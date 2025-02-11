https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trump-ukraynadan-500-milyar-dolar-degerinde-nadir-toprak-elementi-istemisti-abd-hazine-bakani-kieve-1093582882.html
Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istemişti: ABD Hazine Bakanı Kiev’e gidiyor
Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istemişti: ABD Hazine Bakanı Kiev’e gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'i Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya göndereceğini söyledi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T20:33+0300
2025-02-11T20:33+0300
2025-02-11T20:33+0300
ukrayna krizi
donald trump
ukrayna
abd
truth social
vladimir zelenskiy
scott bessent
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ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı Bessent'i Zelenskiyile görüşmek üzere Ukrayna'ya göndereceğini duyurdu.Trump sosyal paylaşım ağı Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Maliye Bakanı Bessent'i Zelensky ile görüşmesi için Ukrayna'ya gönderiyorum" cümlesini kaydetti.Trump paylaşımında Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi gerektiğini belirterek yakında sona ereceğini öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/pentagon-abd-ukraynaya-asker-gondermeyecek-1093582172.html
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donald trump, ukrayna, abd, truth social, vladimir zelenskiy, scott bessent
donald trump, ukrayna, abd, truth social, vladimir zelenskiy, scott bessent
Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istemişti: ABD Hazine Bakanı Kiev’e gidiyor
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'i Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya göndereceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı Bessent'i Zelenskiyile görüşmek üzere Ukrayna'ya göndereceğini duyurdu.
Trump sosyal paylaşım ağı Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Maliye Bakanı Bessent'i Zelensky ile görüşmesi için Ukrayna'ya gönderiyorum" cümlesini kaydetti.
Trump paylaşımında Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi gerektiğini belirterek yakında sona ereceğini öne sürdü.