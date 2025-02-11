https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-abdnin-moskova-buyukelcisi-tracy-ile-gorustu-1093572762.html

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Tracy ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Tracy ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov’un, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Tracy ile görüştüğü bildirildi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T14:18+0300

2025-02-11T14:18+0300

2025-02-11T14:18+0300

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sergey ryabkov

mariya zaharova

abd

lynne tracy

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Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy ile planlı bir görüşme yaptığını, toplantıda yurt dışı kurumlarınn faaliyetlerinin ele alındığını belirtti.Zaharova, “Ryabkov, ABD Büyükelçisi ile önceden planlanmı bir toplantı yaptı. Görüşmede yabancı kurumların faaliyetleri ele alındı” diye konuştu.Daha önce Sputnik muhabiri, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Tracy’nin bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret ettiğini bildirmişti. ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nden ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

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