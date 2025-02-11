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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/rusya-bolgelerinde-gece-40-ukrayna-ihasi-engellendi-1093554780.html
Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi
Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin beş bölgesinde gece saatlerinde, Ukrayna ordusuna ait 40 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi. 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T07:46+0300
2025-02-11T07:46+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
hava savunma
hava savunma sistemi
ukrayna
ukrayna ordusu
insansız hava aracı (iha)
iha
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin gece 40 Ukrayna İHA’sını engellediği bildirildi.Hava hedeflerinin 18’i Saratov Bölgesi’nde vurulduğu belirtilirken Rostov Bölgesi’nde 13, Bryansk Bölgesi’nde 6, Volgograd Bölgesi’nde 2 ve Belgorod Bölgesi’nde bir İHA düşürüldü.Rusya Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre İHA saldırıları nedeniyle Kazan, Kirov, Saratov ve Ulyanovsk havalimanları uçuşlara geçici olarak kapatıldı.Saratov Valisi Roman Busargin, İHA saldırısında bir sanayi tesisinin hasar gördüğünü, ama olaydan kimsenin etkilenmediğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/macaristan-ukrayna-turkakima-saldirmamayi-taahhut-etti-1093554412.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, saratov, rostov, bryansk, volgograd, belgorod
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, hava savunma, hava savunma sistemi, ukrayna, ukrayna ordusu, insansız hava aracı (iha), iha, saratov, rostov, bryansk, volgograd, belgorod

Rusya bölgelerinde gece 40 Ukrayna İHA’sı engellendi

07:46 11.02.2025
© Sputnik / Yevgeniy BiyatovRus hava savunma sistemleri
Rus hava savunma sistemleri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© Sputnik / Yevgeniy Biyatov
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Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin beş bölgesinde gece saatlerinde, Ukrayna ordusuna ait 40 uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada, görev başındaki hava savunma sistemlerinin gece 40 Ukrayna İHA’sını engellediği bildirildi.
Hava hedeflerinin 18’i Saratov Bölgesi’nde vurulduğu belirtilirken Rostov Bölgesi’nde 13, Bryansk Bölgesi’nde 6, Volgograd Bölgesi’nde 2 ve Belgorod Bölgesi’nde bir İHA düşürüldü.
Rusya Sivil Havacılık Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre İHA saldırıları nedeniyle Kazan, Kirov, Saratov ve Ulyanovsk havalimanları uçuşlara geçici olarak kapatıldı.
Saratov Valisi Roman Busargin, İHA saldırısında bir sanayi tesisinin hasar gördüğünü, ama olaydan kimsenin etkilenmediğini bildirdi.
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
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