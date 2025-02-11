https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/timur-cihantimur-hakkinda-karar-verildi-turkiyeye-iade-edilecek-1093584785.html
Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında karar verildi: Türkiye'ye iade edilecekler
Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında karar verildi: Türkiye'ye iade edilecekler
Sputnik Türkiye
ABD Massachusetts Bölge Mahkemesi Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok'un Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T22:39+0300
2025-02-11T22:39+0300
2025-02-11T23:35+0300
türkiye
eylem tok
timur cihantimur
oğuz murat aci
abd
iade
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İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan önce Mısır'a ardından ABD'ye Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.Adalet Bakanı Tunç'tan açıklamaAdalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından söz konusu iade kararına ilişkin açıklama yaptı.Bakan Tunç açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bakan Tunç açıklamasını, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" cümlesiyle tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241016/abd-mahkemesinin-timur-cihantimur-karari-degerlendiren-baba-aci-elleri-kelepceli-olarak-gelecekler-1089284777.html
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Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkında karar verildi: Türkiye'ye iade edilecekler
22:39 11.02.2025 (güncellendi: 23:35 11.02.2025)
ABD Massachusetts Bölge Mahkemesi Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok'un Türkiye’ye iade edilmesine karar verdi.
İstanbul Eyüpsultan'daki trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açan önce Mısır'a ardından ABD'ye Eylem Tok'un oğlu Timur Cihantimur'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi.
Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından söz konusu iade kararına ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Tunç açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir.
Bakan Tunç açıklamasını, "Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" cümlesiyle tamamladı.