https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/olu-bulunan-kuzu-ve-kopeklerle-ilgili-sorusturma-baslatildi-3-yarali-kopek-tedavi-altina-alindi-1093549841.html

Ölü bulunan kuzu ve köpeklerle ilgili soruşturma başlatıldı: 3 yaralı köpek tedavi altına alındı

Ölü bulunan kuzu ve köpeklerle ilgili soruşturma başlatıldı: 3 yaralı köpek tedavi altına alındı

Sputnik Türkiye

Kırklareli'nin farklı yerlerinde 11 köpek ve 1 kuzunun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Köpeklerdeki bazıları poşetlerle çöp konteynerlerine... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T00:31+0300

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2025-02-11T00:31+0300

türkiye

köpek

ölü bulundu

kuzu

kırklareli

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Kırklareli kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölü buluna kuzu ve köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı.Köpekler, kesin ölüm nedeni İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü'nde yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacakÇakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

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köpek, ölü bulundu, kuzu, kırklareli