayna krizi

abd

keith kellogg

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ukrayna

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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya özel temsilcisi Keith Kellogg, önümüzdeki haftalarda Ukrayna'daki çatışmanın sona erdirilmesi için çeşitli seçenekleri kamuoyuna açıklamayı planlıyor. Bloomberg haber ajansının, konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Kellogg'un, Münih Güvenlik Konferansı'nın yanı sıra Kiev ve diğer Avrupa başkentlerine yapacağı ziyaretler sırasında yetkililerden bilgi ve görüş toplamayı hedefliyor.Haberde bu önerilerin, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Vladimir Zelenskiy arasında doğrudan görüşmelerin önünü açabileceği belirtiliyor. Ayrıca, özel temsilcinin Avrupalı liderlerle olası bir barış anlaşmasını destekleyecek güvenlik konularında öncülük etme isteklerini görüşmesi bekleniyor. Ancak haberde, ABD'nin asker gönderme ihtimalinin düşük olduğunu ve bu konuda kendisini diğer destek yöntemleriyle sınırlı tutacağını vurgulandı. Kellogg'un müttefiklerine, Trump'ın daha önce defalarca dile getirdiği gibi, savunma harcamalarını artırmaları çağrısında bulunması da muhtemel. Ayrıca hörüşülen öneriler arasında, Rus enerji sektörü üzerindeki baskının artırılması ve dondurulmuş Rus varlıklarının kullanılması yer alıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayında Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle yaptığı bir toplantıda, Ukrayna'daki çatışmanın çözüm hedefinin kısa bir ateşkes değil, uzun vadeli bir barış olması gerektiğini belirtmişti. Putin, açıklamalarında Rusların çıkarları için mücadele etmeye devam edeceklerini ve özel operasyonun da bu amaca hizmet ettiğini vurgulamıştı. Ayrıca, Ukrayna'da barışın, 'tüm insanların, bu bölgede yaşayan tüm halkların meşru çıkarlarına saygı' temelinde olması gerektiğini kaydetmişti. ABD Başkanı Donald Trump ise Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için bir anlaşma yapmaya hazır olduğunu ifade etmiş, ancak hangi şartlarda olduğunu belirtmemişti. Trump, Putin ile bir görüşmenin 'çok yakında' gerçekleşebileceğini de sözlerine eklemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trump-ukrayna-bir-gun-rusyaya-donusebilir-1093550961.html

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