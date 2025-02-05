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SON DAKİKA | Ege Denizi'nde deprem fırtınası sürüyor: 4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiyeyle-surekli-temas-halindeyiz-1093373716.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'yle ortak anlayışa sahibiz
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'yle ortak anlayışa sahibiz
Sputnik Türkiye
Başbakan Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye'yle temas kurma konusunda hiçbir engelle karşılaşmadığını ve iki ülkenin atılacak adımlara dair ortak bir anlayışa... 05.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-05T10:25+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'yle irtibatın önünde hiçbir engel bulunmadığını ve sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.ABD'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Paşinyan, Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'yle ilişkilere de değindi."Fiiliyatta Türkiye ile temaslarda hiçbir engel yok ve sürekli irtibat halindeyiz. Dışişleri bakanlarımız sürekli bir araya gelip görüşüyor, temsilcilerimiz sürekli iletişim halinde, çok aktif bir şekilde çalışıyoruz" diyen Paşinyan, iki ülkenin atılması gereken adımlar konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğunun altını çizdi.İkili ilişkilerde nüanslar bulunduğunu ve gerçek bir sonuç elde etmek için bazı nihai adımların atılması gerektiğini kaydeden Paşinyan, "Çok yakında sonuç alacağımızı umuyoruz. Bu diyaloğu sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Sanırım Ermenistan ve Türkiye, hiçbir zaman şimdi olduğu kadar aktif bir diyalog yürütmedi" ifadelerini kullandı.1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Türkiye ile Ermenistan, diplomatik ilişkileri de sonlandırmıştı. Türkiye ve Ermenistan, son yıllarda ikili ilişkileri düzeltmek için çeşitli düzeylerde girişimlerini sıklaştırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2022'de Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gittiği Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmüştü. Bu, iki ülke liderlerinin 13 yıl aradan sonra yaptığı ilk görüşme olmuştu. İkili, o tarihten bu yana gerek yüz yüze gerekse de telefonla görüşmelerini sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/egede-deprem-hareketliligi-prof-dr-sukru-ersoy-yarim-saatte-ulasacak-diyerek-5-yeri-uyardi-1093370184.html
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türkiye, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, abd, atlantik konseyi, avrupa siyasi topluluğu, recep tayyip erdoğan, türk-ermeni müzakereleri, türkiye-ermenistan ilişkileri
türkiye, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, abd, atlantik konseyi, avrupa siyasi topluluğu, recep tayyip erdoğan, türk-ermeni müzakereleri, türkiye-ermenistan ilişkileri

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'yle ortak anlayışa sahibiz

10:25 05.02.2025 (güncellendi: 10:40 05.02.2025)
© AP Photo / Tigran MehrabyanErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan,
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
© AP Photo / Tigran Mehrabyan
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Başbakan Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye'yle temas kurma konusunda hiçbir engelle karşılaşmadığını ve iki ülkenin atılacak adımlara dair ortak bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'yle irtibatın önünde hiçbir engel bulunmadığını ve sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.

ABD'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Paşinyan, Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'yle ilişkilere de değindi.

"Fiiliyatta Türkiye ile temaslarda hiçbir engel yok ve sürekli irtibat halindeyiz. Dışişleri bakanlarımız sürekli bir araya gelip görüşüyor, temsilcilerimiz sürekli iletişim halinde, çok aktif bir şekilde çalışıyoruz" diyen Paşinyan, iki ülkenin atılması gereken adımlar konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğunun altını çizdi.

İkili ilişkilerde nüanslar bulunduğunu ve gerçek bir sonuç elde etmek için bazı nihai adımların atılması gerektiğini kaydeden Paşinyan, "Çok yakında sonuç alacağımızı umuyoruz. Bu diyaloğu sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Sanırım Ermenistan ve Türkiye, hiçbir zaman şimdi olduğu kadar aktif bir diyalog yürütmedi" ifadelerini kullandı.

1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Türkiye ile Ermenistan, diplomatik ilişkileri de sonlandırmıştı. Türkiye ve Ermenistan, son yıllarda ikili ilişkileri düzeltmek için çeşitli düzeylerde girişimlerini sıklaştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2022'de Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gittiği Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmüştü. Bu, iki ülke liderlerinin 13 yıl aradan sonra yaptığı ilk görüşme olmuştu. İkili, o tarihten bu yana gerek yüz yüze gerekse de telefonla görüşmelerini sürdürüyor.
Prof. Dr. Şükrü Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.02.2025
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