Ölü bulunan kuzu ve köpeklerle ilgili soruşturma başlatıldı: 3 yaralı köpek tedavi altına alındı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Adana Demirspor'dan TFF ve MHK'ya yönelik operasyon
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Hukuk fakültesini okumak için şartlar değişti: İlk 100 bine girme şartı geldi
09:05
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 'Erken seçim beklemiyorum'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye’de Yaşayan Geleneksel Kutlamalar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Kripto varlıklarda son durum
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
ÖZEL HABER
ABD’de USAID skandalı: Günlük 1.4 milyar dolar kayıp
06:31
18 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/olu-bulunan-kuzu-ve-kopeklerle-ilgili-sorusturma-baslatildi-3-yarali-kopek-tedavi-altina-alindi-1093549841.html
Ölü bulunan kuzu ve köpeklerle ilgili soruşturma başlatıldı: 3 yaralı köpek tedavi altına alındı
Ölü bulunan kuzu ve köpeklerle ilgili soruşturma başlatıldı: 3 yaralı köpek tedavi altına alındı
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nin farklı yerlerinde 11 köpek ve 1 kuzunun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Köpeklerdeki bazıları poşetlerle çöp konteynerlerine... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T00:31+0300
2025-02-11T00:31+0300
türkiye
köpek
ölü bulundu
kuzu
kırklareli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093549686_0:25:1004:590_1920x0_80_0_0_3456c151b995c9a8f62e975d0d0cd2fb.jpg
Kırklareli kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölü buluna kuzu ve köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı.Köpekler, kesin ölüm nedeni İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü'nde yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacakÇakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/bakanliktan-valiliklere-iletildi-belediyelere-sahipsiz-kopek-basina-71-bin-tl-ceza-1093511623.html
türkiye
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093549686_198:0:985:590_1920x0_80_0_0_f7ff5018b6d9fad58aae751cc4656208.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
köpek, ölü bulundu, kuzu, kırklareli
köpek, ölü bulundu, kuzu, kırklareli

Ölü bulunan kuzu ve köpeklerle ilgili soruşturma başlatıldı: 3 yaralı köpek tedavi altına alındı

00:31 11.02.2025
© AAÖlü bulunan kuzu ve köpeklerle ilgili soruşturma başlatıldı
Ölü bulunan kuzu ve köpeklerle ilgili soruşturma başlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© AA
Abone ol
Kırklareli'nin farklı yerlerinde 11 köpek ve 1 kuzunun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Köpeklerdeki bazıları poşetlerle çöp konteynerlerine atılmış halde bulundu. Yaralı haldeki 3 köpek tedaviye alındı.
Kırklareli kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölü buluna kuzu ve köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı.
Köpekler, kesin ölüm nedeni İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü'nde yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacak
Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
sokak köpeği - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2025
TÜRKİYE
Bakanlıktan valiliklere iletildi: Belediyelere sahipsiz köpek başına 71 bin TL ceza
Dün, 11:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала