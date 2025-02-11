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Ticaret Bakanlığı duyurdu: Suriye'ye ihracat ve transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Suriye'ye ihracat ve transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Suriye ile karşılıklı olarak ticarette yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T17:22+0300
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politika
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Ticaret Bakanlığı, "Suriye ile Karşılıklı Ticarette Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi" başlığı ile bir basın açıklaması yaptı.Söz konusu açıklamada yeni dönemde Türkiye ile Suriye'nin ekonomik ve ticari ilişkilerini ilerletmeye devam ettiği kaydededilirken Suriye ile varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan yol haritası adım adım hayata geçirildiği aktarıldı.Söz konusu açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından, bu kapsamda, Suriye ile karşılıklı ticarette eski rejim döneminde kısıtlı tutulan ihracat, transit ve ithalata ilişkin olarak da gerekli kararlar alınmaya devam edilmektedir" cümlesi kaydedildi.Ticaret Bakanlığı gerekli karar doğrultusunda Suriye ile Türkiye arasındaki ticarette verilen gümrük hizmetlerine ilişkin olarak 2021/12 sayılı Genelge'nin yürürlükten kaldırıldığını, 08.02.2025 tarihli, 2025/4 sayılı yeni bir Genelge düzenlendiğini duyurdu.Söz konusu Genelge'de şu cu detaylar yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ozelin-aciklamalarindan-sonra-mansur-yavastan-ilk-mesaj-geldi-parlamenter-demokrasi-mesaji-1093577404.html
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türkiye, ticaret bakanlığı, suriye, gümrük, vergi, genelge

Ticaret Bakanlığı duyurdu: Suriye'ye ihracat ve transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırıldı

17:22 11.02.2025 (güncellendi: 17:23 11.02.2025)
© AATicaret Bakanlığı
Ticaret Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, Suriye ile karşılıklı olarak ticarette yeni düzenlemenin yürürlüğe girdiği duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada, Suriye’ye ihracat ve Suriye’ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listelerinin kaldırıldığı dile getirildi.
Ticaret Bakanlığı, "Suriye ile Karşılıklı Ticarette Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi" başlığı ile bir basın açıklaması yaptı.
Söz konusu açıklamada yeni dönemde Türkiye ile Suriye'nin ekonomik ve ticari ilişkilerini ilerletmeye devam ettiği kaydededilirken Suriye ile varılan mutabakat doğrultusunda oluşturulan yol haritası adım adım hayata geçirildiği aktarıldı.
Söz konusu açıklamada, "Ticaret Bakanlığımız tarafından, bu kapsamda, Suriye ile karşılıklı ticarette eski rejim döneminde kısıtlı tutulan ihracat, transit ve ithalata ilişkin olarak da gerekli kararlar alınmaya devam edilmektedir" cümlesi kaydedildi.
Ticaret Bakanlığı gerekli karar doğrultusunda Suriye ile Türkiye arasındaki ticarette verilen gümrük hizmetlerine ilişkin olarak 2021/12 sayılı Genelge'nin yürürlükten kaldırıldığını, 08.02.2025 tarihli, 2025/4 sayılı yeni bir Genelge düzenlendiğini duyurdu.
Söz konusu Genelge'de şu cu detaylar yer aldı:

İlk olarak, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’ye ihracat ve Suriye’ye transit işlemlerinde mevcut kısıtlama listeleri kaldırılmıştır.

Suriye’ye açılan kara sınır kapılarımız kullanılarak, Türkiye’den Suriye’ye ihraç edilecek veya transit edilecek eşya, diğer ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulacaktır.

İkinci olarak, aynı Genelgenin eki 2 Sayılı eşya listesinde bulunan “metal hurda” hariç, diğer eşyanın Suriye’den ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere transiti serbest hale getirilmiştir.

Üçüncü olarak da Suriye’den ithalat işlemleri normal hale getirilmiştir. Böylece yürürlükten kalkan Genelge kapsamındaki 1 sayılı ithalatı izne tabi eşya listesi kaldırılmış olup, mevcut dış ticaret rejimimiz kapsamında Suriye ile ithalat rejimi normalleştirilmiştir.

Başka bir ifade ile, Suriye’den ithal edilen eşya, gerek ithalat düzenlemeleri, gerek ürün güvenliği kontrolleri, gerekse de gümrük vergileri bakımından üçüncü ülkeler ile aynı şartlara tabi tutulmuştur.

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