https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/rus-buyukelci-knyazev-trumpin-tehditlerinden-sonra-bricste-hic-kimse-isbirligini-reddetmedi-1093583803.html

Rus Büyükelçi Knyazev: Trump'ın tehditlerinden sonra BRICS'te hiç kimse işbirliğini reddetmedi

Rus Büyükelçi Knyazev: Trump'ın tehditlerinden sonra BRICS'te hiç kimse işbirliğini reddetmedi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Knyazev, ABD Başkanı Trump'ın BRICS ülkelerine yönelik yüzde yüz gümrük vergisi tehdidinin ardından, bu ülkeler arasında... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T21:47+0300

2025-02-11T21:47+0300

2025-02-11T21:47+0300

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Rusya'nın BRICS Temsilcisi olan Rusya Dışişleri Bakanlığı Büyükelçisi Pavel Knyazev yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 100 gümrük vergisi tehdidinin ardından BRICS'te hiç kimsenin işbirliğini reddetmediğini söyledi.Başkanlık koltuğuna oturduktan hemen sonra Trump, BRICS ülkelerini doları tehdit eden bir ortak para birimi oluşturmaları halinde yüzde 100 ticaret vergisi uygulamakla tehdit etmişti.ABD liderinin tehditlerinin pratikte hiçbir dayanağı olmadığını belirten Knyazev, BRICS ülkeleri tek bir para birimi oluşturmakla meşgul olmadığını belirtti.Trump'ın söz konusu tehditlerini yorumlayan Knyazev şu cümleleri kaydetti:Gelecekte BRICS ülkelerinin tek bir para birimi oluşturup oluşturmayacağının zamanla görüleceğini ifade eden Knyazev, "Uzak bir gelecekte neden olmasın? Ancak pratik açıdan ve yakın vadede bu pek olası değil. Şu anda BRICS'in tek bir para biriminin yaratılmasıyla ilgilendiğini söyleyemeyiz" şeklinde konuştu.

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