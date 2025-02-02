https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/intihar-eden-yenidogan-cetesi-davasi-sanigi-doktor-ilker-gonenin-gercek-fotografi-paylasildi-1093277670.html

İntihar eden yenidoğan çetesi davası sanığı doktor İlker Gönen'in gerçek fotoğrafı paylaşıldı

İntihar eden yenidoğan çetesi davası sanığı doktor İlker Gönen'in gerçek fotoğrafı paylaşıldı

Sputnik Türkiye

Gazeteci Emrullah Erdinç, Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından Dr. İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiği haberi sonrasında Gönen'in... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T12:07+0300

2025-02-02T12:07+0300

2025-02-02T12:07+0300

türkiye

ilker gönen

yenidoğan

yenidoğan çetesi

fırat sarı

gönen

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Gazeteci Emrullah Erdinç, Yenidoğan Çetesi davası sanıklarından Dr. İlker Gönen'in tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar ettiğini açıklamıştı, Erdinç, bugün sosyal medya hesabından Gönen'in fotoğrafını paylaştı. Yenidoğan çetesinin ikinci lideri olduğu söylenen Dr. İlker Gönen'in tutuklu olduğu cezaevinde intihar ettiği bildirildi. Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Gönen'in, tutuklu bulunduğu cezaevinde bileğini keserek intihar ettiği belirtildi. İntiharın ardından savcılık cezaevi personeli hakkında soruşturma başlatıldı.'Sosyal medyada yanlış fotoğraf kullanılıyor'Erdinç bugünkü paylaşımında "Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde intihar eden Yenidoğan Çetesi’nin iki numaralı ismi doktor İlker Gönen’in yerine, sosyal medyada yanlış fotoğraflar kullanılıyor. Çoğunlukla örgütün elebaşı Fırat Sarı’nın fotoğrafı paylaşılıyor. Ancak Sarı intihar etmedi. İntihar eden kişi, Fırat Sarı’nın şirketinde çalışan doktor İlker Gönen’dir. Yayınladığım fotoğrafta İlker Gönen’in çocuklarıyla birlikte olduğu için kesilmiştir" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250201/yenidogan-cetesi-davasi-sanigi-doktor-ilker-gonen-cezaevinde-intihar-etti-1093268228.html

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