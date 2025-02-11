https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trump-ukraynadan-500-milyar-dolar-degerinde-nadir-toprak-elementi-istemisti-abd-hazine-bakani-kieve-1093582882.html

Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istemişti: ABD Hazine Bakanı Kiev’e gidiyor

Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istemişti: ABD Hazine Bakanı Kiev’e gidiyor

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'i Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya göndereceğini söyledi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T20:33+0300

2025-02-11T20:33+0300

2025-02-11T20:33+0300

ukrayna krizi

donald trump

ukrayna

abd

truth social

vladimir zelenskiy

scott bessent

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ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı Bessent'i Zelenskiyile görüşmek üzere Ukrayna'ya göndereceğini duyurdu.Trump sosyal paylaşım ağı Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Maliye Bakanı Bessent'i Zelensky ile görüşmesi için Ukrayna'ya gönderiyorum" cümlesini kaydetti.Trump paylaşımında Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi gerektiğini belirterek yakında sona ereceğini öne sürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/pentagon-abd-ukraynaya-asker-gondermeyecek-1093582172.html

ukrayna

abd

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donald trump, ukrayna, abd, truth social, vladimir zelenskiy, scott bessent