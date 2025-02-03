https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/rus-dis-istihbarat-servisi-nato-zelenskiyden-kurtulmak-icin-kievin-yolsuzluklarini-ortaya-dokecek-1093306962.html

Rus Dış İstihbarat Servisi: NATO, Zelenskiy'den kurtulmak için Kiev'in yolsuzluklarını ortaya dökecek

Rus Dış İstihbarat Servisi: NATO, Zelenskiy'den kurtulmak için Kiev'in yolsuzluklarını ortaya dökecek

Sputnik Türkiye

NATO'nun görev süresi dolmasına rağmen koltuktan kalkmayan Zelenskiy'den kurtulmanın vaktinin geldiği görüşünde olduğunu aktaran Rus istihbaratı, Kiev'le... 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T13:57+0300

2025-02-03T13:57+0300

2025-02-03T14:03+0300

ukrayna krizi

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abd

rusya dış istihbarat servisi (svr)

nato

rus dış istihbarat servisi

rusya

vladimir zelenskiy

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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den kurtulmak isteyen NATO'nun Kiev rejiminin elebaşının yolsuzluklarını ortaya dökeceği bir itibarsızlaştırma operasyonu hazırladığını açıkladı.Kiev'de iktidar değişikliği yapma fikrinin NATO Genel Merkezi'nde daha fazla gündeme gelmeye başladığını aktaran SVR, "Brüksel'de, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin çok yakında Rus ordusunun giderek artan taarruzunu durduramayacağı görüşü hakim. Donald Trump'ın ABD'de iktidara gelmesiyle birlikte Batı'nın Kiev'e sağlayabileceği askeri yardımın devamı konusunda belirsizlik artıyor" ifadelerini kullandı.Ukrayna'da yakında başlaması beklenen seçim kampanyasının arifesinde NATO karargahının Zelenskiy'i itibarsızlaştırmak için geniş çaplı bir operasyon hazırladığını kaydeden SVR, "Özellikle 'devlet başkanı' ve ekibinin yalnızca mühimmat alımına ayrılan 1.5 milyar dolardan fazla fonu zimmetine geçirdiğine dair bilgilerin yayınlanması planlanıyor. Ayrıca Zelenskiy ve yakın çevresinin hayatını kaybeden ancak hala hayattaymış ve cephede görev yapıyormuş gibi gösterilen 130 bin ölü Ukrayna askerinin parasal istihkakını yurtdışına nasıl kaçırdığının kamuoyuna anlatılması da planlanıyor" dedi.SVR, bununla beraber Zelenskiy'in Kiev'e hibe edilen büyük miktarda Batılı askeri teçhizatın Afrika ülkelerindeki çeşitli gruplara satıldığı birçok vakaya karıştığını gösteren kanıtların da paylaşılacağının da altını çizdi. SVR'nin açıklamasında, NATO'nun Ukrayna çatışmasını sonlandırma ve Ukrayna'yı Rusya karşıtı ileri karakol olarak koruma niyetinde olduğu da vurgulandı.

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donald trump, ukrayna, kiev, abd, rusya dış istihbarat servisi (svr), nato, rus dış istihbarat servisi, rusya, vladimir zelenskiy, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması