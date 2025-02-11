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Mazhar Alanson kızının vefatına ilişkin ilk kez konuştu: 'Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil'
Mazhar Alanson kızının vefatına ilişkin ilk kez konuştu: 'Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil'
Sputnik Türkiye
Usta sanatçı Mazhar Alanson, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kızının vefatı hakkında konuştu. Alanson, "Zamanla geçecek bir şey değil. Allah sabrını veriyor"... 11.02.2025, Sputnik Türkiye
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MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson, kızı Melek Eda Alanson'un vefatı üzerine ilk kez konuştu ve "Allah sabrını veriyor" dedi.'Zaman diyorlar, zamanla geçecek bir şey değil'Alanson Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.Sanatçının 50 yaşındaki kızı geçtiğimiz yıl yaşamını yitirmişti. Melek Eda Alanson ani hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.Alanson kızının vefatıyla ilgili konuştu:Mazhar Alanson, Eda Alanson'un kaybı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu" ifadelerini kullanmıştı. Alanson'un kızı için İstanbul'daki Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ayakta durmakta zorlanan Mazhar Alanson, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil" dedi.
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Mazhar Alanson kızının vefatına ilişkin ilk kez konuştu: 'Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil'

13:15 11.02.2025
© Fotoğraf : DHA Mazhar Alanson
 Mazhar Alanson - Sputnik Türkiye, 1920, 11.02.2025
© Fotoğraf : DHA
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Usta sanatçı Mazhar Alanson, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden kızının vefatı hakkında konuştu. Alanson, "Zamanla geçecek bir şey değil. Allah sabrını veriyor" dedi.
MFÖ grubu üyelerinden Mazhar Alanson, kızı Melek Eda Alanson'un vefatı üzerine ilk kez konuştu ve "Allah sabrını veriyor" dedi.

'Zaman diyorlar, zamanla geçecek bir şey değil'

Alanson Ceyda Düvenci'nin sunuculuğunu üstlendiği Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.
Sanatçının 50 yaşındaki kızı geçtiğimiz yıl yaşamını yitirmişti. Melek Eda Alanson ani hastalığı nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Alanson kızının vefatıyla ilgili konuştu:
“Zaman diyorlar ama zamanla geçecek bir şey değil. Tuhaf bir şekilde Allah sabrı veriyor. Bir de isyan etmezsen… İsyan etmenin hiçbir faydası yok. Kabulleniyorsun her şeyi… Dosyam yanımda, cümlelerle meşgul oluyorum... Kabul ediyorsun, başka çaren yok, üzülüyorsun. Allah düşmanıma vermesin."
Mazhar Alanson, Eda Alanson'un kaybı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Canım kızım Melek Eda Alanson melek oldu" ifadelerini kullanmıştı. Alanson'un kızı için İstanbul'daki Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Ayakta durmakta zorlanan Mazhar Alanson, evlat acısının çok zor olduğunu belirterek "Evlat sahibi olanınız varsa bilirsiniz. Yani söyleyecek pek söz yok, ifade edilecek şeyler değil" dedi.
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