https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/nikol-pasinyandan-gercek-ermenistana-donusum-mesaji-tasnaktsutyun-ideolojisiolmadan-1093580951.html

Nikol Paşinyan'dan 'gerçek Ermenistan’a dönüşüm mesajı: 'Taşnaktsutyun ideolojisi olmadan'

Nikol Paşinyan'dan 'gerçek Ermenistan’a dönüşüm mesajı: 'Taşnaktsutyun ideolojisi olmadan'

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'da tüm bu yıllar boyunca Taşnaksutyun partisinin ideolojisi ve gündemi tarafından yönlendirildiğini; şimdi ise... 11.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-11T19:32+0300

2025-02-11T19:32+0300

2025-02-11T19:32+0300

politika

ermenistan

azerbaycan

taşnaksutyun partisi

türkiye

nikol paşinyan

fransa

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Ermenistan Başbakanı Paşinyan Fransa'da Ermeni toplumunun temsilcileri ile yaptığı konuşmasında, “Üçüncü Cumhuriyet'in kurulduğu ilk günlerden itibaren Ermenistan'da tek bir parti olduğunu fark etmemişiz: Taşnaksutyun. Resmi olarak başka partiler de vardı ancak gerçekte sadece bir partinin ideolojisi hakimdi” dedi.Paşinyan konuşmasında kendisinin başkanlığını yaptığı Sivil Pakt da dahil olmak üzere faaliyet gösteren tüm partilerin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerde Taşnaksutyun'un ideolojisine bağlı olduğunu dile getirdi. Paşinyan konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:Konuşmasında ideolojik dönüşümden bahseden Paşinyan, 'gerçek bir Ermenistan inşa etme' görevini üstendiğini belirterek reformların tüm Ermeni toplumunu etkilemesinin ve diasporada destek bulmasının ehemmiyet taşıdığını dile getirdi.Paşinyan konuşmasında ayrıca eski ve şimdiki Ermeni yetkililerin zamanında tarihten ders almayı başarmış olmaları halinde ideolojik Taşnakçılara döüşmeyeceğini belirterek mevcut tüm ulusal hedef ve görevleri gerçek Ermenistan Cumhuriyeti çerçevesinde gördüğünü dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiyeyle-surekli-temas-halindeyiz-1093373716.html

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ermenistan, azerbaycan, taşnaksutyun partisi, türkiye, nikol paşinyan, fransa