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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trump-ukrayna-bir-gun-rusyaya-donusebilir-1093550961.html
Trump: Ukrayna bir gün Rusya'ya dönüşebilir
Trump: Ukrayna bir gün Rusya'ya dönüşebilir
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna, içerisindeki ABD yatırımlarının güvenliğini garantilemeli, çünkü ülke bir gün Rusya'ya dönüşebilir" ifadelerini kullandı. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T02:52+0300
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ukrayna krizi
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın içine yapılan ABD yatırımlarının güvenliğini garanti altına alması gerektiğini, çünkü ülkenin bir gün Rusya'ya dönüşebileceğini söyledi.Trump, Fox News'e verdiği röportajda, "Onların nadir topraklar, petrol ve gaz, ve diğer şeyler açısından son derece değerli toprakları var. Paramızın güvende olmasını istiyorum, çünkü yüzlerce milyar dolar harcıyoruz. Ve biliyorsunuz, belki bir anlaşma yapacaklar, belki yapmayacaklar. Bir gün Rus olabilirler, ya da bir gün Rus olmayabilirler" dedi.Ayrıca, Washington'ın Ukrayna'ya '300 milyar doların üzerinde, muhtemelen 350 milyar dolar, Avrupa'nın ise muhtemelen 100 milyar dolar yatırdığını, ABD'nin ise iki katından fazla bir miktar yatırdığını' belirtti.ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı.'Kıyamet kopsun'ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Trump, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun kabul edilemez olduğunu belirterek cumartesi günü öğlen 12.00'ye kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı.Konuşmasında Trump, "Ben kendi adıma konuşuyorum" diyerek, şu ifadeleri kullandı:Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.'Batı Şeria ile ilgili Gazze gibi bir planım yok'Öte yandan Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesine yönelik planından da bahseden Trump, bu planının halen masada olduğunu söyleyerek, "Eğer gidecek bir yer bulabilirlerse Gazze'den ayrılmayı çok isterler. Gazze Şeridi'ne yakın bölgedeki çeşitli ülkelerin liderleriyle konuştum, bence toprak sağlama konusunda çok olumluydular. İhtiyacımız olan şey toprak ve eğer insanların güven içinde yaşayabileceği güzel bir yer inşa edebilirsek Gazze'deki herkes bunu yapacaktır. Gazze'den çıkmayı çok istiyorlar ama şimdiye kadar hiç alternatifleri olmamıştı" şeklinde konuştu.Bir soru üzerine işgal altındaki Batı Şeria için Gazze'dekine benzer herhangi bir planının olmadığını kaydeden Trump, "Şu anda oradalar ve sanırım orada kalmak istiyorlar. Bu farklı bir şey. Gazze Şeridi ile ilgili konuştuğumuz gibi bir durum hiç olmadı. Orasıyla ilgili bir planım yok." değerlendirmesini yaptı.Mısır ve Ürdün yanıt vermezse savunma yardımları durdurulabilirMısır ile Ürdün'ün bu plana olumlu yanıt vermemesi durumunda bu ülkelere ABD'nin sağladığı savunma yardımlarını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, "Evet bu olabilir." dedi.
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donald trump, ukrayna, rusya
donald trump, ukrayna, rusya

Trump: Ukrayna bir gün Rusya'ya dönüşebilir

02:52 11.02.2025 (güncellendi: 03:42 11.02.2025)
© AA / Celal GüneşAmerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray da basın açıklaması yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA / Celal Güneş
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Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna, içerisindeki ABD yatırımlarının güvenliğini garantilemeli, çünkü ülke bir gün Rusya'ya dönüşebilir" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın içine yapılan ABD yatırımlarının güvenliğini garanti altına alması gerektiğini, çünkü ülkenin bir gün Rusya'ya dönüşebileceğini söyledi.
Trump, Fox News'e verdiği röportajda, "Onların nadir topraklar, petrol ve gaz, ve diğer şeyler açısından son derece değerli toprakları var. Paramızın güvende olmasını istiyorum, çünkü yüzlerce milyar dolar harcıyoruz. Ve biliyorsunuz, belki bir anlaşma yapacaklar, belki yapmayacaklar. Bir gün Rus olabilirler, ya da bir gün Rus olmayabilirler" dedi.
Ayrıca, Washington'ın Ukrayna'ya '300 milyar doların üzerinde, muhtemelen 350 milyar dolar, Avrupa'nın ise muhtemelen 100 milyar dolar yatırdığını, ABD'nin ise iki katından fazla bir miktar yatırdığını' belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun" ifadesini kullandı.

'Kıyamet kopsun'

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninde Gazze'deki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Trump, Hamas'ın Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına ara verdiği yönündeki haberlerin sorulması üzerine, bunun kabul edilemez olduğunu belirterek cumartesi günü öğlen 12.00'ye kadar Gazze'deki tüm esirlerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini kaydederek, "Sonra kıyamet kopsun" yorumunu yaptı.
Konuşmasında Trump, "Ben kendi adıma konuşuyorum" diyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Hepsini geri istiyoruz. Ben kendi adıma konuşuyorum. İsrail bunu farklı şekilde yapabilir, ben kendi adıma söylüyorum, Cumartesi saat 12.00'ye kadar gelmezlerse, burada olmazlarsa, kıyamet kopacak."
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle askıya alındığını açıklamıştı.

'Batı Şeria ile ilgili Gazze gibi bir planım yok'

Öte yandan Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere yerleştirilmesine yönelik planından da bahseden Trump, bu planının halen masada olduğunu söyleyerek, "Eğer gidecek bir yer bulabilirlerse Gazze'den ayrılmayı çok isterler. Gazze Şeridi'ne yakın bölgedeki çeşitli ülkelerin liderleriyle konuştum, bence toprak sağlama konusunda çok olumluydular. İhtiyacımız olan şey toprak ve eğer insanların güven içinde yaşayabileceği güzel bir yer inşa edebilirsek Gazze'deki herkes bunu yapacaktır. Gazze'den çıkmayı çok istiyorlar ama şimdiye kadar hiç alternatifleri olmamıştı" şeklinde konuştu.
Bir soru üzerine işgal altındaki Batı Şeria için Gazze'dekine benzer herhangi bir planının olmadığını kaydeden Trump, "Şu anda oradalar ve sanırım orada kalmak istiyorlar. Bu farklı bir şey. Gazze Şeridi ile ilgili konuştuğumuz gibi bir durum hiç olmadı. Orasıyla ilgili bir planım yok." değerlendirmesini yaptı.

Mısır ve Ürdün yanıt vermezse savunma yardımları durdurulabilir

Mısır ile Ürdün'ün bu plana olumlu yanıt vermemesi durumunda bu ülkelere ABD'nin sağladığı savunma yardımlarını durdurmayı düşünüp düşünmeyeceğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Trump, "Evet bu olabilir." dedi.
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