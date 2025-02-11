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Putin’den Rusya’nın nükleer potansiyelini tam kullanma çağrısı
Putin’den Rusya’nın nükleer potansiyelini tam kullanma çağrısı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, ülke ekonomisinin modernleştirilmesi ve ülkenin savunma kabiliyetinin güvence altına alınması için yerli nükleer endüstrinin sahip... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T11:18+0300
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Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin nükleer sektörünün 80. yılı vesilesiyle düzenlenen toplantıya gönderdiği kutlama mesajında, nükleer potansiyeli ülke menfaatleri için tam kullanma çağrısında bulundu.Putin’in mektubu, toplantıya katılan bilim ve eğitimden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Andrey Fursenko tarafından okundu.Mesajın metninde şu ifadelere yer verildi:“Temel ve uygulamalı bilimsel araştırmaların arttırılması, modüler düşük güçlü reaktörler ve hızlı nötron reaktörleri gibi geleceğin nükleer enerji endüstrisinin temelini oluşturacak yeni tesislerin geliştirilmesine özel önem verilmesi gerekiyor” diyen Putin, “Tabii ki öncelikli görevleriniz arasında, gelecek vaat eden uzay ve Arktik programlarına ve Rusya'nın teknolojik ve endüstriyel egemenliğini güçlendirmeyi amaçlayan diğer projelere katılım da yer alıyor” diye ekledi.
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dünya, rusya, vladimir putin, nükleer, arktik, ekonomi, savunma
dünya, rusya, vladimir putin, nükleer, arktik, ekonomi, savunma

Putin’den Rusya’nın nükleer potansiyelini tam kullanma çağrısı

11:18 11.02.2025
© FotoğrafNükleer reaktör
Nükleer reaktör - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© Fotoğraf
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Rusya Devlet Başkanı Putin, ülke ekonomisinin modernleştirilmesi ve ülkenin savunma kabiliyetinin güvence altına alınması için yerli nükleer endüstrinin sahip olduğu eşsiz potansiyelinden tam yararlanılması gerektiğini belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, ülkenin nükleer sektörünün 80. yılı vesilesiyle düzenlenen toplantıya gönderdiği kutlama mesajında, nükleer potansiyeli ülke menfaatleri için tam kullanma çağrısında bulundu.
Putin’in mektubu, toplantıya katılan bilim ve eğitimden sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Andrey Fursenko tarafından okundu.
Mesajın metninde şu ifadelere yer verildi:
Nükleer endüstrinin sahip olduğu eşsiz potansiyelin ve gerçekten tükenmez yenilikçi kabiliyetlerin bugün ulusal ekonomiyi modernize etmek, ülkenin savunma kabiliyetini ve enerji güvenliğini sağlamak, modern ve nitelikli personel yetiştirmek için tam olarak kullanılması önemli.
“Temel ve uygulamalı bilimsel araştırmaların arttırılması, modüler düşük güçlü reaktörler ve hızlı nötron reaktörleri gibi geleceğin nükleer enerji endüstrisinin temelini oluşturacak yeni tesislerin geliştirilmesine özel önem verilmesi gerekiyor” diyen Putin, “Tabii ki öncelikli görevleriniz arasında, gelecek vaat eden uzay ve Arktik programlarına ve Rusya'nın teknolojik ve endüstriyel egemenliğini güçlendirmeyi amaçlayan diğer projelere katılım da yer alıyor” diye ekledi.
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