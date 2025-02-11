https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/putinden-rusyanin-nukleer-potansiyelini-tam-kullanma-cagrisi-1093562384.html

Putin’den Rusya’nın nükleer potansiyelini tam kullanma çağrısı

Putin’den Rusya’nın nükleer potansiyelini tam kullanma çağrısı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülke ekonomisinin modernleştirilmesi ve ülkenin savunma kabiliyetinin güvence altına alınması için yerli nükleer endüstrinin sahip... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T11:18+0300

2025-02-11T11:18+0300

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Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin nükleer sektörünün 80. yılı vesilesiyle düzenlenen toplantıya gönderdiği kutlama mesajında, nükleer potansiyeli ülke menfaatleri için tam kullanma çağrısında bulundu.Putin’in mektubu, toplantıya katılan bilim ve eğitimden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Andrey Fursenko tarafından okundu.Mesajın metninde şu ifadelere yer verildi:“Temel ve uygulamalı bilimsel araştırmaların arttırılması, modüler düşük güçlü reaktörler ve hızlı nötron reaktörleri gibi geleceğin nükleer enerji endüstrisinin temelini oluşturacak yeni tesislerin geliştirilmesine özel önem verilmesi gerekiyor” diyen Putin, “Tabii ki öncelikli görevleriniz arasında, gelecek vaat eden uzay ve Arktik programlarına ve Rusya'nın teknolojik ve endüstriyel egemenliğini güçlendirmeyi amaçlayan diğer projelere katılım da yer alıyor” diye ekledi.

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