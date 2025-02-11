https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/fsb-direktoru-bortnikov-ukraynali-sabotajcilarin-rusyadaki-hedeflerini-acikladi-1093575232.html

FSB Direktörü Bortnikov, Ukraynalı sabotajcıların Rusya'daki hedeflerini açıkladı

FSB Direktörü Bortnikov, Ukraynalı sabotajcıların Rusya'daki hedeflerini açıkladı

Sputnik Türkiye

2025 yılının başından bu yana 23 terör saldırısını engellediklerini belirten Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Bortnikov, Ukrayna istihbaratının... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T15:20+0300

2025-02-11T15:20+0300

2025-02-11T15:21+0300

ukrayna krizi

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rusya federasyonu

rusya federal güvenlik servisi (fsb)

federal güvenlik servisi

fsb

aleksandr bortnikov

istihbarat

rusya ulusal terörle mücadele komitesi (nak)

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Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAK) toplantısında konuşan FSB Direktörü Aleksandr Bortnikov, Ukrayna istihbarat servislerinin Rusya topraklarındaki terör saldırısı ve sabotaj girişimlerinin sayısını artırdığını belirtti.Ukrayna istihbaratının savunma sanayi ve enerji tesislerini, ulaşım altyapısını hedef aldığını söyleyen Bortnikov, "2025'in başından bu yana Rus güvenlik güçleri 23 terör saldırısını önledi, 11 silah ve patlayıcı zulasını imha etti. Ayrıca 224 kişinin terör faaliyetlerine son verildi" dedi.Rus yetkili, Ukrayna istihbaratının Rusya vatandaşlarını telefon dolandırıcılığı, tehdit ve şantaj yoluyla kendi saflarına çekmeye çalıştığını vurguladı.Kiev'in eylemleriyle Rus ekonomisine zarar vermeyi ve Rusları korkutmayı amaçladığını anlatan Bortnikov, "Rusya Federasyonu'nun yeni bölgelerinde de olmak üzere terör ve neo-Nazi ideolojisinin yayılmasının önlenmesine yönelik bakanlıklar ve ilgili kurumların çalışması, durumdaki değişiklikler dikkate alınarak organize ediliyor" ifadelerini kullandı.Hükümetin olası terör saldırıları ve sabotajların önüne geçmek için tesislerin koruma düzeyinin artırılmasına özel önem verdiğini de kaydeden Bortnikov, "Federal yürütme makamlarına, alınan kurumsal tedbirlerin etkinliğini sürekli değerlendirme ve tüm düzeydeki yöneticilerin onların uygulanmasına ilişkin sorumluluklarını artırma görevleri verildi" diye ekledi.

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ukrayna, rusya federasyonu, rusya federal güvenlik servisi (fsb), federal güvenlik servisi, fsb, aleksandr bortnikov, istihbarat, rusya ulusal terörle mücadele komitesi (nak)