https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/ssk-ve-bag-kur-emeklilerine-ek-odeme-sgk-tarihi-acikladi-maas-zam-farki-ne-zaman-odenecek-1093556883.html

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek ödeme: SGK tarihi açıkladı, maaş zam farkı ne zaman ödenecek?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek ödeme: SGK tarihi açıkladı, maaş zam farkı ne zaman ödenecek?

Sputnik Türkiye

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş farkı ödeme süreci netleşti. SGK'nın duyurusuna göre, emekliler fark ödemelerini bugün alabilecek. En düşük emekli maaşı 12... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T09:25+0300

2025-02-11T09:25+0300

2025-02-11T09:25+0300

ekonomi

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Emekliler, uzun süredir bekledikleri maaş farkı ödemeleri için SGK’dan gelecek açıklamayı bekliyordu. Emekli Sandığı kapsamındaki maaş farklarının yatırılmasının ardından, gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerine çevrildi. Beklenen haber SGK’dan geldi. SGK, fark ödemelerinin bugün itibarıyla yapılacağını duyurdu.SGK açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubelerinden çekebilirsiniz. 11 Şubat 2025 tarihinde tahsil edebilirsiniz."Bu duyuru sonrası emekliler, maaş farklarını nasıl ve nereden alabileceklerini merak etmeye başladı. SGK'ya göre, ödemeler emekli maaşı alınan banka veya PTT şubesinden çekilebilecek.En düşük emekli maaşı ve fark ödemesi ne kadar?2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı, 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Bu kapsamda, taban maaş alan emeklilere 1.969 TL ek ödeme yapılacak.Ödeme Detayları:Bu artış, özellikle taban maaş alan emekliler için büyük önem taşıyor. Artışla birlikte emeklilerin alım gücünün bir nebze de olsa artırılması hedefleniyor.2025 emekli zammı ne kadar oldu?SGK ve Bağ-Kur emeklileri, 2025 yılı itibarıyla enflasyon farkına bağlı olarak %15,75 oranında maaş zammı aldı. Aylık enflasyon farkları şu şekilde hesaplandı:Bu veriler ışığında, SGK ve Bağ-Kur emeklileri toplamda %15,75 oranında maaş artışı elde etmiş oldu.Maaş farkları nasıl ve nereden alınacak?SGK’nın yaptığı açıklamaya göre, maaş farkları PTT ve emekli maaşı alınan banka şubelerinden çekilebilecek. Emeklilerin 11 Şubat 2025 tarihinde banka hesaplarına yatırılacak fark ödemelerini kontrol etmeleri gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sgk-duyurdu-emekli-maas-farki-odeme-tarihi-belli-oldu-1093541698.html

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