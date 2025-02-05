https://anlatilaninotesi.com.tr/20250205/ermenistan-basbakani-pasinyan-turkiyeyle-surekli-temas-halindeyiz-1093373716.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'yle ortak anlayışa sahibiz

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Türkiye'yle ortak anlayışa sahibiz

Sputnik Türkiye

Başbakan Paşinyan, Ermenistan'ın Türkiye'yle temas kurma konusunda hiçbir engelle karşılaşmadığını ve iki ülkenin atılacak adımlara dair ortak bir anlayışa... 05.02.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

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paşinyan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

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abd

atlantik konseyi

avrupa siyasi topluluğu

recep tayyip erdoğan

türk-ermeni müzakereleri

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'yle irtibatın önünde hiçbir engel bulunmadığını ve sürekli temas halinde olduklarını vurguladı.ABD'ye çalışma ziyareti gerçekleştiren Paşinyan, Atlantik Konseyi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'yle ilişkilere de değindi."Fiiliyatta Türkiye ile temaslarda hiçbir engel yok ve sürekli irtibat halindeyiz. Dışişleri bakanlarımız sürekli bir araya gelip görüşüyor, temsilcilerimiz sürekli iletişim halinde, çok aktif bir şekilde çalışıyoruz" diyen Paşinyan, iki ülkenin atılması gereken adımlar konusunda ortak bir anlayışa sahip olduğunun altını çizdi.İkili ilişkilerde nüanslar bulunduğunu ve gerçek bir sonuç elde etmek için bazı nihai adımların atılması gerektiğini kaydeden Paşinyan, "Çok yakında sonuç alacağımızı umuyoruz. Bu diyaloğu sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Sanırım Ermenistan ve Türkiye, hiçbir zaman şimdi olduğu kadar aktif bir diyalog yürütmedi" ifadelerini kullandı.1993 yılında sınırları karşılıklı olarak kapatan Türkiye ile Ermenistan, diplomatik ilişkileri de sonlandırmıştı. Türkiye ve Ermenistan, son yıllarda ikili ilişkileri düzeltmek için çeşitli düzeylerde girişimlerini sıklaştırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim 2022'de Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için gittiği Prag'da Ermenistan Başbakanı Paşinyan'la görüşmüştü. Bu, iki ülke liderlerinin 13 yıl aradan sonra yaptığı ilk görüşme olmuştu. İkili, o tarihten bu yana gerek yüz yüze gerekse de telefonla görüşmelerini sürdürüyor.

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türkiye, paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, abd, atlantik konseyi, avrupa siyasi topluluğu, recep tayyip erdoğan, türk-ermeni müzakereleri, türkiye-ermenistan ilişkileri