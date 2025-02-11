https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ticaret-bakanligi-duyurdu-suriyetye-ihracat-ve-suriyeye-transit-islemlerinde-mevcut-kisitlama-1093578132.html

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Suriye'ye ihracat ve transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Suriye'ye ihracat ve transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Suriye ile karşılıklı olarak ticarette yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T17:22+0300

2025-02-11T17:22+0300

2025-02-11T17:23+0300

politika

türkiye

ticaret bakanlığı

suriye

gümrük

vergi

genelge

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Ticaret Bakanlığı, "Suriye ile Karşılıklı Ticarette Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi" başlığı ile bir basın açıklaması yaptı.Söz konusu açıklamada yeni dönemde Türkiye ile Suriye'nin ekonomik ve ticari ilişkilerini ilerletmeye devam ettiği kaydededilirken Suriye ile varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan yol haritası adım adım hayata geçirildiği aktarıldı.Söz konusu açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından, bu kapsamda, Suriye ile karşılıklı ticarette eski rejim döneminde kısıtlı tutulan ihracat, transit ve ithalata ilişkin olarak da gerekli kararlar alınmaya devam edilmektedir" cümlesi kaydedildi.Ticaret Bakanlığı gerekli karar doğrultusunda Suriye ile Türkiye arasındaki ticarette verilen gümrük hizmetlerine ilişkin olarak 2021/12 sayılı Genelge'nin yürürlükten kaldırıldığını, 08.02.2025 tarihli, 2025/4 sayılı yeni bir Genelge düzenlendiğini duyurdu.Söz konusu Genelge'de şu cu detaylar yer aldı:

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türkiye, ticaret bakanlığı, suriye, gümrük, vergi, genelge