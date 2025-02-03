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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rus-dis-istihbarat-servisi-nato-zelenskiyden-kurtulmak-icin-kievin-yolsuzluklarini-ortaya-dokecek-1093306962.html
Rus Dış İstihbarat Servisi: NATO, Zelenskiy'den kurtulmak için Kiev'in yolsuzluklarını ortaya dökecek
Rus Dış İstihbarat Servisi: NATO, Zelenskiy'den kurtulmak için Kiev'in yolsuzluklarını ortaya dökecek
Sputnik Türkiye
NATO'nun görev süresi dolmasına rağmen koltuktan kalkmayan Zelenskiy'den kurtulmanın vaktinin geldiği görüşünde olduğunu aktaran Rus istihbaratı, Kiev'le... 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T13:57+0300
2025-02-03T14:03+0300
ukrayna krizi
donald trump
ukrayna
kiev
abd
rusya dış istihbarat servisi (svr)
nato
rus dış istihbarat servisi
rusya
vladimir zelenskiy
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den kurtulmak isteyen NATO'nun Kiev rejiminin elebaşının yolsuzluklarını ortaya dökeceği bir itibarsızlaştırma operasyonu hazırladığını açıkladı.Kiev'de iktidar değişikliği yapma fikrinin NATO Genel Merkezi'nde daha fazla gündeme gelmeye başladığını aktaran SVR, "Brüksel'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çok yakında Rus ordusunun giderek artan taarruzunu durduramayacağı görüşü hakim. Donald Trump'ın ABD'de iktidara gelmesiyle birlikte Batı'nın Kiev'e sağlayabileceği askeri yardımın devamı konusunda belirsizlik artıyor" ifadelerini kullandı.Ukrayna'da yakında başlaması beklenen seçim kampanyasının arifesinde NATO karargahının Zelenskiy'i itibarsızlaştırmak için geniş çaplı bir operasyon hazırladığını kaydeden SVR, "Özellikle 'devlet başkanı' ve ekibinin yalnızca mühimmat alımına ayrılan 1.5 milyar dolardan fazla fonu zimmetine geçirdiğine dair bilgilerin yayınlanması planlanıyor. Ayrıca Zelenskiy ve yakın çevresinin hayatını kaybeden ancak hala hayattaymış ve cephede görev yapıyormuş gibi gösterilen 130 bin ölü Ukrayna askerinin parasal istihkakını yurtdışına nasıl kaçırdığının kamuoyuna anlatılması da planlanıyor" dedi.SVR, bununla beraber Zelenskiy'in Kiev'e hibe edilen büyük miktarda Batılı askeri teçhizatın Afrika ülkelerindeki çeşitli gruplara satıldığı birçok vakaya karıştığını gösteren kanıtların da paylaşılacağının da altını çizdi. SVR'nin açıklamasında, NATO'nun Ukrayna çatışmasını sonlandırma ve Ukrayna'yı Rusya karşıtı ileri karakol olarak koruma niyetinde olduğu da vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/gurcistanin-baskenti-ab-destekcileri-yeniden-sokaga-indi-30-gozalti-1093303806.html
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donald trump, ukrayna, kiev, abd, rusya dış istihbarat servisi (svr), nato, rus dış istihbarat servisi, rusya, vladimir zelenskiy, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması
donald trump, ukrayna, kiev, abd, rusya dış istihbarat servisi (svr), nato, rus dış istihbarat servisi, rusya, vladimir zelenskiy, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması

Rus Dış İstihbarat Servisi: NATO, Zelenskiy'den kurtulmak için Kiev'in yolsuzluklarını ortaya dökecek

13:57 03.02.2025 (güncellendi: 14:03 03.02.2025)
© SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© SERGEI SUPINSKY
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NATO'nun görev süresi dolmasına rağmen koltuktan kalkmayan Zelenskiy'den kurtulmanın vaktinin geldiği görüşünde olduğunu aktaran Rus istihbaratı, Kiev'le ilgili geniş çaplı itibarsızlaştırma operasyonu hazırladığına dikkat çekti.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den kurtulmak isteyen NATO'nun Kiev rejiminin elebaşının yolsuzluklarını ortaya dökeceği bir itibarsızlaştırma operasyonu hazırladığını açıkladı.

Kiev'de iktidar değişikliği yapma fikrinin NATO Genel Merkezi'nde daha fazla gündeme gelmeye başladığını aktaran SVR, "Brüksel'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çok yakında Rus ordusunun giderek artan taarruzunu durduramayacağı görüşü hakim. Donald Trump'ın ABD'de iktidara gelmesiyle birlikte Batı'nın Kiev'e sağlayabileceği askeri yardımın devamı konusunda belirsizlik artıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da yakında başlaması beklenen seçim kampanyasının arifesinde NATO karargahının Zelenskiy'i itibarsızlaştırmak için geniş çaplı bir operasyon hazırladığını kaydeden SVR, "Özellikle 'devlet başkanı' ve ekibinin yalnızca mühimmat alımına ayrılan 1.5 milyar dolardan fazla fonu zimmetine geçirdiğine dair bilgilerin yayınlanması planlanıyor. Ayrıca Zelenskiy ve yakın çevresinin hayatını kaybeden ancak hala hayattaymış ve cephede görev yapıyormuş gibi gösterilen 130 bin ölü Ukrayna askerinin parasal istihkakını yurtdışına nasıl kaçırdığının kamuoyuna anlatılması da planlanıyor" dedi.

SVR, bununla beraber Zelenskiy'in Kiev'e hibe edilen büyük miktarda Batılı askeri teçhizatın Afrika ülkelerindeki çeşitli gruplara satıldığı birçok vakaya karıştığını gösteren kanıtların da paylaşılacağının da altını çizdi.

SVR'nin açıklamasında, NATO'nun Ukrayna çatışmasını sonlandırma ve Ukrayna'yı Rusya karşıtı ileri karakol olarak koruma niyetinde olduğu da vurgulandı.
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