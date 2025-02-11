Musk, Zelenskiy'in seçimlerle ilgili açıklamasına inanmadı
© AP Photo / Jordan StraussMusk Brezilya'ya nasıl kafa tutuyor?
© AP Photo / Jordan Strauss
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Zelenskiy'in seçimleri Ukrayna halkının istemediği yönündeki sözleri Trump yönetiminin en etkili ismi Musk tarafından inandırıcı bulunmadı.
ABD Başkanı Donald Trump tarafından Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) başına getirilen Elon Musk, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in seçimlerle ilgili açıklamalarına inanmadığını gösteren bir mesaj paylaştı.
Zelenskiy, İngiliz ITV News televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna halkının tamamının çatışmalar sürerken ülkede devlet başkanlığı seçimi düzenlenmesine karşı olduğunu öne sürdü.
Sosyal medya platformu X'te Zelenskiy'in bu açıklamasının yer aldığı bir paylaşıma cevap yazan Musk, "Elbette" diyerek Ukrayna Devlet Başkanı'nın sözlerinin inandırıcı olmadığı mesajını verdi.
Zelenskiy'in görev süresi, 20 Mayıs 2024'te sona erdi. 31 Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu ancak Zelenskiy'in ülkedeki sıkıyönetim uygulamasını defaatle uzatması nedeniyle ülkede sandığa gidilemiyor.
Geçen ay Ukrayna gazetesi 'Telegraf', Zelenskiy'in yakın çevresinden kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Devlet Başkanı'nın yeniden aday olmayı planladığını yazmıştı.
Zelenskiy'e güvenin yüzde 52 seviyesinde olduğunu iddia eden kaynaklar, ana rakip olarak görülen eski Genelkurmay Başkanı ve mevcut Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy'ın aday olmaması halinde Zelenskiy'in kazanma olasılığını yüksek gördüklerini söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görev süresi dolmasına rağmen Zelenskiy'le barış görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu, ancak nihai belgenin şu anki meşru Ukrayna yönetimiyle, yani Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'yla imzalanması gerektiğini belirtmişti.
Zelenskiy, İngiliz ITV News televizyonuna verdiği demeçte, Ukrayna halkının tamamının çatışmalar sürerken ülkede devlet başkanlığı seçimi düzenlenmesine karşı olduğunu öne sürdü.
Sosyal medya platformu X'te Zelenskiy'in bu açıklamasının yer aldığı bir paylaşıma cevap yazan Musk, "Elbette" diyerek Ukrayna Devlet Başkanı'nın sözlerinin inandırıcı olmadığı mesajını verdi.
Zelenskiy'in görev süresi, 20 Mayıs 2024'te sona erdi. 31 Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri yapılması gerekiyordu ancak Zelenskiy'in ülkedeki sıkıyönetim uygulamasını defaatle uzatması nedeniyle ülkede sandığa gidilemiyor.
Geçen ay Ukrayna gazetesi 'Telegraf', Zelenskiy'in yakın çevresinden kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Devlet Başkanı'nın yeniden aday olmayı planladığını yazmıştı.
Zelenskiy'e güvenin yüzde 52 seviyesinde olduğunu iddia eden kaynaklar, ana rakip olarak görülen eski Genelkurmay Başkanı ve mevcut Londra Büyükelçisi Valeriy Zalujnıy'ın aday olmaması halinde Zelenskiy'in kazanma olasılığını yüksek gördüklerini söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görev süresi dolmasına rağmen Zelenskiy'le barış görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu, ancak nihai belgenin şu anki meşru Ukrayna yönetimiyle, yani Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada'yla imzalanması gerektiğini belirtmişti.