https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/abdde-trans-asker-yasagi-icin-nota-verildi-bu-tur-cabalara-musamaha-veya-hosgoru-gosterilmemelidir-1093549510.html
ABD'de 'trans asker' yasağı için nota verildi: 'Bu tür çabalara müsamaha veya hoşgörü gösterilmemelidir'
ABD'de 'trans asker' yasağı için nota verildi: 'Bu tür çabalara müsamaha veya hoşgörü gösterilmemelidir'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump'ın trans bireylerin ordudaki varlığını engelleme yönündeki açıklamalarının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, üst düzey... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T23:55+0300
2025-02-10T23:55+0300
2025-02-10T23:55+0300
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduya yeni trans bireylerin orduya entegrasyonunu durdurma ve cinsiyet disforisi teşhisi konulan mevcut askerlerin tedavisi için planlanan tıbbi prosedürleri askıya alma talimatı verdi. Bu talimat, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ve trans bireylerin askerliğini fiilen yasaklayan bir yürütme emrini yürürlüğe koymak üzere verildi.'Bu tür çabalara müsamaha veya hoşgörü gösterilmemelidir'Hegseth, üst düzey yetkililer için yayınlanan diplomatik notada "Bakanlık, yetenek veya görev bağlılığı dışında herhangi bir şeyle tanımlanan alt gruplar olmadan 'Tek Güç' oluşturduğundan emin olmalıdır. Birliklerimizi kimlik çizgileri boyunca bölme çabaları Gücümüzü zayıflatır ve bizi savunmasız hale getirir. Bu tür çabalara müsamaha veya hoşgörü gösterilmemelidir" ifadelerine yer verdi.Ayrıca Hegseth 'Askeri Mükemmellik ve Hazırlığa Öncelik Verilmesi' başlıklı notasında, "Derhal yürürlüğe girmek üzere, cinsiyet disforisi öyküsü olan bireyler için tüm yeni katılımlar durdurulmuştur ve Hizmet üyeleri için cinsiyet geçişini onaylama veya kolaylaştırma ile ilişkili tüm planlı, plansız veya planlı tıbbi prosedürler durdurulmuştur" şeklinde belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/trumptan-filistinliler-icin-yeni-bir-yer-insa-etme-sozu-oraya-geri-donemeyecekler-1093544531.html
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abd, donald trump, pete hegseth, abd ordusu, trans, trans birey, yasak, lgbt
abd, donald trump, pete hegseth, abd ordusu, trans, trans birey, yasak, lgbt
ABD'de 'trans asker' yasağı için nota verildi: 'Bu tür çabalara müsamaha veya hoşgörü gösterilmemelidir'
ABD Başkanı Donald Trump'ın trans bireylerin ordudaki varlığını engelleme yönündeki açıklamalarının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, üst düzey yöteticilere 'nota verdi'.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, orduya yeni trans bireylerin orduya entegrasyonunu durdurma ve cinsiyet disforisi teşhisi konulan mevcut askerlerin tedavisi için planlanan tıbbi prosedürleri askıya alma talimatı verdi. Bu talimat, ABD Başkanı Donald Trump tarafından imzalanan ve trans bireylerin askerliğini fiilen yasaklayan bir yürütme emrini yürürlüğe koymak üzere verildi.
'Bu tür çabalara müsamaha veya hoşgörü gösterilmemelidir'
Hegseth, üst düzey yetkililer için yayınlanan diplomatik notada "Bakanlık, yetenek veya görev bağlılığı dışında herhangi bir şeyle tanımlanan alt gruplar olmadan 'Tek Güç' oluşturduğundan emin olmalıdır. Birliklerimizi kimlik çizgileri boyunca bölme çabaları Gücümüzü zayıflatır ve bizi savunmasız hale getirir. Bu tür çabalara müsamaha veya hoşgörü gösterilmemelidir" ifadelerine yer verdi.
Ayrıca Hegseth 'Askeri Mükemmellik ve Hazırlığa Öncelik Verilmesi' başlıklı notasında, "Derhal yürürlüğe girmek üzere, cinsiyet disforisi öyküsü olan bireyler için tüm yeni katılımlar durdurulmuştur ve Hizmet üyeleri için cinsiyet geçişini onaylama veya kolaylaştırma ile ilişkili tüm planlı, plansız veya planlı tıbbi prosedürler durdurulmuştur" şeklinde belirtti.