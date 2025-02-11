https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/olu-bulunan-kuzu-ve-kopeklerle-ilgili-sorusturma-baslatildi-3-yarali-kopek-tedavi-altina-alindi-1093549841.html
Ölü bulunan kuzu ve köpeklerle ilgili soruşturma başlatıldı: 3 yaralı köpek tedavi altına alındı
Ölü bulunan kuzu ve köpeklerle ilgili soruşturma başlatıldı: 3 yaralı köpek tedavi altına alındı
Sputnik Türkiye
Kırklareli'nin farklı yerlerinde 11 köpek ve 1 kuzunun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Köpeklerdeki bazıları poşetlerle çöp konteynerlerine... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T00:31+0300
2025-02-11T00:31+0300
2025-02-11T00:31+0300
türkiye
köpek
ölü bulundu
kuzu
kırklareli
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093549686_0:25:1004:590_1920x0_80_0_0_3456c151b995c9a8f62e975d0d0cd2fb.jpg
Kırklareli kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölü buluna kuzu ve köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı.Köpekler, kesin ölüm nedeni İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü'nde yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacakÇakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250210/bakanliktan-valiliklere-iletildi-belediyelere-sahipsiz-kopek-basina-71-bin-tl-ceza-1093511623.html
türkiye
kırklareli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/0b/1093549686_198:0:985:590_1920x0_80_0_0_f7ff5018b6d9fad58aae751cc4656208.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
köpek, ölü bulundu, kuzu, kırklareli
köpek, ölü bulundu, kuzu, kırklareli
Ölü bulunan kuzu ve köpeklerle ilgili soruşturma başlatıldı: 3 yaralı köpek tedavi altına alındı
Kırklareli'nin farklı yerlerinde 11 köpek ve 1 kuzunun ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Köpeklerdeki bazıları poşetlerle çöp konteynerlerine atılmış halde bulundu. Yaralı haldeki 3 köpek tedaviye alındı.
Kırklareli kent merkezinde Karahıdır Mahallesi'nde çöp konteynerinde bir kuzu ile 6 köpek, Vize ilçesinin Çakıllı beldesinde boş arazide 5 köpek ölü bulundu.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölü buluna kuzu ve köpeklere ilişkin soruşturma başlatıldı.
Köpekler, kesin ölüm nedeni İzmir Veteriner Kontrol Enstitüsü'nde yapılacak olan otopsi sonrası ortaya çıkacak
Çakıllı beldesinde arazide bulunan 3 yaralı köpek ise Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.