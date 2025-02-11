https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/sekiz-kunduz-7-yillik-baraji-2-gunde-insa-etti-hukumet-45-milyon-lira-tasarruf-sagladi-1093579450.html
Sekiz kunduz, 7 yıllık barajı 2 günde inşa etti: Hükümet 45 milyon lira tasarruf sağladı
Sekiz kunduz, 7 yıllık barajı 2 günde inşa etti: Hükümet 45 milyon lira tasarruf sağladı
Sputnik Türkiye
Çek Cumhuriyeti'nin Brdy bölgesinde sekiz kunduz, yedi yıldır bekleyen baraj projesini yalnızca iki günde tamamladı. Kunduzların doğal mühendislik yetenekleri... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T18:04+0300
2025-02-11T18:04+0300
2025-02-11T18:04+0300
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Sekiz kunduz, Çekya hükümetinin yıllardır tamamlayamadığı baraj projesini kendi başlarına bitirdi.Çekya’nın Brdy bölgesinde yetkililer, su kaynaklarını yönetmek için yeni bir baraj inşa etmeyi planlamış ancak yedi yıl süren bürokratik engeller nedeniyle proje hayata geçirilememişti. Yetkililerin inşaat izinlerini alamaması nedeniyle duran projeyi sekiz kunduzun doğal mühendislik yetenekleri sayesinde iki günde tamamladığı ifade edildi. Hükümete 45 milyon lira tasarruf sağlayan kunduzların inşaatı tam da planlanan noktalarda gerçekleştirdiğini ve projenin temel amacına hizmet ettiği açıklandı.Çekya Doğa ve Peyzaj Koruma Ajansı’nın Orta Bohemya ofisi başkanı Jaroslav Obermajer, Prag Radyosu’na verdiği demeçte, “Kunduzlar her zaman en iyisini bilir” diyerek doğanın kendi düzenini bulduğunu vurguladı. Brdy Korunan Arazi İdaresi (PLA) şefi Bohumil Fiser ise, “Kunduzlar bizden önce davranarak 1 milyon sterlin tasarruf etmemizi sağladı. Barajı herhangi bir proje dokümantasyonu olmadan ve tamamen ücretsiz olarak inşa ettiler” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/istanbulda-baraj-doluluk-orani-yuzde-kac-oldu-1093416380.html
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Sekiz kunduz, 7 yıllık barajı 2 günde inşa etti: Hükümet 45 milyon lira tasarruf sağladı
Çek Cumhuriyeti'nin Brdy bölgesinde sekiz kunduz, yedi yıldır bekleyen baraj projesini yalnızca iki günde tamamladı. Kunduzların doğal mühendislik yetenekleri sayesinde hükümet yaklaşık 45 milyon lira tasarruf ederken, kunduzların inşa ettiği yapıların onlarca yıl dayanabileceği vurgulandı.
Sekiz kunduz, Çekya hükümetinin yıllardır tamamlayamadığı baraj projesini kendi başlarına bitirdi.
Çekya’nın Brdy bölgesinde yetkililer, su kaynaklarını yönetmek için yeni bir baraj inşa etmeyi planlamış ancak yedi yıl süren bürokratik engeller nedeniyle proje hayata geçirilememişti. Yetkililerin inşaat izinlerini alamaması nedeniyle duran projeyi sekiz kunduzun doğal mühendislik yetenekleri sayesinde iki günde tamamladığı ifade edildi. Hükümete 45 milyon lira tasarruf sağlayan kunduzların inşaatı tam da planlanan noktalarda gerçekleştirdiğini ve projenin temel amacına hizmet ettiği açıklandı.
Çekya Doğa ve Peyzaj Koruma Ajansı’nın Orta Bohemya ofisi başkanı Jaroslav Obermajer, Prag Radyosu’na verdiği demeçte, “Kunduzlar her zaman en iyisini bilir” diyerek doğanın kendi düzenini bulduğunu vurguladı. Brdy Korunan Arazi İdaresi (PLA) şefi Bohumil Fiser ise, “Kunduzlar bizden önce davranarak 1 milyon sterlin tasarruf etmemizi sağladı. Barajı herhangi bir proje dokümantasyonu olmadan ve tamamen ücretsiz olarak inşa ettiler” dedi.