SGK duyurdu: Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:30
17 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Yazar İlkay Yıldız: “Sahaflardaki kutular içinde satılan fotoğraflar, her birimizde hüzün uyandırıyor"
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Satış stratejisti Ümit Ünker: Dünyanın en iyi satışçıları bebeklerdir çünkü ağlayarak her istediklerini elde ederler
17:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
HAVA DURUMU
Yeni haftada Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili…
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ya yönelik operasyon
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hukuk fakültesini okumak için şartlar değişti: İlk 100 bine girme şartı geldi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 'Erken seçim beklemiyorum'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kripto varlıklarda son durum
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sgk-duyurdu-emekli-maas-farki-odeme-tarihi-belli-oldu-1093541698.html
SGK duyurdu: Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu
SGK duyurdu: Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesinin ardından, 1969 TL’lik farkın ne zaman hesaplara yatacağı kesinleşti. Sosyal... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T17:16+0300
2025-02-10T17:28+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
sgk
bağ-kur
ssk
emekli
maaş farkı
en düşük emekli maaşı
emekli maaş farkı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33679cb2450ae30a275db647f9321e3b.jpg
2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Bu artışla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen maaş farkları ödeme tarihi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2025 zammı sonrası maaş farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaş farklarının yarın hesaplara yatacağını açıkadı. SGK konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları 11 Şubat 2025 itibarıyla hesaplara yatırılacaktır."Bu gelişmeyle birlikte yaklaşık 15 milyon emekli maaş farklarını alacak.Emeklilere ne kadar fark ödemesi yapılacak?Meclis’ten geçen düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi ve bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bu kapsamda:Emekliler i̇çin kritik gün! Ödemeler yarın başlıyorSGK’nın duyurusuna göre, fark ödemeleri 11 Şubat 2025 tarihinde hesaplara yatmaya başlayacak. Emekliler, farklarını bankalar veya PTT şubelerinden alabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/mevduatta-yeni-donem-dusuk-paraya-yuksek-faiz-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-oldu-1093529910.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/04/1088811707_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_730f067684c37c2ccff73f17329b96e9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
son dakika emekli maaş farkları, emekli maaşı farkları, ssk bağ-kur maaş farkı, emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, 2025 emekli maaş farkları, ssk bağ-kur fark ödemesi, emekli maaş farkları yattı mı, sgk maaş farkı ödemesi, en düşük emekli maaşı 2025, 14.469 tl emekli maaşı, emeklilere 1.969 tl fark ödemesi, maaş farkı ne zaman yatacak, emekli maaş farkı nasıl alınır, emekli maaşı şubat 2025, bağ-kur maaş farkı sorgulama, ssk maaş farkı ödeme günü, emekli maaşı zam farkları, emekli maaşı ne zaman yatacak, 2025 emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi, emeklilere ek ödeme, en düşük emekli maaşı kaç tl, emekli maaş zam farkı ne kadar, emekli maaşı farkı hangi ne zaman yatacak, sgk şubat 2025 maaş farkı, 2025 emekli maaşı son dakika, emeklilere zam farkı ödeme günü
son dakika emekli maaş farkları, emekli maaşı farkları, ssk bağ-kur maaş farkı, emekli maaşı farkı ne zaman yatacak, 2025 emekli maaş farkları, ssk bağ-kur fark ödemesi, emekli maaş farkları yattı mı, sgk maaş farkı ödemesi, en düşük emekli maaşı 2025, 14.469 tl emekli maaşı, emeklilere 1.969 tl fark ödemesi, maaş farkı ne zaman yatacak, emekli maaş farkı nasıl alınır, emekli maaşı şubat 2025, bağ-kur maaş farkı sorgulama, ssk maaş farkı ödeme günü, emekli maaşı zam farkları, emekli maaşı ne zaman yatacak, 2025 emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi, emeklilere ek ödeme, en düşük emekli maaşı kaç tl, emekli maaş zam farkı ne kadar, emekli maaşı farkı hangi ne zaman yatacak, sgk şubat 2025 maaş farkı, 2025 emekli maaşı son dakika, emeklilere zam farkı ödeme günü

SGK duyurdu: Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

17:16 10.02.2025 (güncellendi: 17:28 10.02.2025)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesinin ardından, 1969 TL’lik farkın ne zaman hesaplara yatacağı kesinleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli maaşı alanlara yapılacak fark ödemesi tarihini duyurdu. Buna göre, emekliler fark ödemelerini yarın hesaplarında görecek.
2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Bu artışla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen maaş farkları ödeme tarihi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2025 zammı sonrası maaş farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaş farklarının yarın hesaplara yatacağını açıkadı. SGK konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları 11 Şubat 2025 itibarıyla hesaplara yatırılacaktır."
Bu gelişmeyle birlikte yaklaşık 15 milyon emekli maaş farklarını alacak.

Emeklilere ne kadar fark ödemesi yapılacak?

Meclis’ten geçen düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi ve bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bu kapsamda:
En düşük maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak.

Emekliler i̇çin kritik gün! Ödemeler yarın başlıyor

SGK’nın duyurusuna göre, fark ödemeleri 11 Şubat 2025 tarihinde hesaplara yatmaya başlayacak. Emekliler, farklarını bankalar veya PTT şubelerinden alabilecek.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
EKONOMİ
Mevduatta yeni dönem, düşük paraya yüksek faiz: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?
11:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала