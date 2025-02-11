https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/saglik-bakanligindan-der-spiegel-dergisinin-yenidogan-cetesi-iddialarina-yanit-dezenformasyon-ve-1093580180.html

Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel dergisinin 'Yenidoğan çetesi' iddialarına yanıt: 'Dezenformasyon ve manipülasyon'

Sağlık Bakanlığı'ndan Der Spiegel dergisinin 'Yenidoğan çetesi' iddialarına yanıt: 'Dezenformasyon ve manipülasyon'

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, Alman Der Spiegel dergisinde yer alan 'Yenidoğan çetesi' hakkındaki iddiaları yalanladı. 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T21:51+0300

2025-02-11T21:51+0300

2025-02-11T21:51+0300

türkiye

türkiye

kemal memişoğlu

mehmet müezzinoğlu

iddia

almanya

sağlık bakanlığı

der spiegel

yenidoğan çetesi

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Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından Almanca yanıt verilen açıklamada, dergideki yazının birçok dezenformasyon ve manipülasyonu içerdiği belirtildi.Bakanlığın 5 madde halinde sıraladığı Almanca yanıtta, Alman Der Spiegel'de yayımlanan "Erdoğan'ın 'yenidoğan mafya' sorunu" başlıklı yazının birçok dezenformasyon ve manipülasyon içerdiği belirtildi.Yanıtta, Der Spiegel'in yazısında, gazeteciliğin en temel ilkesi olan 5N1K kuralına riayet edilmediği, Yenidoğan çetesi'ni ortaya çıkartan ve çökerten kamu kurumlarının hedef gösterildiği ifade edildi.Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasını bizzat başlatan kişi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Der Spiegel'in, 'Yenidoğan çetesi' ile iktidar arasında bağlantı kurmaya çalışırken örgütün tutuklu sanıkları ile Türkiye'deki siyasi muhalefet arasındaki ilişkiden hiç bahsetmemesi ve bu durumu perdelemesinin manipülatif bir yayın yapıldığını gösterdiği aktarılan cevapta, "Basına yansıdığı üzere 'Yenidoğan çetesi' sanıklardan A.A.Y'nin CHP üyesi, CHP'den Belediye Meclis Üyesi ve CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Salgın Hastalıklar Komisyonu Başkanı olduğu bilinmektedir. Aynı şekilde 'Yenidoğan çetesi' lideri ve sanıklarından F.S'nin 2022-2023 yılları arasında İYİ Parti üyesi olduğuna dair çok sayıda haber, basın yayın organlarında yer almıştır. Ancak Der Spiegel'in yazısında bu bağlantılardan hiç bahsedilmemiş, yalnızca iktidar ile bağlantı kurulmaya çalışılmıştır" ifadeleri yer aldı.'Okuyucu kitlesini yanıltıcı bir yayın yapmaktadır'Açıklamada, Der Spiegel'in İstanbul'da 234 hastanenin 164'ünün özel sektöre ait olduğuna ilişkin yayınladığı rakam ve yaptığı karşılaştırma ile manipülasyon yaptığı belirtildi.İstanbul'da 234 değil, 238 hastane bulunduğu ve bunlardan 164'ünün değil 144'ünün özel sektöre ait olduğu vurgulanan açıklamada, "Der Spiegel, kamu ile özel hastane sayılarını adet olarak karşılaştırarak okuyucu kitlesini yanıltıcı bir yayın yapmaktadır. Zira İstanbul'daki toplam 45 bin 962 yatak kapasitesinin yalnızca yüzde 33.58'i (15 bin 435 yatak) özel sağlık tesislerinde bulunmaktadır" bilgisi paylaşıldı.Der Spiegel'in, Bakan Memişoğlu'nun İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı dönemde eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile kliniklerin denetiminden ortaklaşa sorumlu olduğunu iddia ederek dezenformasyon yaptığı belirtilen yanıtta, şu ifadelere yer verildi:Der Spiegel'in sağlık hizmeti sunan kamu ve özel hastane sayılarıyla yatak sayılarını karşılaştırmak istiyorsa Almanya'daki tabloyu ele almasında yarar olduğu aktarılan yanıtta şunlar kaydedildi:​​​​​​​

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/intihar-eden-yenidogan-cetesi-davasi-sanigi-doktor-ilker-gonenin-gercek-fotografi-paylasildi-1093277670.html

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türkiye, kemal memişoğlu, mehmet müezzinoğlu, iddia, almanya, sağlık bakanlığı, der spiegel, yenidoğan çetesi