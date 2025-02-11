https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/rusya-disisleri-bakan-yardimcisi-ryabkov-abdnin-moskova-buyukelcisi-tracy-ile-gorustu-1093572762.html
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Tracy ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Tracy ile görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov’un, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Tracy ile görüştüğü bildirildi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T14:18+0300
2025-02-11T14:18+0300
2025-02-11T14:18+0300
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sergey ryabkov
mariya zaharova
abd
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görüşme
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Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy ile planlı bir görüşme yaptığını, toplantıda yurt dışı kurumlarınn faaliyetlerinin ele alındığını belirtti.Zaharova, “Ryabkov, ABD Büyükelçisi ile önceden planlanmı bir toplantı yaptı. Görüşmede yabancı kurumların faaliyetleri ele alındı” diye konuştu.Daha önce Sputnik muhabiri, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Tracy’nin bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret ettiğini bildirmişti. ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nden ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241204/ryabkov-rusya-cikarlarini-her-turlu-sekilde-savunmaya-hazir-1091171509.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, mariya zaharova, abd, lynne tracy, görüşme, toplantı, sputnik, abd rusya büyükelçiliği
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey ryabkov, mariya zaharova, abd, lynne tracy, görüşme, toplantı, sputnik, abd rusya büyükelçiliği
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Tracy ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov’un, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Tracy ile görüştüğü bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un ABD’nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy ile planlı bir görüşme yaptığını, toplantıda yurt dışı kurumlarınn faaliyetlerinin ele alındığını belirtti.
Zaharova, “Ryabkov, ABD Büyükelçisi ile önceden planlanmı bir toplantı yaptı. Görüşmede yabancı kurumların faaliyetleri ele alındı” diye konuştu.
Daha önce Sputnik muhabiri, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Tracy’nin bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret ettiğini bildirmişti. ABD’nin Rusya Büyükelçiliği’nden ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.