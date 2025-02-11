https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/rus-dis-istihbarati-ukrayna-gizli-servisleri-bir-dizi-rusya-karsiti-provokasyon-gerceklestirmeye-1093575793.html

Rus Dış İstihbaratı: Ukrayna gizli servisleri bir dizi Rusya karşıtı provokasyon gerçekleştirmeye hazırlanıyor

Rus Dış İstihbaratı: Ukrayna gizli servisleri bir dizi Rusya karşıtı provokasyon gerçekleştirmeye hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna gizli servislerinin Batılı kuratörlerinin desteği ile bir dizi Rusya karşıtı provokasyon gerçekleştirmeye... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T15:27+0300

2025-02-11T15:27+0300

2025-02-11T15:43+0300

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rusya dış istihbarat servisi

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna gizli servislerinin Batılı kuratörlerinin desteği ile bir dizi Rusya karşıtı provokasyon gerçekleştirmeye hazırlandığını duyurdu.Kurumun açıklamasına göre, provokasyonlardan biri Baltık Denizi’nde yabancı bir geminin Rus yapımı mayınlarla havaya uçurulmasını ve olayla ilgili suçun Rusya'ya atılmasını öngörüyor.Ukrayna ve Batılı istihbarat servislerinin öngörüsüne göre böyle bir eylem, NATO’yu Baltık Denizi’ni Rusya’nın erişimine kapatma kararı almaya itecek.Açıklamada ayrıca Kiev’in Avrupa istihbarat servisleriyle birlikte yurt dışında yaşayan Rus muhalefetinin temsilcilerine ve yasalardan kaçan girişimcilere yönelik saldırılar hazırladığı kaydedildi.Provokasyonlar için Asya ve Ortadoğu ülkelerinden kişilerin kullanılmasının planlandığına dikkat çekilen açıklamada, faillere eylem başı 20 bin dolara kadar ödül teklif edildiği, yakalanmaları halinde ise suçu Rus özel servislerine yüklemeleri şartı koşulduğu vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rus-dis-istihbarat-servisi-nato-zelenskiyden-kurtulmak-icin-kievin-yolsuzluklarini-ortaya-dokecek-1093306962.html

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