https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/sgk-duyurdu-emekli-maas-farki-odeme-tarihi-belli-oldu-1093541698.html
SGK duyurdu: Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu
SGK duyurdu: Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu
Sputnik Türkiye
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesinin ardından, 1969 TL’lik farkın ne zaman hesaplara yatacağı kesinleşti. Sosyal... 10.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-10T17:16+0300
2025-02-10T17:16+0300
2025-02-10T17:28+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
sgk
bağ-kur
ssk
emekli
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emekli maaş farkı
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2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Bu artışla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen maaş farkları ödeme tarihi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2025 zammı sonrası maaş farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaş farklarının yarın hesaplara yatacağını açıkadı. SGK konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları 11 Şubat 2025 itibarıyla hesaplara yatırılacaktır."Bu gelişmeyle birlikte yaklaşık 15 milyon emekli maaş farklarını alacak.Emeklilere ne kadar fark ödemesi yapılacak?Meclis’ten geçen düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi ve bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Bu kapsamda:Emekliler i̇çin kritik gün! Ödemeler yarın başlıyorSGK’nın duyurusuna göre, fark ödemeleri 11 Şubat 2025 tarihinde hesaplara yatmaya başlayacak. Emekliler, farklarını bankalar veya PTT şubelerinden alabilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/mevduatta-yeni-donem-dusuk-paraya-yuksek-faiz-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-oldu-1093529910.html
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SGK duyurdu: Emekli maaş farkı ödeme tarihi belli oldu
17:16 10.02.2025 (güncellendi: 17:28 10.02.2025)
Ayrıntılar geliyor
En düşük emekli aylığının 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltilmesinin ardından, 1969 TL’lik farkın ne zaman hesaplara yatacağı kesinleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu, en düşük emekli maaşı alanlara yapılacak fark ödemesi tarihini duyurdu. Buna göre, emekliler fark ödemelerini yarın hesaplarında görecek.
2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’den 14 bin 469 TL’ye yükseltildi. Bu artışla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen maaş farkları ödeme tarihi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Ocak 2025 zammı sonrası maaş farklarının ne zaman ödeneceğini merak ediyordu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli maaş farklarının yarın hesaplara yatacağını açıkadı. SGK konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:
"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları 11 Şubat 2025 itibarıyla hesaplara yatırılacaktır."
Bu gelişmeyle birlikte yaklaşık 15 milyon emekli maaş farklarını alacak.
Emeklilere ne kadar fark ödemesi yapılacak?
Meclis’ten geçen düzenleme ile en düşük emekli maaşı 12.500 TL’den 14.469 TL’ye yükseltildi ve bu düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
En düşük maaş alan emeklilere 1.969 TL fark ödemesi yapılacak.
Emekliler i̇çin kritik gün! Ödemeler yarın başlıyor
SGK’nın duyurusuna göre, fark ödemeleri 11 Şubat 2025 tarihinde hesaplara yatmaya başlayacak. Emekliler, farklarını bankalar veya PTT şubelerinden alabilecek.