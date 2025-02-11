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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/trump-ukraynadan-500-milyar-dolar-degerinde-nadir-toprak-elementi-istemisti-abd-hazine-bakani-kieve-1093582882.html
Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istemişti: ABD Hazine Bakanı Kiev’e gidiyor
Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istemişti: ABD Hazine Bakanı Kiev’e gidiyor
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'i Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya göndereceğini söyledi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T20:33+0300
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ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı Bessent'i Zelenskiyile görüşmek üzere Ukrayna'ya göndereceğini duyurdu.Trump sosyal paylaşım ağı Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Maliye Bakanı Bessent'i Zelensky ile görüşmesi için Ukrayna'ya gönderiyorum" cümlesini kaydetti.Trump paylaşımında Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi gerektiğini belirterek yakında sona ereceğini öne sürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/pentagon-abd-ukraynaya-asker-gondermeyecek-1093582172.html
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donald trump, ukrayna, abd, truth social, vladimir zelenskiy, scott bessent
donald trump, ukrayna, abd, truth social, vladimir zelenskiy, scott bessent

Trump, Ukrayna'dan 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istemişti: ABD Hazine Bakanı Kiev’e gidiyor

20:33 11.02.2025
© SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© SERGEI SUPINSKY
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ABD Başkanı Donald Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'i Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya göndereceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Hazine Bakanı Bessent'i Zelenskiyile görüşmek üzere Ukrayna'ya göndereceğini duyurdu.
Trump sosyal paylaşım ağı Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Maliye Bakanı Bessent'i Zelensky ile görüşmesi için Ukrayna'ya gönderiyorum" cümlesini kaydetti.
Trump paylaşımında Ukrayna'daki çatışmanın sona ermesi gerektiğini belirterek yakında sona ereceğini öne sürdü.
Pentagon - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
Ukrayna krizi
Pentagon: ABD Ukrayna'ya asker göndermeyecek
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