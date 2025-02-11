https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/slovakya-basbakani-fico-rusya-ve-turkiye-sayesinde-yeniden-dogalgaz-almaya-basladik-1093578002.html

Slovakya Başbakanı Fico: Rusya ve Türkiye sayesinde yeniden doğalgaz almaya başladık

Slovakya Başbakanı Fico: Rusya ve Türkiye sayesinde yeniden doğalgaz almaya başladık

Sputnik Türkiye

Ukrayna'nın Rus gazının Avrupa'ya transferine son vermesinin ardından sıkıntılı bir süreçten geçen Slovakya, Moskova ve Ankara'nın girişimleriyle yeniden... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T17:10+0300

2025-02-11T17:10+0300

2025-02-11T17:10+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın Rus gazı transitini durdurmasından sonra ülkesine doğalgaz akışının kesintiye uğradığını anımsatarak, Rusya ve Türkiye'nin çabalarıyla yeniden gaz almaya başladıklarını ifade etti.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fico, Slovakya'nın TürkAkım doğalgaz boru hattı üzerinden yeniden doğalgaza kavuştuğunu vurguladı.Fico, "Rus gazı, TürkAkım üzerinden Slovakya'ya ulaşmaya başlıyor. Bu, Rus ve Türk tarafının çabaları sayesinde gerçekleşiyor. Bunun için onlara teşekkür etmeliyiz" dedi.Slovakya'nın en büyük doğalgaz şebeke operatörü SPP'nin Genel Müdürü Voitech Ferenc, 1 Şubat'tan itibaren Gazprom'un SPP'ye TürkAkım üzerinden gaz temin etmeye başladığını açıklamıştı.Ferenc, TürkAkım boru hattı üzerinden alacakları gazın Nisan ayından itibaren iki katına çıkacağının altını çizmişti.Gazprom’un Ukrayna’yla transit anlaşması 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle sona ermiş, Ukrayna anlaşmayı uzatmayı reddetmişti. Rus şirket, Ukrayna üzerinden transit gaz tedarik etmek için teknik ve yasal imkanlardan mahrum bırakıldığını bildirmişti. Kiev daha önce defalarca transit anlaşmasını uzatmak gibi bir planının olmadığını dile getirmişti.Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vladimir Zelenskiy’in Bratislava ve Brüksel'in mali çıkarlarına kasıtlı olarak zarar verdiğini kaydetmişti.Rus gazını diğer AB ülkelerine taşıma fırsatının kaybedilmesinin ülkeye vereceği zararın yılda yaklaşık 500 milyon, hatta fiyatların artması bağlamında bir milyar euro olacağını söyleyen Fico, Avrupa Birliği’nin de maliyetinin yaklaşık 70 milyar euro ödemek zorunda kalacağını tahmin etmişti.Fico, transit sorununun çözüme kavuşturulmaması halinde, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar euro tahsis etme kararını veto etmeye hazır olduğu uyarısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/fsb-direktoru-bortnikov-ukraynali-sabotajcilarin-rusyadaki-hedeflerini-acikladi-1093575232.html

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