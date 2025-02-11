https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/rusya-bolgelerinde-gece-40-ukrayna-ihasi-engellendi-1093554780.html

Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin beş bölgesinde gece saatlerinde, Ukrayna ordusuna ait 40 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T07:46+0300

2025-02-11T07:46+0300

2025-02-11T07:46+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rus ordusu

hava savunma

hava savunma sistemi

ukrayna

ukrayna ordusu

insansız hava aracı (iha)

iha

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin gece 40 Ukrayna İHA’sını engellediği bildirildi.Hava hedeflerinin 18’i Saratov Bölgesi’nde vurulduğu belirtilirken Rostov Bölgesi’nde 13, Bryansk Bölgesi’nde 6, Volgograd Bölgesi’nde 2 ve Belgorod Bölgesi’nde bir İHA düşürüldü.Rusya Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre İHA saldırıları nedeniyle Kazan, Kirov, Saratov ve Ulyanovsk havalimanları uçuşlara geçici olarak kapatıldı.Saratov Valisi Roman Busargin, İHA saldırısında bir sanayi tesisinin hasar gördüğünü, ama olaydan kimsenin etkilenmediğini bildirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/macaristan-ukrayna-turkakima-saldirmamayi-taahhut-etti-1093554412.html

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