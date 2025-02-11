https://anlatilaninotesi.com.tr/20250211/nikol-pasinyandan-gercek-ermenistana-donusum-mesaji-tasnaktsutyun-ideolojisiolmadan-1093580951.html
Nikol Paşinyan'dan 'gerçek Ermenistan’a dönüşüm mesajı: 'Taşnaktsutyun ideolojisi olmadan'
Nikol Paşinyan'dan 'gerçek Ermenistan’a dönüşüm mesajı: 'Taşnaktsutyun ideolojisi olmadan'
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'da tüm bu yıllar boyunca Taşnaksutyun partisinin ideolojisi ve gündemi tarafından yönlendirildiğini; şimdi ise... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-11T19:32+0300
2025-02-11T19:32+0300
2025-02-11T19:32+0300
politika
ermenistan
azerbaycan
taşnaksutyun partisi
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nikol paşinyan
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan Fransa'da Ermeni toplumunun temsilcileri ile yaptığı konuşmasında, “Üçüncü Cumhuriyet'in kurulduğu ilk günlerden itibaren Ermenistan'da tek bir parti olduğunu fark etmemişiz: Taşnaksutyun. Resmi olarak başka partiler de vardı ancak gerçekte sadece bir partinin ideolojisi hakimdi” dedi.Paşinyan konuşmasında kendisinin başkanlığını yaptığı Sivil Pakt da dahil olmak üzere faaliyet gösteren tüm partilerin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerde Taşnaksutyun'un ideolojisine bağlı olduğunu dile getirdi. Paşinyan konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:Konuşmasında ideolojik dönüşümden bahseden Paşinyan, 'gerçek bir Ermenistan inşa etme' görevini üstendiğini belirterek reformların tüm Ermeni toplumunu etkilemesinin ve diasporada destek bulmasının ehemmiyet taşıdığını dile getirdi.Paşinyan konuşmasında ayrıca eski ve şimdiki Ermeni yetkililerin zamanında tarihten ders almayı başarmış olmaları halinde ideolojik Taşnakçılara döüşmeyeceğini belirterek mevcut tüm ulusal hedef ve görevleri gerçek Ermenistan Cumhuriyeti çerçevesinde gördüğünü dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiyeyle-surekli-temas-halindeyiz-1093373716.html
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ermenistan, azerbaycan, taşnaksutyun partisi, türkiye, nikol paşinyan, fransa
Nikol Paşinyan'dan 'gerçek Ermenistan’a dönüşüm mesajı: 'Taşnaktsutyun ideolojisi olmadan'
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan'da tüm bu yıllar boyunca Taşnaksutyun partisinin ideolojisi ve gündemi tarafından yönlendirildiğini; şimdi ise ülkenin ideolojik bir dönüşümden geçtiğini söyledi.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan Fransa'da Ermeni toplumunun temsilcileri ile yaptığı konuşmasında, “Üçüncü Cumhuriyet'in kurulduğu ilk günlerden itibaren Ermenistan'da tek bir parti olduğunu fark etmemişiz: Taşnaksutyun. Resmi olarak başka partiler de vardı ancak gerçekte sadece bir partinin ideolojisi hakimdi” dedi.
Paşinyan konuşmasında kendisinin başkanlığını yaptığı Sivil Pakt da dahil olmak üzere faaliyet gösteren tüm partilerin Türkiye ve Azerbaycan ile ilişkilerde Taşnaksutyun'un ideolojisine bağlı olduğunu dile getirdi.
Paşinyan konuşmasında ayrıca şu cümleleri kaydetti:
Ermenistan bölgemizde dış güçlerin yardımı olmadan yaşamayı kendine görev edinmelidir. Temel sorunumuz, uzun yıllardır, hatta bin yıldır diyebilirim, bu bölgede var olabilmek için dış güçlerin desteğine ihtiyacımız olduğu yaklaşımını benimsemiş olmamızdır.
Konuşmasında ideolojik dönüşümden bahseden Paşinyan, 'gerçek bir Ermenistan inşa etme' görevini üstendiğini belirterek reformların tüm Ermeni toplumunu etkilemesinin ve diasporada destek bulmasının ehemmiyet taşıdığını dile getirdi.
Paşinyan konuşmasında ayrıca eski ve şimdiki Ermeni yetkililerin zamanında tarihten ders almayı başarmış olmaları halinde ideolojik Taşnakçılara döüşmeyeceğini belirterek mevcut tüm ulusal hedef ve görevleri gerçek Ermenistan Cumhuriyeti çerçevesinde gördüğünü dile getirdi.